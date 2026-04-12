Пьер Гасли: «Следующая цель «Альпин» – догнать «Феррари»
Гасли рассказал о настрое «Альпин» в 2026-м.
Пилот «Альпин» отметил, что команда планирует стать еще быстрее по ходу текущего сезона.
«Я очень доволен тем фактом, что наша машина хорошо себя показывает на всех типах трасс – что придает мне уверенности.
В Сузуке я уступал Льюису Хэмилтону около 0,3-0,4 секунды. «Феррари» – наша следующая цель. Мы должны сделать все возможное, чтобы сравняться с ними по темпу.
Сейчас, конечно, мы слишком сильно отстаем, чтобы рассуждать о борьбе за подиум. Но после летнего перерыва я бы хотел увидеть «Альпин» в одной группе с «Маклареном» и «Феррари», – сказал Гасли.
Пьер Гасли о болиде «Альпин» 2026 года: «Лучшая машина в моей карьере. Надеюсь, получится догнать лидеров»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Как то Гасли сильно поверил в себя, не пилот он отличный, и машина сейчас не плохоая, но вам бы как минимум удержаться на тех позициях что сейчас, ато он уже замахнулся
Во время летнего перерыва ему не помешает купить губозакаточный аппарат. Феррари не планирует сливать этот сезон, как это было в прошлом году, поэтому работы над обновлениями будут серьёзные. Альпин пока не убедил, что они готовы войти в когорту топовых команд. Хотя Гасли конечно хороший гонщик.
Осетра уреж
Оптимистично
Воу воу, полегче на поворотах мальчик)))
