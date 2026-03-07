29

Гран-при Австралии-2026. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь первого этапа сезона-2026 «Формулы-1» – Гран-при Австралии.

Наряду с заездами «Формулы-1» состоятся гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».

Гран-при Австралии

Альберт-парк, Мельбурн

6-8 марта 2026 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 4:30 🌤

2-я практика: 8:00 🌤

Суббота

3-я практика: 4:30 🌤

Квалификация: 8:00 🌤

Воскресенье

Гонка: 7:00 ☀️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 0:50

Практика «Ф-2»: 2:00

Квалификация «Ф-3»: 6:00

Квалификация «Ф-2»: 6:55

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 3:15

1-я гонка «Ф-2»: 6:30

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 0:50

2-я гонка «Ф-2»: 3:25

время московское

Коллеги, всех поздравляю с началом нового сезона..
Ответ Михаил Зюбин
Коллеги, всех поздравляю с началом нового сезона..
Комментарий скрыт
Ответ Михаил Зюбин
Коллеги, всех поздравляю с началом нового сезона..
Комментарий скрыт
Будем сидеть на трибуне у последнего поворота :)
Ответ Ram89
Будем сидеть на трибуне у последнего поворота :)
В обычные дни, дороги по которым гонка проходит, открыты для движения. Возьмите машину напрокат и сами прохватите по трассе. Почувствуйте себя хоть немного, но гонщиком Ф-1.
Ответ _Greg Moore
В обычные дни, дороги по которым гонка проходит, открыты для движения. Возьмите машину напрокат и сами прохватите по трассе. Почувствуйте себя хоть немного, но гонщиком Ф-1.
Это тогда в Монако
Вот совпало так совпало, 1я гонка и на 8е Марта! У болельщиц Ф-1 будет двойной праздник:)
Ответ Alex_nder
Вот совпало так совпало, 1я гонка и на 8е Марта! У болельщиц Ф-1 будет двойной праздник:)
Это да))
Рань какая, лишь бы это того стоило.
Давайте наблюдать за dominant Мерседес
Это же так увлекательно и интересно
Заходите на обзор лучших моментов Ф1 за 30 лет в Австралии: https://www.sports.ru/automoto/blogs/3388729.html
Это на Канделаки ТВ?
Ответ Олег Васечкин
Это на Канделаки ТВ?
Сразу видно поклонника ф-1 😁 да, можете там поискать
Ответ Олег Васечкин
Это на Канделаки ТВ?
🤦‍♂️На Россия 2
наступил и этот день🙂
Леклер в конце ультанул.

ПС, покидал бы контекста с трибун, а нет такого сервиса у Спортса. Пора бы запилить
Ответ Ram89
Леклер в конце ультанул. ПС, покидал бы контекста с трибун, а нет такого сервиса у Спортса. Пора бы запилить
Чего сделал Леклер?
Ответ Ram89
Леклер в конце ультанул. ПС, покидал бы контекста с трибун, а нет такого сервиса у Спортса. Пора бы запилить
Что там было? Хоть опиши )
Ребят, а где-то можно будет в записи посмотреть, чтобы не заспойлерить результат?
Ответ Вадим Дзахоев
Ребят, а где-то можно будет в записи посмотреть, чтобы не заспойлерить результат?
вк, рутуб
