Слишком внезапно меняли расписание.

«Формула-1» пробует новый противоречивый формат на Гран-при Азербайджана: помимо субботнего спринта в расписание добавили больше зачетных заездов. Теперь перед спринтами по субботам – короткие «круги навылет» для формирования порядка для короткой же спринтерской гонки, а квалификацию для гонки проводят в пятницу вечером.

Формат принимали в срочном и пожарном режиме: во вторник, буквально за 4 дня до первой же запланированной квалификации!

И в нем сразу же нарисовалась дыра. Для спринтоквалы предписали обязательное использование свежих шин «медиум» в первых двух сегментах и свежего «софта» для финального третьего – их специально выделяли в начале Гран-при. Однако регламент сформулировали так, что не обязали команды откладывать составы на субботу.

У аутсайдеров и середняков появилась лазейка: использовать дополнительный «софт» в пятничной квалификации ради шанса на попадание в топ-10 на старте гонки и забыть о последнем сегменте спринтоквалы в субботу.

В пятницу утром «Формула-1» попыталась так же пожарно закрыть эту лазейку, но проиграла: маленькие команды заблокировали еще одну смену регламента.

А следом в пятницу все увидели результат: «Макларен» Ландо Норриса и «Альфа Таури» Юки Цуноды пробились в топ-10 – и потратили все составы нового «софта»!

В субботу Цунода вылетел в первом сегменте, но Норрис пробился в топ-10 – и просто остался в боксах.

Хотя, по инсайду колумниста ВВС Эндрю Бенсона, мог выехать на дождевых покрышках и зафиксировать результат – регламент позволял и это!

Причем все действительно сделали специально: нельзя заблокировать смену регламента случайно, да и Норрис тоже отметил этот момент в интервью после основной квалификации.

Зачем же «Макларен» и «Альфа Таури» это сделали? Конечно, ради старта получше: англичане и итальянцы страдали первую часть сезона, и любой шанс на хорошие результаты и очки сейчас для них максимально ценен. Особенно для второй команды «Ред Булл», переживающей болезненную перестройку под слухи о возможной продаже – у них только 1 балл и 9 место в Кубке конструкторов.

Спринт же потерял половину смысла для маленьких команд: теперь он не формирует стартовую решетку на гонку, а очки в нем разыгрываются только между топ-8, а не топ-10. Причем за 8-е дают 1 балл, за 7-е – 2, а в топ-6 команды вроде «Альфа Таури» или «Макларена» могут сейчас заехать только в случае огромных проблем у лидеров.

«Это было сознательное стратегическое решение для максимизации результата в квалификации для основной гонки, – признал представитель «Макларена» в интервью Autosport. – Намного больше очков разыгрывается во воскресеньям, потому эту гонку и нужно ставить в приоритет».

«Мы и в первой практике выдали максимум, чтобы заполучить лучший шанс на старт повыше в воскресенье, – подтвердил и главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддоллс. – Оба наших пилота еще оттренировались на двух свежих «софтах» и «медиумах», потому их у нас и не осталось».

Причем и основной субботний заезд тоже сразу рассматривался не совсем как соревновательный:

«Теперь это просто практика, но в конце которой можно заработать очки. Не думаю, что гонщики теперь станут атаковать в спринте сильнее, чем раньше», – высказался Льюис Хэмилтон.

«Если мы не сможем претендовать на очки, то спринт станет тестовой сессией для сбора данных для гонки в воскресенье, – прямо сказал пилот аутсайдерского «Уильямса» Логан Сарджент. – Конечно, всегда существует шанс на что-то сумасшедшее и шанс заработать очки. Но если после шести-семи кругов ты в топ-8, то спринт превращается в практическую сессию».

Вот что команды «Формулы-1» на самом деле думают о новом формате Гран-при и новых спринтах – интересно, поправят ли правила к 30 июня – старту следующего такого уик-энда в рамках Гран-при Австрии?

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI ; Gettyimages.ru/Mark Thompson; formula1.com