Новый шеф «Феррари»: лучший друг босса «Мерседеса», спаситель середняка «Ф-1» после краха, помощник Леклера

Представляем Фредерика Вассера.

«Феррари» объявила сменщика Маттиа Бинотто – с 9 января 2023 года подразделение итальянской марки в «Ф-1» заберет Фредерик Вассер.

Итальянское издание Corierre называло его «хорошим бизнесменом-менеджером, пользующимся доверием главного исполнительного директора «Феррари» Бенедетто Виньи и СЕО группы Stellantis Карлоса Тавареса – в ней у президента и владельца компании и «Фиата» Джона Элканна есть пакет акций.

И правда, Вассер – успешный бизнесмен: основатель Spark (производителя шасси для «Формулы Е» и другой гоночной элекротехники) и обладатель состояния размером около 200 млн долларов: проинвестировал в компании, производящие аккумуляторы и электродвигатели.

Опыт в гонках – еще больше и шире: Фредерик основал и управлял командами ASM и ART в молодежных сериях с 1996-го, партнерился с «Рено» и «Мерседесом», выигрывал аналог «Формулы-2» с Хэмилтоном и Нико Росбергом. ART создавал вместе с Николя Тодтом – нынешним агентом как раз лидера «Феррари» Шарля Леклера (и Даниила Квята, кстати).

F1 Insider писал, будто именно связь с Тодтом скорее является тормозом – якобы партнеры расстались в 2018-м не самым дружеским образом. Также среди сомнений «Феррари» называли и дружбу Фреда с боссом «Мерседеса» Тото Вольффом – это подтвержденный факт: к примеру, именно так Вассера назвали в недавнем фундаментальном лонгриде The New Yorker о лидере восьмикратных чемпионов мира, а для той статьи американский журналист, очевидно, провел много времени с Тото.

Тем не менее, аргументы в пользу Фредерика явно были не только личные – он заработал безупречное резюме в «Заубере».

Он принял легендарного частника в катастрофическом состоянии: 5 очков, последнее место Кубка конструкторов, спасение от банкротства через продажу шведско-швейцарскому инвестфонду (со связями с одним из пилотов) и рискованный контракт с «Хондой» на 2018-й. Это сейчас японские моторы вместе с «Ред Булл» царят в «Ф-1» – тогда они как раз коснулись дна и расстались с «Маклареном». Переходить на них в тяжелом финансовом и техническом состоянии и сильно сокращенным штатом было бы слишком рискованно – даже тот же «Ред Булл» сперва год обкатывал «Хонду» на «Торо Россо».

Потому чуть ли не первым же решением Вассера на должности шефа «Заубера» стал разрыв сделки с «Хондой» – необходимые команде для прогресса финансы раздобыли у поставщика моторов «Феррари» через сближение связей с итальянцами. Решение выглядело логично: концерн из Маранелло как раз вернулся к победам и сражению за титул, и заимствование пары ключевых агрегатов вполне могло ускорить недавнего аутсайдера.

Швейцарцы перешли к покупке ряда деталей у Скудерии помимо мотора: коробки передач, подвески и еще некоторых важных узлов. Взамен «Заубер» получил скидку на комплектующие и сэкономил бюджет, а также команду свели с «Альфа Ромео» – через новую сделку по продаже брендинга швейцарцы раздобыли еще денег на развитие машины и организации.

Но одной из главных вех сотрудничества стала «аренда» одного кокпита Академии «Феррари»: итальянская компания по согласованию с «Заубером» и спонсорами получила право обкатывать в середняке «Ф-1» одного из своих гонщиков. Так в 2018-м в «Ромео-Заубере» и оказался Шарль Леклер. После повышения в «Феррари» его место занял еще один слушатель Академии Антонио Джовинацци.

Личность Вассера вообще неплохо работала в привлечении топовых гонщиков в середняк: именно «Заубер» для завершения карьеры выбрал Кими Райкконен, и сюда же отправился на трехлетний контракт Валттери Боттас.

Результаты тоже значительно улучшились: команда вернулась на 8-е место Кубка конструкторов (3 года подряд), в 2021-м откатилась на 9-е, но в 2022-м прыгнула на 6-е. За время Вассера «Заубер» 6 раз финишировал в топ-6, забыл о серьезных финансовых проблемах и обрел стабильность. Неудивительно, что именно швейцарцев выбрала заводская «Ауди» для альянса с 2026-го – немецкий производитель придет не только как моторист, но и выкупит часть акций. Кажется, будто цикл Вассера в нынешнем «Заубере» завершен – Фредерик успешно справился с ролью спасителя и стабилизатора и готов к новым задачам и вызовам.

