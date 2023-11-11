Гоночная ретро-«Феррари» побила рекорд аукционной цены за спорткар – $ 52 млн! Ей 60 лет, и она уникальна

Подиумы в гонках на выносливость и рейдах!

Мир больших денег помешался на дорогих редких ретромашинах – буквально год назад «Мерседес» 300 SLR Сoupe 1955 года ушел на аукционе за $143 млн, а пару лет назад гоночная «Феррари» 250 GTO в рамках частной сделки продана за $70 млн.

Время идет, но хайп не слишком-то спадает: ретромашины 50-х и 60-х продолжают собирать безумные оценки на аукционах. На недавних торгах RM Sotheby’s в Нью-Йорке «Феррари» установила новый рекорд спорткаров – 51,7 млн за 250 GTO by Scaglietti 1962 года. Предыдущий рекорд в 48 млн установлен в 2018-м на таком же аукционее в Нью-Йорке с другой версией 250 GTO.

Эта же уникальная машина – единственное шасси в истории того года, соревновавшееся под знаменами заводской «Скудерии Феррари» на главном автомарафоне планеты «24 часах Ле-Мана», причем под управлением главной итальянской гоночной звезды того времени Лоренцо Бандини (сейчас главный автоспортивный трофей Италии носит его имя).

Также это шасси выигрывало свою категорию (и занимало второе место в генерале) «1000 км Нюрюбургринга» 1962 года, а доехать ту гонку до конца – уже огромное достижение. Второе место заняла и в 1965-м на раллийном чемпионате по заезду на холм на Сицилии.

Все достижения, данные по выпуску и деталям вместе со свидетельствами оригинальности подтверждены документально – пакет с бумагами шел в комплекте вместе с кучей писем бывших владельцев о машине, тонны журнальных обложек и статей с ней.

Обычно в них ставили 3-литровый мотор V12 на 300 л.с., как в легендарной Testa Rossa, но данное шасси – 3765LM – единственным из заводских получило переработанный и усиленный мотор на 4 литра и 390 л.с. Вышел настоящий гоночный прототипа – единственный в своем роде. После визита на «Ле-Ман» шасси получила еще один новый двигатель – трехлитровый тестовый для прототипов легендарных 246 Dino и 250 P. Он тоже выдавал 390 л.с. и остался в 3765LM до сих пор.

Почему же эти машины такие дорогие? Всего их произвели 34 штуки, а до нынешнего времени дожили 23 экземпляра. А из-за ее красоты всевозможные автоиздания ставят 250 GTO в рейтинги «лучших машин эпохи» и «самых красивых «Феррари» в истории.

Каким же будет следующий ценовой рекорд?

Источник и фото: rmsothebys.com