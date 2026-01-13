Джордж Расселл: «У Хэмилтона я научился умению поддерживать моральный дух команды даже в самые трудные времена»

Расселл многому научился у Хэмилтона.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что за время выступлений вместе с Льюисом Хэмилтоном главным образом научился у него необходимости проявлять лидерские качества и поддерживать команду.

«Когда я только пришел в «Мерседес », у меня за плечами был трехлетний опыт выступлений в «Формуле-1». При этом я был новичком в команде, поэтому старался больше слушать, чем говорить. Я стремился впитать как можно больше информации и следил за тем, как работает Льюис Хэмилтон. И, со временем, я стал чувствовать все больше уверенности в себе, а команда начала все больше ко мне прислушиваться.

Думаю, самое важное, чему я научился у Льюиса – это умению поддерживать моральный дух команды даже в самые трудные времена. Льюис был для «Мерседеса» настоящим лидером и очень много работал. Он приходил первым и уходил последним, он задавал для всех в команде очень высокие стандарты.

Сейчас мы находимся в процессе перестройки команды, чтобы вернуть «Мерседес» на победный путь. Я также понял, что работа пилота – это гораздо больше, чем просто предоставлять команде обратную связь о поведении болида и делиться своими ощущениями. Мы должны поднимать моральный дух команды в трудные времена, вдохновлять 2500 человек трудиться на благо команды», – рассказал Расселл.

