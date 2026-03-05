  • Спортс
  • В случае отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии «Ф-1» не сможет заменить их другими Гран-при (Адам Купер)
5

Гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии почти наверняка отменят.

Руководству «Формулы-1» почти наверняка не удастся найти альтернативы гонкам в Бахрейне и Саудовской Аравии, если этапы будут вынуждено отменены.

Из-за военного конфликта на Ближнем Востоке проведение Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии в данный момент не представляется возможным.

По информации Адама Купера со ссылкой на источники в паддоке, участники чемпионата понимают, что оба Гран-при будут отменены – хотя в «Ф-1» и ФИА пока отмечают лишь то, что продолжают внимательно следить за развитием событий.

Этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии должны состояться 10-12 и 17-19 апреля соответственно. При этом «Формуле-1» нужно будет определиться с дальнейшими действиями в ближайшие 10 дней – поскольку командам нужно будет именно в эти сроки начать отправлять в Бахрейн и Саудовскую Аварию необходимое для проведения Гран-при оборудование.

В то же время источники в паддоке признают, что организовать проведение альтернативных гонок за столь короткое время практически невозможно.

В итоге в апреле в чемпионате почти наверняка возникнет месячный перерыв. После уик-энда в Японии 27-29 марта, следующий Гран-при пройдет в Майами 1-3 мая.

Горячие вопросы к «Ф-1»: «читерский» «Мерседес» победит чемпиона тестов «Феррари»? Поднимется ли команда Алонсо со дна?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Гран-при Саудовской Аравии
Гран-при Бахрейна
происшествия
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пауза всем будет на пользу, допилить тачки после первой гонки.
Особенно для Астона.
Если Либерти не будет требовать с автодрома столько же денег за гонку, сколько платят арабы, то принять этап могут многие, у кого есть соответствующая инфраструктура. А самое простое, провести две гонки в Японии подряд, тем более что Фудзи подходит под критерии фиа.
Ответ Ascari
Если Либерти не будет требовать с автодрома столько же денег за гонку, сколько платят арабы, то принять этап могут многие, у кого есть соответствующая инфраструктура. А самое простое, провести две гонки в Японии подряд, тем более что Фудзи подходит под критерии фиа.
дело за малым - продать полмиллиона билетов, перекроить сетки трансляций, перебронировать билеты и отели нескольким тысячам стаффа, перефрахтовать суда и самолеты... всего-то делов, правда?
Ответ ням ням
дело за малым - продать полмиллиона билетов, перекроить сетки трансляций, перебронировать билеты и отели нескольким тысячам стаффа, перефрахтовать суда и самолеты... всего-то делов, правда?
До этих этапов ещё месяц. С отменами броней в отелях и брони в новых трудностей у логистов не вызовут. Перевоз оборудования тоже не будет проблемой, так как с этапа на этап летают только машины и непосредственное оборудование из боксов. Моторхоумы возят через этап (если только они не рядом). Если Либерти решит вопрос с местом проведения в этот уикэнд, то трудности могут возникнуть только с продажей билетов (опять же будет зависеть от местоположения).
Мне кажется более вероятным что их попробуют осенью впихнуть.

Таким образом и деньги шейхов не потеряются, и время выиграют посмотреть - а не уляжется ли всё.
Рекомендуем