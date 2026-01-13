Питер Уиндзор: «Перес строит из себя жертву»

Уиндзор высказался о критике Переса в адрес «Ред Булл».

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор поделился мнением о критических высказываниях Серхио Переса в отношении «Ред Булл».

По словам Уиндзора, Перес просто искал оправдания собственным неудачам

«Мне кажется, что Перес строит из себя жертву. Не думаю, что в его рассказах есть хоть доля правды. Мне кажется, что если бы в последние 5-6 лет за рулем второго болида «Ред Булл» сидел Шарль Леклер, например, то он бы добился там больших успехов.

Возможно, Леклеру даже бы удалось выиграть чемпионат в соперничестве с Максом Ферстаппеном . Это не значит, что сейчас Леклер так же хорош, как Макс, но если бы за рулем второй машины «Ред Булл» сидел классный гонщик, то по скорости он мог бы быть очень близок к Максу.

Реальность такова, что у Макса никогда не было действительно классного напарника. За исключением недолгого периода, пока он выступал с Даниэлем Риккардо . В «Ред Булл» вполне способны строить по два отличных болида в год – мы видели это, например, во времена Себастьяна Феттеля и Марка Уэббера .

Так что все это чушь и Перес просто пытается найти оправдание тому, почему он был не так быстр, как Макс. Ведь, по сути, он говорит о том, что если бы в «Ред Булл» строили болид на основе его предпочтений, то именно он бы выиграл четыре титула, а Макс бы ничего не добился. Это он пытается сказать? Я не знаю», – рассказал Уиндзор.

