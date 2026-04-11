  • Серхио Перес: «Кадиллаку» нужно развивать болид быстрее конкурентов, это весьма непросто»
Перес признал трудность стоящей перед «Кадиллаком» задачи.

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес отметил, что в целом команда может быть довольна тем, как провел первые гонки своего дебютного сезона.

При этом Перес признал, что «Кадиллаку» нужно будет развивать свой болид быстрее конкурентов, если команда хочет начать бороться в середине пелотона.

«В целом все выглядит весьма многообещающе, но с другой стороны мы смотрим на время прохождения круга и понимаем, что нам нужно развиваться. А это значит, что «Кадиллаку» нужно развивать болид быстрее конкурентов, а в «Формуле-1» добиться этого весьма непросто. Это наиболее сложная задача, которая стоит перед «Кадиллаком», ведь другие команды уже довольно давно выступают в «Ф-1». Нам нужно продемонстрировать все свои возможности, и нам всем нужно доказать то, что мы на это способны.

Но я считаю, что у «Кадиллака» хорошая структура, у команды хорошо идут дела. Надеюсь, что когда мы начнем развивать машину, то будет двигаться вперед большим скачками. И сейчас, как мне кажется, работа идет по графику», – рассказал Перес.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
