Апелляция просто для поддержки гордости.

В «Формуле-1» наконец окончательно закрыли итоги Гран-при Австралии, завершенного еще 2 апреля – просто «Феррари» подала на пересмотр штрафа Карлосу Сайнсу через 5 дней посла финиша, а до новых слушаний дошло только 18 апреля. Итог безрадостен для тифози: 5 дополнительных секунд за аварию с Фернандо Алонсо подтвердили, №55 остался без четвертого места, а Скудерия – без очков.

Дело в этом столкновении:

Судьи практически моментально выдали тогда Карлосу штраф с формулировкой «полностью виновен», но после финиша выяснилось: один схожий инцидент на том же рестарте назвали «гоночным инцидентом», а другой вообще пропустили.

«Феррари» раздумывала 5 дней, а затем подала запрос на пересмотр итогов по «новой информации» – пообещав, что они точно есть.

Однако стюарды заслушали их и отказались признавать новыми и значимыми для пересмотра дела.

Какие доказательства пыталась предъявить «Феррари»?

Судя по документу ФИА, все инсайды о стратегии защиты из Маранелло оказались правдивыми – причем реальность предстала еще нелепее.

«Новые доказательства» состояли из трех блоков:

а) Телеметрия с машины Сайнса на момент второго рестарта – это доказательство заранее проспойлерил итальянский Motorsport, суть заключалась в сравнении моментов торможения Карлоса и Алонсо:

б) Письменные показания Карлоса – в них он жаловался на холодные изношенные шины ослепляющий солнечный свет. Все как рассказывал эксперт F1TV и бывший пилот «Рено» Джолион Палмер – разбирали это здесь:

в) «свидетельские» показания других гонщиков, включая послегоночный комментарий Алонсо о слишком жестком штрафе Карлосу – «Феррари» нарезала записи из вью после гонки, с местами, подтверждающими жалобы Сайнса на «холодные шины и плохой обзор».

Все!

«Феррари» посчитала, что этого достаточно для повторных слушаний – и в качестве доказательства привела кейс Серхио Переса и «Форс-Индии» на Гран-при Канады 2014-го. Тогда мексиканцу дали штраф в 5 позиций на ближайшую гонку без ознакомления с его позицией, а затем согласились на повторное рассмотрение дела (правда, наказание оставили без изменений).

«Свидетельство пилота иначе освещает факты, представленные стюардам», – цитирует заявление «Феррари» документ ФИА.

Однако еще до слушаний о пересмотре эксперты прогнозировали неудачу, если все аргументы ограничатся словами Сайнса и только лишь телеметрией. Ведь в момент рестарта все гонщики находились в равных условиях, а данные со всех машин были доступны уже в момент вынесения наказания – любые доказательства подобного рода не сочтут «новыми» или «весомыми», а без этого (вне зависимости от их истинности или реального влияния на аварию) пересмотра не добиться.

Судьи разгромили аргументы «Феррари» – каждый по очереди

Прежде всего под опровержение попала «весомость» свидетельств самого Сайнса: единственный кейс Переса состоялся, поскольку Серхио поучаствовал в жестком столкновении с Массой на последнем круге:

Рассмотрение инцидента начали уже после финиша, поскольку крэш вышел спорным по первоначальному мнению стюардов – а в таком случае заслушивание позиций пилотов предписано регламентом. Мексиканец не присутствовал на первоначальном заседании только потому, что его увезли в больницу для обязательной медпроверки – потому отказ в праве на высказывание как раз и стал бы нарушением.

В деле Сайнса аварию рассматривали до финиша, а в таком случае пилотов опрашивают только в случае наличия сомнений в чьей-либо вине.

«Мы не посчитали необходимым слушать объяснения Сайнса или какого-либо другого гонщика для определения его полной вины, – пояснили судьи. – Такие решения принимаются рутинно, когда причина столкновения ясна, и необходимо выдавать штрафы как можно быстрее».

