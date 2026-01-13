«Кадиллак» показал специальную ливрею для первых тестов в Барселоне

«Кадиллак» показал ливрею для первых тестов.

Команда «Кадиллак » опубликовала изображения специальной ливреи, которая будет использоваться на первых предсезонных тестах.

Первые тесты пройдут в Барселоне 26-30 января. Тесты будут проходить в закрытом формате.

В то же время официальная презентация новой ливреи «Кадиллака» на сезон-2026 намечена на 8 февраля. Выступать за команду, которая готовится к дебютному для себя сезону в «Формуле-1», будут Серхио Перес и Валттери Боттас .

