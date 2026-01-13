Дакар-2026. 9-й этап. Рома вышел в лидеры зачета внедорожников, Сандерс стал первым в зачете мотоциклов, ван ден Бринк удерживает 1-е место в зачете грузовиков

Завершился 9-й этап ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.

В категории внедорожников победу одержал Эрик Гочал («Тойота»). В то же время лидеры ралли-рейда Нассер Аль-Аттия («Дачия») и Маттиас Экстрем («Форд») столкнулись с проблемами. Из-за чего на первое место в общем зачете вышел Нани Рома («Форд»).

Тоша Шарена («Хонда») выиграл 9-й этап в классе мотоциклов, а в лидеры общего зачета вышел Даниэль Сандерс («КТМ»).

В категории мотовездеходов сохраняющий лидерство Брок Хигер («Полярис») закончил день с 4-м временем.

В категории грузовиков победу на этапе одержал Алеш Лопрайс («Ивеко»), а в общем зачете продолжает лидировать Митчел ван ден Бринк («ММ Текнолоджи»).

Ралли Дакар

13 января 2026 года

9-й этап

Внедорожники

1. Эрик Гочал (Польша, «Тойота») – 3:46.42

2. Михал Гочал (Польша, «Тойота») +7.45

3. Тоби Прайс (Австралия, «Тойота») +11.36

7. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +15.31

8. Нани Рома (Испания, «Форд») +15.36

17. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +26.23

22. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +28.54

28. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +32.33

72. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +1:02.06

Положение после 9-го этапа

1. Нани Рома (Испания, «Форд») – 36:44.01

2. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +0.57

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +1.10

4. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +6.13

5. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +11.19

6. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +21.06

7. Тоби Прайс (Австралия, «Тойота») +26.49

58. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +7:33.18

Мотоциклы

1. Тоша Шарена (Испания, «Хонда») – 3:45.42

2. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +4.35

4. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +6.22

7. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +11.50

Положение после 9-го этапа

1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 37:09.17

2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +6.24

13 Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +7.05

Мотовездеходы SSV

1. Чалеко Лопес (Чили, «Кан-Ам») – 4:23.43

2. Йохан Кристофферсон (Швеция, «Полярис») +0.33

3. Хантер Миллер (США, «Кан-Ам») +3.50

Положение после 9-го этапа

1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 41:22.03

2. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +43.58

2. Жоао Монтейру (Португалия, «Кан-Ам») 1:02.06

Грузовики

1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») – 4:26.43

2. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +1.53

3. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +5.14

Положение после 9-го этапа

1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») – 42:20.28

2. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +35.12

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +55.44

