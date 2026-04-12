Пьер Гасли: «Следующая цель «Альпин» – догнать «Феррари»

Гасли рассказал о настрое «Альпин» в 2026-м.

Пилот «Альпин» отметил, что команда планирует стать еще быстрее по ходу текущего сезона.

«Я очень доволен тем фактом, что наша машина хорошо себя показывает на всех типах трасс – что придает мне уверенности.

В Сузуке я уступал Льюису Хэмилтону около 0,3-0,4 секунды. «Феррари» – наша следующая цель. Мы должны сделать все возможное, чтобы сравняться с ними по темпу.

Сейчас, конечно, мы слишком сильно отстаем, чтобы рассуждать о борьбе за подиум. Но после летнего перерыва я бы хотел увидеть «Альпин» в одной группе с «Маклареном» и «Феррари», – сказал Гасли.  

Пьер Гасли о болиде «Альпин» 2026 года: «Лучшая машина в моей карьере. Надеюсь, получится догнать лидеров»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Как то Гасли сильно поверил в себя, не пилот он отличный, и машина сейчас не плохоая, но вам бы как минимум удержаться на тех позициях что сейчас, ато он уже замахнулся
Во время летнего перерыва ему не помешает купить губозакаточный аппарат. Феррари не планирует сливать этот сезон, как это было в прошлом году, поэтому работы над обновлениями будут серьёзные. Альпин пока не убедил, что они готовы войти в когорту топовых команд. Хотя Гасли конечно хороший гонщик.
Воу воу, полегче на поворотах мальчик)))
Лиам Лоусон: «В прошлом году я в этом время сражался за место в «Ф-1». Так что сезон начался хорошо»
сегодня, 19:39
Дэвид Култхард: «Современные гонщики лишились того гнева, голода, жажды борьбы, который отличал прежних пилотов»
сегодня, 19:05
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Отмена двух Гран-при повлияет на бюджеты команд»
сегодня, 18:08
Пастор Мальдонадо: «Гибридные двигатели подходят для такси и обычного транспорта. Но не для «Ф-1»
сегодня, 17:18
Ландо Норрис: «Новыми болидами приятно управлять, но картина расходится с тем, как работает двигатель»
сегодня, 16:30
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Всегда сомневался в Ваше, но надо честно посмотреть на колоссальный камбэк «Ред Булл» в 2025-м»
сегодня, 15:55
Оскар Пиастри: «Уверен, «Макларен» уже в этом сезоне вернется к регулярной борьбе за победы»
сегодня, 15:52
Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Ферстаппен, как Феттель в 2014-м, не может показать свой талант после смены регламента»
сегодня, 15:17
Джон Элканн: «После сезона, который не оправдал амбиций, «Феррари» сосредоточена на том, чтобы стать сильнее в 2026-м»
сегодня, 14:35
Лиам Лоусон: «Выжали максимум, учитывая текущий потенциал болида – «Рейсинг Буллз» удалось очки в каждой гонке сезона»
сегодня, 14:27
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