До «Заубера» Вассер работал в «Ф-1» лишь год – в «Рено», однако ушел из-за разногласий с тогдашним шефом Сирилем Абитебулем по методам управления команды – и это важный индикатор: Сириль как раз запомнился слишком эмоциональным и импульсивным, откровенно мстил уходившим пилотам и неугодным партнерам и постоянно боялся увольнений. Например, Сириль жестко и немного грубо отвечал на публичную (справедливую) критику «Ред Булл» в адрес качества и мощности моторов «Рено», словно подталкивая партнеров к выходу из сделки, а Вассер так же публично старался всеми силами удержать важных клиентов ради увеличения количества данных для развития техники.

А «Феррари» бы сейчас не помешали и стремление к четкой структуре управления, и способности разрабатывать и качественно реализовывать видение командой системы.

К тому же, хорошие персональные отношения Вассера с Леклером точно поправят внутреннюю динамику. Все-таки слухи рисовали конфликт между Шарлем и Бинотто с Гран-при Великобритании – тогда странные стратегические решения команды лишили №16 шанса на победу, а после финиша босса и гонщика засняли за сценкой «получение выговора»:

Якобы Бинотто даже специально устраивал общий ужин для попытки примирения, но в итоге стороны так и не разговаривали до конца сезона. А у Леклера в ответ на вопрос о возможном переходе в «Мерседес» в одном из интервью прорезался нарратив «пока у меня контракт, а дальше посмотрим».

Подход Вассера: жесткость и прямота, но готовность на компромиссы

Что мы знаем о методах работы нового шефа «Феррари»? На самом деле, взаимодействие со спонсорами и Скудерией по подбору пилотов полностью раскрывают его тягу к сохранению необходимой независимости: итальянцы могли только убеждениями предлагать ему ребят из молодежной Академии – в итоге Мик Шумахер отправился в «Хаас», а Роберт Шварцман вообще остался в резервистах. Даже фактор связи владельцев с пилотом Маркусом Эрикссоном (подтвержден несколькими журналистскими расследованиями) не помешал Фреду убрать шведа после 2018-го – с заявлениями «нельзя строить команду вокруг гонщика только из-за его отношений с владельцами».

В разработке болидов «Заубер» придерживался того же подхода: если второй клиент «Феррари» «Хаас» часто выглядел упрощенной копией алой машины, то «Альфа Ромео» всегда исследовала самые внезапные и пограничные концепции правил и выделялась в пелотоне. Удивляла всех и в 2022-м, и в 2021-м, и в 2020-м, а в 2022-м, кстати, оказалась единственной, кто на тестах подобрался к минимальной границе веса!

Следовательно, отказ от «Хонды» в 2017-м не был неприятием риска в принципе – Вассер согласен пробовать новое, открыт к экспериментам и готов идти на компромиссы. Это проявляется и в постоянных могучих высказываниях о сверхдорогих грелках для шин и сложных тормозах – вроде «мы тратим на них целое состояние – $600 тысяч в год. Безумие! Но инженеры просят, так что ладно».

Вообще в конце сезона Фередерик описывал суть своего подхода в интервью Autosport:

«В конце концов, моя работа – не обращать много внимания на позитивные стороны, а понять, где именно мы облажались, и попробовать все улучшить!»

Потому гоночный мир считает новое партнерство потенциально удачным.

Например, генеральный исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья: «Вассер всю карьеру успешно сочетал стороны сильного опытного инженера со способностью постоянно мотивировать гонщиков и сотрудников команд. Его лидерские качества помогут нам с новой энергией двигать «Феррари» вперед».

Шарль Леклер: «Я работал с Фредом с молодежных серий. Он поверил в меня, и у нас всегда были хорошие отношения – но это не влияло на любые решения. Он всегда был очень прямолинеен и честен – это мне очень нравится во Фреде».

А одно из самых старых и авторитетных гоночных изданий Autosport вышло в заголовком «Почему Вассер – правильный человек для управления возрождением «Феррари».

Тем не менее, суровая и безжалостная культура Скудерии теоретически может перемолоть и его:

«Боюсь, Вассер столкнется с ровно теми же проблемами, что и его предшественник – может, даже в большей степени, поскольку его должность руководителя и генерального менеджера предполагает меньшую автономию в сравнении с Бинотто, который был руководителем и управляющим директором, – написал еще один авторитетный технический эксперт официального сайта «Формулы-1» и The Race Марк Хьюз. – Надеюсь, я ошибаюсь, ведь Фредди – хороший парень, а для «Ф-1» важно, чтобы «Феррари» была в борьбе. Трудности не обязательно проявятся в краткосрочной перспективе. Меня беспокоит, справится ли он с глубинными проблемами, которые касаются культуры команды – а ее определяют сверху».

Как же в Маранелло въедет сам новый босс?

«Гонки есть гонки, цель всегда одна, а подход, необходимый для победы, не меняется в зависимости от гоночной серии», – говорил он еще в момент назначения в «Рено» в 2016-м. Так что тифози уже могут прикинуть, чего ждать от «Феррари» в ближайшие годы.

Фото: instagram.com/scuderiaferrari; globallookpress.com