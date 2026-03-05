Дэвид Крофт: «Мой прогноз – к концу 2026 года Ферстаппен уже не будет гонщиком «Ред Булл»
Крофт предсказал уход Ферстаппена из «Ред Булл».
Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт дал прогноза на сезон-2026. Крофта попросили предположить, какое сенсационное событие может пройти в предстоящем чемпионате – и тот предположил уход из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Все это может не сбыться и вообще не иметь под собой каких-либо оснований. А еще стоит помнить о контексте. Но вот вам мой прогноз на сезон-2026. Так вот, я думаю, что к концу 2026 года Макс Ферстаппен уже не будет гонщиком «Ред Булл». Куда именно он отправится, я не знаю, но таков мой прогноз», – заявил Крофт.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Надо как раньше говорили зуб ставить, иначе все эти прогнозы сотрясание воздуха. Тогда и языком будут меньше болтать. Вообще неплохо бы ввести рейтинг балабольства разных экспертов, на сколько прогнозов их лажи вышло, и автоматически печатать перед интервью. Эксперт такой то, рейтинг точности прогноза такой, говорит, что!
По ходу сезона? Зачем и для чего
