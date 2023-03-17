Команда отбила кубок, регламент уточнят.

Главный ветеран «Формулы-1» Фернандо Алонсо все же завоевал юбилейный сотый подиум на Гран-при Саудовской Аравии – теперь уже один из самых драматичных в его карьере. После длинной ночи с пересмотром двух штрафов, апелляциями и судейскими заседаниями серия обнаружила сразу три серые зоны в правилах.

Но дело закончилось редчайшим для современной «Формулы-1» образом: команда не только обжаловала решение сразу после гонки, но еще и выиграла в тот же день! Обычно гоночные судьи не откатывают штрафы – предыдущий такой случай (тоже, кстати, кейс Алонсо в 2022-м) оказался чуть ли не первым за десятилетие.

Иронично, но при этом ни одно из вмененных Алонсо и «Астон Мартин» нарушений никак не влияло на выступления на треке!

Первый штраф в 5 секунд он получил за промах мимо правильной стартовой позиции – как видите, съехал колесами сильно влево:

Пусть испанец и отвоевал лидерство в первом повороте, но в реальности от смещения на решетке преимуществ не было. Даже напротив: Фернандо «сузил» себе траекторию к повороту, прочертив путь к более раннему торможению, а также съехал с более накатанной части трека – потому вообще-то срыв с места он проиграл Пересу (0,15 секунды у Серхио против 0,2 у Алонсо). Первое место досталось лидеру «Астон Мартин» благодаря мастерству подбора передач и моментов для их переключения.

Однако правила есть правила, и сейчас они автоматически карают каждого не вписавшегося в стартовую коробку.

Во время единственного визита в боксы Алонсо отстоял все 5 секунд, но отрыва от Расселла хватило для сохранения подиумной позиции. Но после финиша испанца ждал сюрприз: расследование за некорректное отбытие наказания. И пока Фернандо стоял на подиуме, его штрафовали:

После награждения ФИА выдала №14 дополнительные 10 секунд, поскольку обнаружила на повторе, как задний домкрат «Астон Мартин» касается зеленого болида до отбытия всего периода штрафа:

Что ж, это в самом деле так – F1TV разобрал момент покадрово после финиша, и эксперт и гонщик LMP2 Алекс Брандл даже обнаружил возможное касание машины механиком:

Бригада очевидно не работала над машиной до истечения положенных пяти секунд и не получила преимущества от действий персонала, однако правила есть правила.

Или нет?

«Астон Мартин» внезапно подал апелляцию, поскольку обнаружил сразу несколько серых зон в моменте:

• По правилам «Ф-1» о принятии таких моментов к расследованию необходимо сообщать в течение следующих 30 кругов. Это не обязательно может быть сам процесс расследования, а именно оповещение: тот самый титр noted во время гонки. Пит-стоп провели на 18-м круге из 50, и до финиша оповещения не появлялось (вывесили через 20 секунд после финиша).

• Регламент запрещает «работу над машиной», но не поясняет трактовку простого касания. У Окона на первом Гран-при Бахрейна был схожий инцидент со штрафом за «недоотбытие» наказания, но там все-таки механик взялся за переднюю шину за 0,4 секунды до срабатывания таймера – это можно оценить как подготовку к работе для ускорения обслуживания. У «Астон Мартин» явно не тот случай.

• Оказалось, гоночная дирекция даже не рассматривала момент до последнего круга, поскольку правильность отбытия штрафа верифицировала специально созданная перед стартом сезона «виртуальная судейская» ROC в Женеве (аналог VAR в футболе – там несколько постоянных арбитров пересматривают повторы). К моменту вернулись из-за уточняющего запроса соперника – скорее всего, «Мерседеса» (абсолютно логичный шаг, который предприняла бы на его месте любая команда).

На апелляции сработал второй фактор: «Астон Мартин» убедил все стороны слушаний, что такой тычок домкратом нельзя оценить как однозначную подготовку к работе над машиной, и напомнил случаи, когда за подобное не штрафовали – предыдущее решение о 10-секундном наказании как раз приняли на основе «общего согласия, что это можно считать работой над машиной».

Только кубок уже успели передать Расселлу.

Придется возвращать!

Реакция Алонсо показательна:

«Грустный – Был грустным».

Впрочем, после финиша Алонсо не слишком переживал:

«Я в порядке, и, честно говоря, мне не слишком больно. Я был на подиуме, пофотографировался, подержал трофей, отпраздновал с шампанским. Мне очень понравилось.

Я скорее думаю о том, что ФИА выдала плохое шоу, чем разочарован нами. Нельзя выписывать штраф через 35 кругов после пит-стопа. У стюардов было достаточно времени, чтобы проинформировать о наказании. Может, я смог бы оторваться на 11 секунд.

Сегодня мы не показали хорошее шоу для своих фанатов. Я знаю, что команда попытается прояснить ситуацию со стюардами, потому что мы не до конца понимаем второй штраф. Мне не все равно, но не буду так уж сильно переживать, ведь я отпраздновал».

В результате споры «Астон Мартин» с судьями привели к вскрытию еще одной серой зоны: оказалось, не только Алонсо стоял сильно за пределами «коробки»:

Совсем не то же самое, что у Окона на прошлом Гран-при:

Причем тогда это объяснялось не злым умыслом, а чистой техникой: с новыми машинами и высокими шинами стартовые зоны просто плохо видно!

«Может показаться глупым, что я слишком сместился вправо [на стартовой решетке], но, уверяю, с моей позиции это не так. Ты по сути ничего не видишь. Так что мне нужно будет с этим справиться. Надеюсь, проблема не повторится», – объяснял Эстебан.

Макс Ферстаппен тоже признал, что идеально расположить машину трудно из-за плохой видимости из кокпита:

«Не знаю, как мы можем улучшить ситуацию. Обзор очень плохой, и это, пожалуй, главная причина того, что ты можешь не вполне корректно занять свой слот».

В итоге ФИА объявила: все спорные моменты пересмотрят к следующему четвергу и выпустят детальные пояснения и насчет попадания в стартовые слоты, и по отбытию наказаний, и по контролю за выполнением штрафов.

А подиум Алонсо уже никто не отберет.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed TPX IMAGES OF THE DAY; кадры трансляции