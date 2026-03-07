Гран-при Австралии-2026. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь первого этапа сезона-2026 «Формулы-1» – Гран-при Австралии.
Наряду с заездами «Формулы-1» состоятся гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».
Альберт-парк, Мельбурн
6-8 марта 2026 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 4:30 🌤
2-я практика: 8:00 🌤
Суббота
3-я практика: 4:30 🌤
Квалификация: 8:00 🌤
Воскресенье
Гонка: 7:00 ☀️
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
Пятница
Практика «Ф-3»: 0:50
Практика «Ф-2»: 2:00
Квалификация «Ф-3»: 6:00
Квалификация «Ф-2»: 6:55
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 3:15
1-я гонка «Ф-2»: 6:30
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 0:50
2-я гонка «Ф-2»: 3:25
время московское
