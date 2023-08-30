Смена техники в «Формуле-2».

В 2022-м «Формула-1» перешла на новый регламент под обгоны – болиды заточили на генерирование прижимной силы под днищем при помощи «граунд-эффекта», а общий аэрообвес со всех сторон урезали и упростили.

Тогда же предполагалось и поменять болиды главной молодежной серии – «Формулы-2», чтобы ее технологии оставались в полной синхронизации с главным чемпионатом и продолжали готовить юных пилотов к переходу к Гран-при лучшим образом.

Однако из-за пандемии и локдаунов период разработки и производства пришлось отложить – ведь компания-поставщик шасси («Даллара») не могла проводить тесты и обкатки. Затем «Формула-1» сама столкнулась с большой уязвимостью машин с граунд-эффектом: всю первую половину сезона-2022 команды страдали от галопирования (подпрыгиваний на прямых от перепадов прижимной силы) и не знали, что делать. На симуляторе и в аэротрубе проблема не просматривалась, потому разработку машин «Формулы-2» отложили до нахождения адекватного решения.

В итоге главная молодежка 5 лет гонялась со старым шасси, представленным в 2018-м – хотя вообще в него заложен трехлетний цикл для смен и апгрейдов. Свойства главной и второстепенной техник слишком разошлись – и переход из «Ф-2» в «Ф-1» усложнился. Возможно, оттого новички и попадали в аварии в последний год чаще, чем раньше – ведь им по сути приходилось иметь дело с машинами абсолютно новых свойств, поведения, прижима в поворотах и разгона!

Теперь, наконец, настала пора для апдейтов – новый болид «Формулы-2» начали готовить в марте 2022-го, адаптировали для борьбы с подскоками и сделали первой машиной, соответствующей самым свежим стандартам безопасности гонок ФИА «Формула-1»-2024».

Графика с сайта «Формулы-2» показала, сколько мест усилили ради сохранения жизней и здоровья пилотов!

Параметры болида почти достигают уровня «Ф-1»: длина – 5284 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1097 мм, колесная база – 3135 мм.

И такие размеры позволили сделать фактически два «размера» моноккока для разных пилотов – от 1,98 метра до 1,76 метра и от 1,76 метра до 1,5 метра. В допуски впишутся абсолютно все гонщики и гонщицы – теперь и слишком высоким можно не переживать, и слишком низкие и маленькие перестанут ощущать нехватку физических кондиций.

Да, гонщицы тоже – болиды обкатывались в том числе бывшей участницей «Ф-2» Татьяной Кальдерон наравне с чемпионом «Ф-2» Фелипе Друговичем и специально проектировались с учетом женской морфологии и шанса для не слишком крупного парня!

«Мы крепко поработали над эргономикой пилотов, чтобы убедиться: машины с одинаковым комфортом сможет управлять любой пилот от самого низкого до самого высокого, который теоретически только может попасть в чемпионат в ближайшие годы, – пояснил шеф «Ф-2» Бруно Мишель. – Мы потрудились над кокпитом и его формой, чтобы он подходил пилотам любого размера – от 150 см до 185 см или даже больше.

ФИА разработала несколько стандартов для углов и эффективности поворотов руля, которые мы должны были выполнить. Потому мы работали над геометрией подвески. Скажем так, мы провели такую работу, чтобы помочь менее физически сильным пилотам.

Также мы изменили требуемую силу нажатия на педаль тормоза. Мы даже проводили тесты с девушками-гонщицами на машинах «Формулы-3», и все их комментарии использовали в разработке рулей и эффективности торможений. Раньше было сложнее придать действительно мощное нажатие педали.

Теперь можно будет легко поменять тормозной цилиндр. Если захотим, сможем уравнять требования к давлениям на тормоз для всех – и это многое может изменить.

Да, мы работали над такими вещами, как рули и прочее, потому что у гонщиц-девушек руки немного короче, чтобы держать рули примерно как все держат сейчас. И нам нужно было разработать версию потоньше, чтобы они могли держать руль достаточно крепко. Тем не менее, гидроусилителя руля, как в «Формуле-1», по-прежнему не будет».

