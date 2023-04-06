Ключевой акционер команды.

Каждую весну Forbes обновляет рейтинг богатейших людей мира – и в 2023-м в него добавили 150 новых имен.

Одним из них стал босс «Мерседеса» Тото Вольфф – его состояние оценили в 1 миллиард долларов.

Главным «активом» 51-летнего австрийца Forbes назвал именно управление командой с 2013-го – и рост стоимости ее акций, ведь Вольфф с 2020-го владеет 33-процентным пакетом наравне с концерном «Мерседес» и и британским химическим гигантом INEOS.

Forbes связал увеличение цены на активы Тото с ростом стоимости команд, вызванных финансовым успехом «Формулы-1» – и отдельно выделил эффект Drive To Survive на Netflix. По мнению журнала, именно сериал здорово повысил маркетинговую ценность команд, а Вольффа превратил в «миллиардера-знаменитость».

Выходит, это он на «Формуле-1» так заработал?

Тото Вольфф пришел в «Формулу-1» еще в 2009-м после покупки акций «Уильямса» – тогда же он вошел в ее совет директоров. В 2011-м он вывел ее Лондонскую биржу, а в 2013-м ушел работать боссом как раз в «Мерседес». Сперва он был просто нанятым руководителем: у него даже сохранялись акции «Уильямса» вплоть до 2016-го. Тогда – с новым контрактом – он получил 10% в акциях «Мерседеса», а нарастил долю до 33% в процессе сделки концерна с INEOS в 2020-м. По инсайдам бывшего шефа одной из команд Эдди Джордана (сообщил о продаже первым, и в остальном оказался прав), INEOS заплатил за долю $400 млн – следовательно, семикратных чемпионов уже тогда оценили в $1,2 млрд. У Тото сейчас такая же доля.

Как Вольфф пришел к совладению одной из самых успешных и дорогих команд «Формулы-1»?

«Лишь победы и титулы имели значение, потому что победа в чемпионате подразумевает финансовый успех. Изначально я подписал трехлетний контракт. Мне очень понравилось, и я подписал еще один трехлетний контракт. И мне очень понравилось. А потом наступил решающий момент.

Соглашения были с 2013-го по 2015-й и с 2016-го по 2018-й. Потом я заключил контракт с 2019-го по 2021-й и в 2020-м не знал, продолжать или нет. Раньше меня всегда связывали контрактные обязательства, сейчас – нет.

В 2020-м я думал [о будущем]. Мой план заключался в том, чтобы прекратить это делать в 49 лет. Когда тебе 50, ты уже повзрослел и не руководишь командой. Раньше все сводилось к тому, чтобы купить акции и продать акции. В 2020 году я пришел к выводу, что оставлю их.

В первый раз в жизни я поменял свою бизнес-стратегию: не «купи, развивай, продай», а «купи, развивай, оставь». Это большая перемена. Мне потребовался год, чтобы переварить это и понять, что я не хочу возвращаться к [финансовой] индустрии, которой занимался 25 лет. Я захотел стать настоящим предпринимателем и оставить акции навсегда. В тот момент я понял, что нужно продолжать.

Это моя компания, моя команда. Проблема в том, что я даже не могу уйти. Я могу лишь взрастить талантливых специалистов и изменить сферу своей деятельности. Это уже не проект. Это моя компания.

Я один из трех акционеров и должен каждый день напоминать себе о том, что такая возможность стала реальностью. Важно делать это, несмотря на любые взлеты и падения».

Насколько справедлива оценка его состояния?

Конечно, оценка состояния через стоимость активов всегда несет в себе оговорку о «бумажности» – поскольку в реальности за обозначенные деньги такие доли можно и не продать.

Однако за последние несколько лет с потолком расходов и ростом интереса к «Ф-1» минимальная стоимость команд выросла примерно в 5 раз: если раньше аутсайдера можно было купить за $100 млн+долги, то теперь торги только начинаются с огромной суммы.

