Дакар-2026. 9-й этап. Рома вышел в лидеры зачета внедорожников, Сандерс стал первым в зачете мотоциклов, ван ден Бринк удерживает 1-е место в зачете грузовиков
Завершился 9-й этап ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.
В категории внедорожников победу одержал Эрик Гочал («Тойота»). В то же время лидеры ралли-рейда Нассер Аль-Аттия («Дачия») и Маттиас Экстрем («Форд») столкнулись с проблемами. Из-за чего на первое место в общем зачете вышел Нани Рома («Форд»).
Тоша Шарена («Хонда») выиграл 9-й этап в классе мотоциклов, а в лидеры общего зачета вышел Даниэль Сандерс («КТМ»).
В категории мотовездеходов сохраняющий лидерство Брок Хигер («Полярис») закончил день с 4-м временем.
В категории грузовиков победу на этапе одержал Алеш Лопрайс («Ивеко»), а в общем зачете продолжает лидировать Митчел ван ден Бринк («ММ Текнолоджи»).
Ралли Дакар
13 января 2026 года
9-й этап
Внедорожники
1. Эрик Гочал (Польша, «Тойота») – 3:46.42
2. Михал Гочал (Польша, «Тойота») +7.45
3. Тоби Прайс (Австралия, «Тойота») +11.36
7. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +15.31
8. Нани Рома (Испания, «Форд») +15.36
17. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +26.23
22. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +28.54
28. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +32.33
72. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +1:02.06
Положение после 9-го этапа
1. Нани Рома (Испания, «Форд») – 36:44.01
2. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +0.57
3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +1.10
4. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +6.13
5. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +11.19
6. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +21.06
7. Тоби Прайс (Австралия, «Тойота») +26.49
58. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +7:33.18
Мотоциклы
1. Тоша Шарена (Испания, «Хонда») – 3:45.42
2. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +4.35
4. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +6.22
7. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +11.50
Положение после 9-го этапа
1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 37:09.17
2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +6.24
13 Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +7.05
Мотовездеходы SSV
1. Чалеко Лопес (Чили, «Кан-Ам») – 4:23.43
2. Йохан Кристофферсон (Швеция, «Полярис») +0.33
3. Хантер Миллер (США, «Кан-Ам») +3.50
Положение после 9-го этапа
1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 41:22.03
2. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +43.58
2. Жоао Монтейру (Португалия, «Кан-Ам») 1:02.06
Грузовики
1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») – 4:26.43
2. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +1.53
3. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +5.14
Положение после 9-го этапа
1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») – 42:20.28
2. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +35.12
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +55.44
Дакар-2026. Вариава одержал победу на 8-м этапе в категории, лидерство продолжает сохранять Аль-Аттия, Бенавидес возглавил зачет в мотоциклах