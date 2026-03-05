Макс Ферстаппен: «Просто хочется нормально провести Гран-при Австралии и заработать хорошие очки»

Ферстаппен рассказал о целях на этап в Мельбурне.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту сезона, а также рассказал о целях на предстоящий Гран-при Австралии .

«Мы неплохо провели предсезонную подготовку. Нужно было очень многому научиться, но в целом все прошло хорошо, мы проехали много кругов, так что я вряд ли мог бы желать для себя чего-то большего.

Если говорить о скорости болида – то я не знаю. Мне кажется, «Ред Булл» предстоит еще много работы, прежде чем мы сможем оказаться впереди всех. Но так и планировалось. Я же просто буду стараться делать все, что в моих силах. И в целом, как я уже говорил, мы настроены позитивно и довольны проделанной на данный момент работой. Но также мы понимаем, что если «Ред Булл» хочет бороться за самые высокие места, наш болид должен стать быстрее.

Я здесь чтобы делать свою работу, а дальше будет видно. Я спокоен. Мне просто хочется нормально провести этот гоночный уик-энд и заработать хорошие очки. Такова цель. В остальном – со временем посмотрим, как будет развиваться ситуация», – рассказал Ферстаппен.

