Пьер Гасли: «Следующая цель «Альпин» – догнать «Феррари»

Гасли рассказал о настрое «Альпин» в 2026-м.

Пилот «Альпин» отметил, что команда планирует стать еще быстрее по ходу текущего сезона.

«Я очень доволен тем фактом, что наша машина хорошо себя показывает на всех типах трасс – что придает мне уверенности.

В Сузуке я уступал Льюису Хэмилтону около 0,3-0,4 секунды. «Феррари » – наша следующая цель. Мы должны сделать все возможное, чтобы сравняться с ними по темпу.

Сейчас, конечно, мы слишком сильно отстаем, чтобы рассуждать о борьбе за подиум. Но после летнего перерыва я бы хотел увидеть «Альпин» в одной группе с «Маклареном » и «Феррари», – сказал Гасли.

Пьер Гасли о болиде «Альпин» 2026 года: «Лучшая машина в моей карьере. Надеюсь, получится догнать лидеров»