«Когда я снова предположил, что сумма в $800 млн может стать слишком соблазнительной для продажи «Альфа Таури» (вторая команда «Ред Булл», сейчас в подвале пелотона – Sports.ru), [Босс «Ред Булл»] Хорнер возразил, что сейчас стоимость команды «Формулы-1» составляет минимум $1 млрд» – написал в недавней колонке осведомленный журналист и постоянный обитатель паддока Джо Сейвард.

Также можно оценить и бюджет с прибыльностью «Мерседеса» – за 2022-й пока отчета нет, но сравнение 2021-го с 2020-м крайне показательно.

Теперь прибыль до налогов – 100 млн. Очень похоже на рекорд «Формулы-1» – и ее треть точно досталась Вольффу как акционеру.

Конечно, оценку команды нельзя проводить по выручке, как обычно оценивают компании – ведь при падении результатов на треке спонсорские поступления могут закончиться очень быстро и резко. А еще команда может сменить бизнес-модель: вряд ли условная «Феррари» или «Альпин» заточены под генерирование прибыли – здесь важен еще и маркетинговый коммерческий эффект. В стоимости команды «Ф-1» он играет даже основополагающую роль.

Как же можно оценить маркетинговую стоимость «Мерседеса»? Вклад от бесконечных побед и титулов давно посчитан: еще перед стартом сезона-2020 концерн оценил его в 5 миллиардов долларов с 2010 года. Если сумма кажется вам завышенной, то сравните с альтернативной историей: СЕО польской нефтяной компании «Орлен» Даниэль Обайтек только за один год титульного спонсорства (даже не брендинга!) команды-аутсайдера «Альфа Ромео» без постоянных финишей в топ-10 и собственного боевого пилота насчитал маркетингового эффекта на 110 миллионов.

Выходит, для топовой команды до ввода потолка расходов одно только маркетинговое представительство оценивалось в сумму около 500 млн в год, генерировала в 5 раз меньше прибыли и все равно завесила на $1,2 млрд. С многократным ростом цены на самые слабые команды-соперники возможное увеличение оценки «Мерседеса» вдвое не кажется невозможным.

Что еще в портфолио Вольффа?

Тото стал миллиардером не одним внезапным рывком: журнал Fortune оценивал его состояние в 941 млн еще в 2021-м.

На чем же тогда еще разбогател австриец?

У него действительно долгая история инвестиций: он основал первый фонд для вложений в интернет-технологии еще в 1998-м (Marchfifteen). В 2004-м к нему добавился второй – Marchsixteen. Основа его деятельности – покупка перспективных компаний (с биржи или в частном порядке), быстрое структурирование бизнес-процессов понятным образом, выход на торги с последующей продажей. Долгосрочных исторических вложений нет, потому нельзя выделить что-то конкретное, на чем он разбогател.

В автоспорт и на радары «Мерседеса» Тото попал в 2006-м, когда купил 49% компании HWA. Она занималась тюнингом гоночных машин для «Мерседеса», разработкой моторов вроде техники для «Ф-3» и GT3, управлением команд немецкого концерна в молодежных сериях и ДТМ. В 2007-м он вывел компанию на биржу и продал 30% акций кувейтским инвесторам – прибавил сотню миллионов и раздобыл отличную репутацию в немецкой промышленной среде.

Также ему сейчас принадлежит пакет акций завода «Астон Мартин» (не команды!) – купил их два года назад на 36 миллионов, и с тех пор они прибавили в цене 15% (итого около 42 млн).

Еще у него есть целый автопарк из крутых автомобилей – Вольфф периодически выставляет некоторые на многомилионные торги, общую стоимость его коллекции оценивают минимум в $20 млн.

Но главное богатство – конечно, восемь титулов «Мерседеса», шесть титулов Хэмилтона и титул Росберга.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI, Hasan Bratic