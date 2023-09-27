Феттель смастерил 11 ульев и всадил их на трек «Ф-1». Зачем? Как ему это разрешили? Почему на открытие пришли все гонщики?

Себастьян Феттель взбудоражил «Ф-1» во время Гран-при Японии: с его подачи второй поворот «Сузуки» сменил имидж на черно-желтый и обрел имя «Жужжащий поворот».

Дело в инициативе четырехкратного чемпиона мира: Себастьян Феттель построил здесь целый полосатый городок для насекомых. Его торжественно открывали всем пелотном: пришли гонщики, боссы команд, шеф «Ф-1»

Еще до ухода из «Формулы-1» Феттель носил футболки в поддержку жужжащих друзей и вместе с детьми из школы в Штирии построил пчелиный отель в виде болида рядом с «Ред Булл Рингом».

Как пчелы попали в «Ф-1»?

«Когда вы имеете дело с изменением климата, вы автоматически обращаетесь к темам вроде биоразнообразия. Оно по меньшей мере настолько же важно, как сохранение климата. Вот почему я хотел привлечь к этому внимание с помощью «Формулы-1». Я знаю, что носороги и слоны – иконы вымирания видов, но нам необходимо сражаться и за тех, кто поменьше. Поэтому я сделал пчел своей темой», – объяснял четырехкратный чемпион суть «Плана Биии» (Bee – анг. «пчела»)..

«Формулу-1» выбрали в качестве площадки для привлечения наибольшего внимания к проблемам экологии. Оказывается, даже долгожданное возвращение Феттеля в паддок на Гран-при Монако было не случайным: пчелиный амбассадор прилетел именно ради переговоров с боссом «Ф-1» Стефано Доменикали. И болтали они не о гонках, болидах или славной карьере Феттеля, а о биоразнообразии и проекте четырехкратного чемпиона: «Я действительно благодарен Стефано. Благодаря такой сцене мы очевидно достигли совсем иного уровня внимания в с равнении с тем, если бы делали это где-то в частном порядке», – подвел итог Себастьян.

А еще в паддоке у Себастьяна есть поддержка и единомышленники.

Например, Льюис Хэмилтон: «Если быть честным, за всю историю спорта не было другого пилота, который который был бы настолько откровенен и проявлял настоящее сострадание к миру за пределами маленького пузырька (Льюис имеет в виду «Ф-1»), в котором мы живем. Это действительно круто, что он использует эту платформу.

Я всегда надеюсь лишь на то, что те вещи, которыми он занимается, вдохновят других пилотов сделать что-либо, возможно что-то комфортное для них. Но всем нам следует объединиться, чтобы оказать положительное влияние на мир, распространять любовь, распространять сострадание, повышать осведомленность о многих проблемах, а их миллионы и биоразнообразие – определенно одна из них».

Феттель пояснил суть во время открытия: «Я очень, очень взволнован. С помощью этого проекта я хочу показать, насколько важно биоразнообразие. Пчела для нас – идеальный амбассадор этого проекта, а наша цель – отметить значимость биоразнообразия, потому что за этим стоят не только пчелы, но и все другие насекомые. Пчела поможет нам подчеркнуть это чрезвычайно важное послание.

Это очень волнительно, в проект было вложено много работы и энтузиазма. Надеюсь, это лишь начало для других инициатив и проектов по всему миру, отстаивающих биоразнообразие и представляющих не только насекомых, но и все другие виды животных. Но и это не все, это еще и о: всех видах растений, всех видах организмов, бактериях. И даже больше, мы должны уделить внимание разнообразию не только в людях, но и в природе, мы должны защитить ее».

У нас здесь стоит гул и это именно то, чего мы хотели. Проект называется «Жужжащий поворот – гоняем ради биоразнообразия». Сейчас мы наблюдаем откат в биоразнообразии, мы теряем некоторые разновидности, мы посреди массового вымирания. [Наш проект] показывает, что каждый из нас вносит свой вклад. Здесь мы прививаем небольшую привычку, но на самом деле это о сохранении [видов], о сохранении биоразнообразия. Отличный способ поделиться информацией вместе».

Многие задаются вопросом о том, откуда на трассе заведутся пчелы, если их не завезли с ульями, но Феттель уверяет – все будет: «Все придет со временем. Это в общем о пчелках и насекомых. Им есть чем подкрепиться в этом домике-отеле, а еще они могут здесь перезимовать. Одна особь позже привлечет других».

Почему «Сузука»?

При выборе трассы ключевую роль сыграли сразу несколько факторов. Во-первых, это любимый трек Феттеля. Во-вторых, расписание и отдаленность «Сузуки» дали «Ф-1» время на подготовку к реализации проекта.

А еще это место хорошо видно в трансляциях.

Феттель построил городок сам за неделю – из традиционных японских инструментов по образу местного храма

Возведение отеля для насекомых началось 17 сентября – за неделю до старта гонки. Все домики изготовили вручную, используя исключительно традиционные японские инструменты: «Это была сложная работа. Иногда мы оставались в мастерской до трех часов ночи, голодными, ели лишь продукты из супермаркета», – вспоминает Феттель.

Вдохновением для пчелиных домиков послужила одна из главных святынь Японии – храм Исэ, расположенный в той же префектуре, что и трасса «Сузука».

Помогали Себастьяну Тошиюки Сасаки – плотник, который занимается проектированием и строительством храмов и художник Мицумуне Ли.

Всего для «Формулы-1» было создано 11 домиков: по одному для всех команд и еще один – общий.

Ведь на открытие от каждой команды пригласили обоих пилотов в компании руководителя и менеджера коллектива.

К «Жужжащему повороту» гости ехали словно школьники на экскурсию. Феттель организовал для всех общий автобус и по дороге рассказывал о проекте.

По прибытии первым делом сделали общее фото.

А затем всем раздали «мебель» для домиков, ведерки с черной и желтой краской, кисточки, трафареты с логотипами команд и полную свободу самовыражения.

Поработать на благо пчелок пришлось даже сыну миллиардера. Правда, судя по выражению лица, ему не очень понравилось, да и половина сена рассыпалась по дороге. Стоило взять пример с Фернандо Алонсо – посмотрите, как двукратный чемпион гордится свои творением.

Зато игры с красками никого не оставили равнодушным. Команды с улыбками на лице разрисовывали крыши домиков и писали картины.

Вот классика в исполнении «Альфа Ромео».

Абстрактное искусство от «Феррари»

Нечто похожее красуется и на мольберте у «Макларена».

Еще одни любители упрощенных форм – пилоты «Мерседеса».

Пчелка «Уильямса» почему-то залаяла.

Любовное послание от пилотов «Альпин» (да, тогда они еще не знали о грядущем скандале после финиша).

Победитель выставки и абсолютный фаворит Себа – креативный и современный арт в исполнении «Ред Булл». Кстати, идею с брызгами краски выдал лично босс команды.

За гонкой пчелиный маршал наблюдал из своего городка. А первым желтым флагом во время заезда стал маленький флажок Себа, которым он размахивал во время прогревочного круга.

После гонки в гости разрешили заглянуть всем желающим.

Гран-при Японии едва завершился, а Феттель уже заинтриговал обещанием продолжения: «У меня в голове уже есть несколько других проектов». Так что Ж-Ж-Ждем возвращения Себастьяна с новыми эко-инициативами?

Фото: Instagram/sebastianvettel, f1