Изак Аджар: «В детстве всегда болел за Сенну. Но по мере взросления все сильнее ценил то, чего добился Прост»

Аджар рассказал об отношении к Просту.

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар отметил, что считает своим кумиром четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Алена Проста , хотя в детстве француз, по собственному признанию, болел за его принципиального соперника Айртона Сенну .

«В детстве я всегда болел за Сенну. Однако по мере взросления я все сильнее стал ценить то, чего добился Ален Прост. Ведь на самом деле у Проста была по-настоящему потрясающая карьера – и с точки зрения результатов, и с точки зрения команд, за которые он выступал.

Он выиграл все, что было можно, выступая за отличные команды. И у него были очень сильные напарники. К тому же мне очень нравится его подход – он всегда в первую очередь думал головой», – рассказал Аджар.

