В случае отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии «Ф-1» не сможет заменить их другими Гран-при (Адам Купер)

Руководству «Формулы-1» почти наверняка не удастся найти альтернативы гонкам в Бахрейне и Саудовской Аравии, если этапы будут вынуждено отменены.

Из-за военного конфликта на Ближнем Востоке проведение Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии в данный момент не представляется возможным.

По информации Адама Купера со ссылкой на источники в паддоке, участники чемпионата понимают, что оба Гран-при будут отменены – хотя в «Ф-1» и ФИА пока отмечают лишь то, что продолжают внимательно следить за развитием событий.

Этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии должны состояться 10-12 и 17-19 апреля соответственно. При этом «Формуле-1» нужно будет определиться с дальнейшими действиями в ближайшие 10 дней – поскольку командам нужно будет именно в эти сроки начать отправлять в Бахрейн и Саудовскую Аварию необходимое для проведения Гран-при оборудование.

В то же время источники в паддоке признают, что организовать проведение альтернативных гонок за столь короткое время практически невозможно.

В итоге в апреле в чемпионате почти наверняка возникнет месячный перерыв. После уик-энда в Японии 27-29 марта, следующий Гран-при пройдет в Майами 1-3 мая.

