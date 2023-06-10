«Байк – ракета».

На недавнем Гран-при Италии зрители MotoGP увидели фантастический титр: Брэд Биндер на «КТМ» установил новый рекорд скорости – 366,1 км/ч.

№33 достаточно просто прокомментировал этот момент: «Мой байк – ракета».

И правда, если взглянуть на его «КТМ» (особенно на заднее антикрыло), кажется, будто по сложности передвижное средство уже похоже на болид «Ф-1» на двух колесах:

MotoGP тут же на официальном сайте вспомнила еще 10 лучших разгонов в истории – и они ВСЕ оказались за последние 3 года! (Первый в списке установлен раньше):

2. Энеа Бастианини (Гран-при Италии 2023-го, «Дукати») – 364,8 км/ч

3. Хорхе Мартин (Гран-при Италии 2022-го, «Прамак-Дукати») – 363,6 км/ч

3. Маверик Виньялес (Гран-при Италии 2023-го, «Априлия») – 363,6 км/ч

3. Фабио ди Джанантонино (Гран-при Италии 2023-го, «Грезини-Дукати») – 363,6 км/ч

4. Жоан Зарко (Гран-при Катара 2021-го, «Прамак-Дукати») – 362,4 км/ч

4. Брэд Биндер (Гран-при Италии 2021-го, «КТМ») – 362,4 км/ч

4. Брэд Биндер (Гран-при Италии 2023-го, «КТМ») – 362,4 км/ч

4. Жоан Зарко (Гран-при Италии 2023-го, «Прамак-Дукати») – 362,4 км/ч

4. Джек Миллер (Гран-при Италии 2023-го, «КТМ») – 362,4 км/ч

Да, важен еще и трек в «Муджелло» с длиннейшей прямой, однако тенденция на рост скорости неоспорима: если раньше 360+ было рекордом и редкостью, то теперь его выдают несколько байков и по несколько раз (Биндер разгонялся до 362 км/ч на всех сессиях с низкой топливной загрузкой – от практик до спринта). По сравнению байков 2021-го с байками 2023-го видно, как усложнилась конструкция обвеса и шасси с дополнительными закрылками, панелями и рассекателями (у Виньялеса появился даже на плече) – мощность техники (ориентировочно свыше 200 л.с.) растет не так быстро, да и пиковым скоростям больше помогает именно снижение лобового сопротивления.

И гонщикам все чаще приходится тормозить в конце прямых с больших скоростей вроде 360+ км/ч. Чисто физически задача уже непростая – и нужно учесть еще и самую конкурентную эпоху MotoGP: такие замедления происходят в борьбе, после нескольких возможных опережений на прямых, а зоны жесткого торможения – традиционно лучшие места для обгонов за счет позднего сброса скорости и выбора другой траектории. Клиентские байки теперь тоже больше не проигрывают заводским, и шансы на победу или подиум есть у каждого – нужно только прорваться. Риск столкновений, вылетов, аварий и падений нереально вырос.

Для осознания ситуации достаточно только открыть ленту с перечислениями травм, переломов и пропущенных гонок.

Шестикратный чемпион Марк Маркес – перелом пальца, чемпион 2020-го Хоан Мир – перелом пальца, до этого ушибы головы и шеи, действующий чемпион мира Франческо Баньяя – трещина в ступне, Алекс Ринс (104 Гран-при, 6 побед) – перелом ноги, Мигель Оливейра (71 Гран-при, 5 побед) – перелом плеча и сильнейший ушиб ноги, Энеа Бастианини (38 Гран-при, 4 победы) – перелом лопатки, Пол Эспаргаро (154 Гран-при, 8 подиумов) – перелом челюсти с позвонком и ушиб легкого, Алеш Эспаргаро (222 Гран-при, 1 победа) – синдром межфасциального пространства.

Да, часть ребят пошла уже на второй круг, а совсем не травмированных осталась пара человек.

Им просто везет – на самом деле падают все. Особенно амбициозные ребята вроде Маркеса – обладатели байков слегка послабее: пару лет назад это была подиумная техника, а теперь нужно ужасно рисковать для шансов на победы или попадания в топ-5. Марк рискует, сражается за поулы и подиумы – и падает практически на каждом этапе, большинство же других гонщиков «Хонды» чаще всего едва въезжают в топ-10 (и тоже падают).

Причем признаки крайне сложного сезона виднелись еще на тестах, после дебюта первых таких видов продвинутых аэрообвесов. Но, кажется, никто не ожидал травм у половины пелотона после трети сезона.

Доедет ли кто-то живым до финала?

Фото: кадры трансляции; Instagram; Twitter