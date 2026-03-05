Алекс Албон: «В расстановке сил сейчас «Уильямс» находится во второй половине средней группы»

Албон оценил положение «Уильямса» перед стартом сезона.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон поделился мнением о том, какое место в расстановке сил команда занимает перед началом нового чемпионата.

Из-за проблем с болидом «Уильямс» вынужденно пропустил первые предсезонные тесты, которые прошли в Барселоне. Также в команде признают наличие проблемы с лишней массой болида.

«Если реалистично оценивать ситуацию, в расстановке сил сейчас «Уильямс» находится во второй половине средней группы. И нас ждет много работы. Поскольку ясно, что машина концептуально может стать намного быстрее – просто сейчас есть большие проблемы с перевесом. Но у нас есть план действий.

Ближайшие несколько гонок уйдут на оптимизацию работы болида. При этом, в этих гонках у команд будет много возможностей преуспеть – ведь новый регламент действует совсем недавно и ко всем командам есть вопросы по надежности болидов.

Если мы будем все делать правильно и выполнять то, что от нас требуется, набрать очки в этих гонках будет вполне возможно. Это мое видение ситуации. Да, сейчас мы не там, где хотим быть, не показываем прошлогоднюю скорость, но я думаю, что сможем достичь цели», – рассказал Албон.

Горячие вопросы к «Ф-1»: «читерский» «Мерседес» победит чемпиона тестов «Феррари»? Поднимется ли команда Алонсо со дна?