Первые рендеры болида «Ф-1» будущего: суперсложные антикрылья ради революционных моторов

Взгляд в 2026-й.

Если вас совсем достало доминирование Макса Ферстапенна и «Ред Булл», то приятно будет вспомнить – в 2026-м «Ф-1» переходит на новый радикальный регламент. Полный пересмотр технологии моторов и шасси, новые производители, новые команды – серия предстанет совершенно другой.

Главной фишкой станут революционные двигатели: серия откажется от крайне дорогих и сложных тепловых рекуператоров MGU-H, снизит важность ДВС и повысит роль кинетических рекуператоров и электрической части – до 50% мощности (или 475 л.с.) должно выдаваться из гибридной составляющей. Также запланирован и переход на новую климатически нейтральную топливную смесь из биогорючего (этанол) и «электротоплива» («чистый» бензин для ДВС, сгенерированный из электроэнергии, выработанной устойчивым образом).

Именно под эти изменения в «Ф-1» и приходят «Ауди», «Форд» и «Кадиллак», а также возвращается «Хонда» – для выполнения целей по снижению выбросов на производстве и в продукции, а также по пути хотя бы частичного перехода на электричество. Но даже и без него разработка мотора под электротопливо может здорово помочь бизнесу в будущем.

В «Ф-1» же революционный моторный регламент потребует и колоссальных изменений в шасси и аэродинамического обвеса – без них аккумуляторы будут быстро пустеть, и машина начнет замедляться еще на серединах прямых. Оттуда – сразу несколько волн исследований путей повышения эффективности: активные аэродинамические элементы, новые антикрылья и методы снижения лобового сопротивления, снижение массы и размера машин…

Перед Гран-при Мексики ФИА вместе с «Ф-1» представили техническим директорам команд первые черновики и проекты потенциальных изменений, призванных снизить сопротивление воздуха и ускорить болиды 2026-го.

Немецкое издание Auto Motor und Sport собрало все просочившиеся потенциальные изменения в регламенте относительно нынешних и сделала рендеры болида будущего – за основу взяли ливрею единственного на данный момент подтвержденного новичка 2026-го «Ауди».

Главные предполагаемые изменения:

– болиды должны стать уже – с 200 до 190 сантиметров, колесная база сожмется с 360 до 340 см. Частично решит проблему узких автодромов вроде Монако (станет проще обгонять, наверное) и массы.

– потенциальное снижение колес с 18 до 16 дюймов – снизится и диаметр шин на 10 см, и масса.

– уменьшатся структуры безопасности спереди и сзади, а также «гало» – для снижения массы и сопротивления воздуха. С той же целью увеличатся «рассекатели» над колесами.

– упростится подвеска – для потери массы ФИА даже раздумывает над переходом на более простые пневматические системы вместо гидравлики. Но идея пока не вызывает особого энтузиазма, ведь откроет новое поле битв и лазеек для команд.

– изменения для снижения веса направлены для того, чтобы компенсировать повышение массы силовой установки из-за увеличенного аккумулятора и еще чуть-чуть снять с нынешних 800+ кг. Цель – сократить общую массу на 20-30 кг относительно нынешней.

Главная фишка и визуальное отличие – сложнейшие антикрылья новой концепции

Для поддержания эффективности машины на прямых требуется снижение лобового сопротивления – следовательно, аэрообвес болида должен уменьшиться вслед за деталями безопасности и появлением «рассекателей» над колесами. Однако основная фишка «Ф-1» – колоссальные скорости в поворотах, которые гарантируются именно прижимной силой. То есть нужно найти способ сохранить ее для виражей и убрать для остальных участков трека.

Оттуда – три логичных решения. Первый – дальнейшее повышение эффекта присасывания под днищем: для задней части выставят предельные показатели по высоте, а входные отверстия днища вместе с трубками под ним увеличат. Также добавят два дополнительных рассекателя – чтобы под днище вкачивалось больше воздуха: выйдет что-то вроде двойных дефлекторов:

Следующий крайне заметный шаг – активные антикрылья, которые будут «сжиматься» на прямых и «растягиваться» в точках торможения. В статике этого не покажешь, но общая структура пластин станет сложнее и запутаннее.

Заднее антикрыло получит четыре элемента, а балочное крыло вместе с кромками диффузора тоже будут смещаться!

Много граней требуется для усиления эффекта DRS на прямых – ведь именно эта обгонная система вообще-то и придумана для снижения лобового сопротивления. То, что нужно для новых машин – только теперь думается повторить эффект и на переднем антикрыле, и расширить площадь позади.

Но самые большие и радикальные изменения – на переднем антикрыле.

Помимо дополнения активными элементами к нему приделают кромку, перенаправляющую воздух между передним колесом и машиной, через подвеску. Это концепция «протекания» через болид – она противоположна концепции «обтекания», которую сейчас использует большинство команд «Ф-1» для снижения лобового сопротивления. В ее рамках воздух радикально рассекается и направляется по обе стороны болида, генерируя турбулентный поток, в котором преследователь теряет большой процент прижимной силы – сложнее ехать друг за другом и атаковать.

Новые структуры обвеса пустят воздух по корпусу – через подвеску, часть под днище, часть по корпусу, а затем вновь по задней подвеске. В теории идея тоже поможет сохранить прижимную силу в задней части – именно так работает нынешняя «подрезка» под радиатором на болиде «Ред Булл».

Если все сработает, то у всех команд выйдет машина, похожая по физическим характеристикам на нынешний доминирующий RB19– но с меньшим количеством «грязного воздуха» позади. Теоретически станет проще преследовать соперника, а мощь слипстрима даже увеличится, ведь машина позади перестанет терять эффективность на прямых и в поворотах. Гонки вновь должны сблизиться, а количество атак – вырасти, причем при обгоне на прямых из-за активной аэродинамики появится больше вариантов обороны или попыток вернуть позицию в зонах торможений.

А еще первые расчеты ФИА показывают, что с новыми правилами машины не потеряют по 3-4 секунды с круга, как все боялись раньше! В зависимости от типа трассы (больше или меньше прямых) в среднем время увеличится только на секунду.

Звучит даже слишком здорово! А как вам новый предположительный облик «Ф-1» будущего?

Фото: AMuS