Так что осталось уповать на «новые данные» – и первый же аргумент в виде телеметрии сразу под это описание не подходил.

«У нас был доступ к телеметрии, – подтвердили стюарды. – Представленные данные в лучшем случае неоднозначны, а по нашему мнению, и не оправдывают Сайнса. Фактически только подтверждают наше решение возложить на него полную вину. По его словам, он тормозил жестче, но не смог остановить машину из-за холодных шин, вызванных медленным прогревочным кругом. Но условия – это то, к чему должен подстраиваться каждый пилот. Сайнс гонялся с Гасли и пытался затормозить позже, принял риск потери контроля. Риск материализовался в виде столкновения».

Послегоночные интервью пилотов вообще не признаны новыми или значимыми доказательствами для инцидента, поскольку ни одно из них не представило новую и значительную версию столкновения.

«Все они сделаны для медиа после финиша со своими целями, и высказаны после нашего решения, потому не могут быть «новыми и значительными» для наших рассуждений. Они не подходят требованиям о пересмотре».

«Феррари» недовольна и обещает публичные обсуждения

Сразу после отказа в пересмотре «Феррари» выпустила разочарованный твит:

«Естественно, мы разочарованы и считаем, что предоставили существенные новые элементы для того, чтобы ФИА могла пересмотреть решение, особенно в контексте особенных условий рестарта с множеством инцидентов.

Тем не менее, мы уважаем процесс и решение ФИА. Мы с нетерпением ждем широких обсуждений с ФИА, «Ф-1» и всеми командами с целью улучшить контроль в нашем спорте, чтобы обеспечить высочайший уровень справедливости и последовательности, который заслуживает наш спорт».

Карлос Сайнс выразил в соцсетях ту же позицию:

«По прошествии двух недель я по-прежнему считаю, что наказание не соответствовало нарушению и дело нужно было как минимум пересмотреть, с учетом представленных нами новых доказательств и аргументов. Мы должны продолжать работать вместе, чтобы улучшить некоторые вещи в будущем.

Вопрос последовательности принятия решений при рассмотрении разных инцидентов постоянно поднимается на протяжении уже многих сезонов, и мы должны действовать четче, во благо «Ф-1».

«Феррари» просто билась за сочувствие зрителей

Зачем же команда из Маранелло шла на требование апелляции с заведомо нерабочими аргументами? Ведь вряд ли в Скудерии работают супернаивные люди, неспособные погрузиться в регламент на уровне журналистов или хотя бы прочесть мнение со стороны.

Похоже, все дело – в красивом медийном образе «нас опять засудили». Оттуда и громкие заявления о продолжении обсуждений вопроса уже после отклонения запроса на пересмотр.

Ведь по сути «Феррари» действительно не представила ничего нового – только попыталась воссоздать формат «послегоночного» рассмотрения столкновений, когда вместе с изучением видео и телеметрий дают слово и пилотам. Оттуда и свидетельства Сайнса, и подшивка слов Алонсо из интервью – в стиле «вот что он сказал бы вам в судейской, это было бы как в случае столкновения Гасли и Окона, его вы сочли гоночным инцидентом, вот и у нас давайте так».

Это была попытка принудить ФИА к желаемому формату слушания без внимания к принятому в регламенте. Естественно, такое не могло сработать – и теперь у «Феррари» есть отличный повод утверждать «нас даже не захотели слушать».

Такая манера – вообще обычная для Скудерии. Она примерно так же опротестовывала штраф Феттеля на Гран-при Канады 2019-го – и после поражения все равно повесила флаг на входе на базу в Маранелло, как при победе.

Такое же случилось и при попытке отменить 10-секундный штраф Феттелю на Гран-при Мексики 2016-го.

«Феррари» использует любой такой случай, который публика (или сам пилот) тут же считают дико несправедливыми – ведь это же отличный шанс если не вернуть позицию, то хотя бы закрепить удобный образ. Особенно когда их случай действительно странно отличается от двух других похожих.

Фото: globallookpress.com/Photo4/Lapresse