Обвес и облик болида сделан по образу «Формулы-1»

«Процесс генерирование прижимной силы теперь намного ближе к «Ф-1», – пояснил заместитель технического директора «Ф-2» Пьер-Ален Мишо (раньше работал в молодежной «АРТ» и разрабатывал машины для «Формулы Е») – Одной из главных целей было сохранить ДНК чемпионата в новой машине – а оно заключается в экшне и возможностях гоняться колесо в колесо».

Технический директор всех серий ФИА с открытыми колесами Тим Госс (бывший главный инженер и техдир «Макларена») подтвердил использование опыта создания болида «Формулы-1» при разработке машины «Ф-2»:

«Болид «Ф-1» 2022 года совершил значительный рывок в способностях преследования соперника в повороте. И мы начинали разработку болида для «Ф-2» с отправной точки в виде цели соответствия базовой модели болида «Ф-1» – проекта ФИА под кодовым названием Uniform. Так что болид «Ф-1» просто трансформировался в машину по гайдлайнам «Ф-2» с шинами для размера болида «Ф-2» и так далее».

Однако кое-где болид для главной молодежки пошел даже чуть дальше в смысле футуризма и сюрреализма – посмотрите на заднее антикрыло!

В нем все еще будет открываться пластина DRS – для ускорения на прямых и упрощения обгонов.

Причем эффект обещают очень мощным – не хуже, чем в «Ф-1»:

«Срезать» эффективность DRS всегда будет просто, – пояснил Госс. – Можно поиграть с длиной зон для включения, их количеством, такими вещами. Нужно только знать, что инструментов достаточно.

Честно говоря, главной сложностью с постройкой задней части машины как раз и стала необходимость поставить на простой болид крыло в стиле «Ф-1» со сложными гранями, чтобы срезать грязный воздух, при этом помня и цели сохранить стоимость в границах реального мира.

Думаю, «Даллара» придумала фантастическое решение и в смысле срезки турбулентного воздуха, и эстетически, и в смысле мощности DRS».

Под корпусом тоже множество новинок: мотор, электронный контролирующий блок, экологическое топливо

Последние пять лет «Формула-2» временами походила на лотерею из-за перебоев с качеством и мощностью моторов «Мекахром». Сперва вплоть до трети экземпляров из партии просто глохли на стартах или выключались на низких оборотах, затем по ходу доработок и развития они перестали заваливать первые метры, но начали чаще гореть и дымить на весь трек. В последние годы главные слабости решили, однако осталась главная и самая раздражающая для гонщиков – непредсказуемая разница в мощности.

Дело в правилах «Формулы-2»: в начале года всем машинам доступную партию новых моторов распределяют по жребию, и заменить потом свой можно будет только в случае поломки или терминального отказа. Однако равные на бумаге двигатели не равны по лошадиным силам: гонка за сокращением стоимости компонентов (всего 67 тысяч евро за силовую установку!) привела к нестабильному качеству – некоторые моторы уступают остальным вплоть до нескольких десяток «лошадок». Разница между свежим двигателем и неудачным временами выходит вплоть до 0,9 секунды на круге – например, бывший юниор «Ред Булл» Джехан Дарувала крайне удивился такому рывку после смены сгоревшего мотора на новый посреди уик-энда и моментальному ускорению.

Теперь же «Мекахром» в любом случае переделал двигатели, поскольку их затачивали под использование 55-процентной смеси с синтетическим климатически нейтральным бензином с 2024-го. Идея – довести в итоге синтетическую составляющую до 100% в 2027-м, так что мотор ждал неминуемый апгрейд.

Базовые технологии останутся теми же: объем в 3,4 литра, шесть цилиндров, мощность в районе 620 л.с. и стоимость. Однако гарантированное уравнение мощности обещают контролировать при помощи нового электронного блога от Marelli – и «мозгов» топливной системы, и отдельного узла «управления мощностью».

«В электронной системе все новое, – пояснил Мишо. – И еще мы придумали особый руль, который позволит гонщикам самим выбирать разные настройки и уровни выдачи мощности, чтобы они сами изучали моторные системы и прямо в кокпите адаптировали пилотажные стили».

Если смена техники в «Ф-2» пройдет успешно, те же подходы обещают перенести и в «Ф-3» при следующей волне апгрейдов машин.

А юниоров в следующем году точно ждет резкое повышение сложности!

Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press; fiaformula2.com; East News/Andrej ISAKOVIC / AFP; Gettyimages.ru/Ryan Pierse