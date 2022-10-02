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Что случилось на Гран-при Сингапура: Хэмилтон и Ферстаппен синхронно завалились на подсыхающей трассе, а «Феррари» сдала победу

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Первый – «Ред Булл» и Перес.

Гран-при Сингапура мог стать местом второго титула Ферстаппена, если бы Макс выиграл, а Леклер вылетел из топ-8, однако формальная разборка откладывается как минимум до следующего этапа в Японии. Макс – только 7-й, победил его напарник (и еще один формальный претендент на чемпионство) Серхио Перес, а выигравший накануне поул Шарль вновь остался без первого места в гонке!

Как же так вышло? Вообще неудачи Ферстаппена начались еще в квалификации: синхронные ошибки Макса и «Ред Булл» зашвырнули чемпиона на восьмую позицию. С нее и надо было начинать.

Что с Ферстаппеном? Он 8-й вместо поула, едва держал машину, а финальный круг вообще бросил

А затем случился классический Сингапур...

  • Перес выиграл старт и уехал на первое, Хэмилтон откатился назад – коснулся колесами с Сайнсом и свалился на четвертое.
  • Феттель вырвался на 8-е после начала 13-м.
  • Норрис обыграл Алонсо на старте.
  • Ферстаппен очень плохо стартовал (замер из-за системы, не дающей мотору заглохнуть при падении оборотов – оказалось, чемпион выбрал неверные настройки) и свалился на 12-е и при попытке переобогнать Магнуссена едва не сдался еще и Риккардо. Но к середине второго круга Макс вернулся в топ-10.
  • На третьем круге Ферстаппен обогнал Цуноду и стал 9-м.
  • Леклер и Перес быстро оторвались от пелотона – на 5 секунд от Сайнса – уже к 4-му кругу.
  • На 6-м круге Норрис сообщил: трек не высыхает. Пилотам осталось только одно: ехать длиннейший отрезок на «промежуточных», чтобы срезать рифленые части до состояния «слика» и сохранять температуры на оставшейся резине.
  • На 7-м круге Чжоу и Латифи столкнулись (Николас проморгал соперника в зеркалах и завез того в стену). «Альфа Ромео» сошла в достаточно безопасном месте для быстрой эвакуации, «Уильямс» доехал до боксов, но гоночная дирекция все равно выпустила автомобиль безопасности (уж слишком много было обломков в месте крэша). Все отрывы уничтожились, но никто в боксы не поехал (как раз из-за мокрого покрытия).
  • На 11-м круге гонка возобновилась. Ферстаппен обогнал Феттеля через полкруга после рестарта, Гасли пропустил его без борьбы – к 12-му Макс уже был 7-м. Сэйфти-кар здорово ему помог: до 7-го круга чемпион отстал от лидера на дистанцию пит-стопа, но сильно подтянулся.
  • Алонсо сдерживал Макса с 12 круга – просто не ошибался, и у лидера чемпионата не было шанса. Ферстаппен перегрел шины в преследовании, пришлось сбрасывать.

  • Лидеры вновь оторвались от Сайнса на 5 секунд за 5 кругов.
  • На 18-м Карлос сообщил по радио: высохло почти до обычных шин. Могучие механики «Феррари» только тогда же досушили тряпками асфальт перед боксами.
  • На 20-м Ферстаппен сообщил об «огромной задержке» при переключении передачи вверх.
  • На 20-м же Алонсо сообщил: «до сухих шин еще какое-то время».
  • И два круга спустя Фернандо со словами «Мотор, мотор» припарковался на обочине. Ферстаппен освободился, а гоночная дирекция включила режим виртуального сэйфти-кара.
  • Первый храбрец – Джордж Расселл: перешел на «медиум» на 22-м круге. Рискнул с «дешевым» пит-стопом – и чуть не улетел в стену в первых же поворотах.

И поехал на 11 секунд медленее пелотона.

  • К 25 кругу Сайнс отстал от Леклера уже на 14 секунд.
  • На 25-м Албон въехал в барьер и оставил там переднее антикрыло. Вновь виртуальный сэйфти-кар – и отключен 2 круга спустя, как только деталь «Уильямса» выковыряли из барьера.
  • На 28-м Хэмилтон прямо пожаловался на медленного Сайнса.
  • И на 28-м за Алонсо последовал и Окон – «3 круга был странный звук». Виртуальный сэйфти-кар вернулся.
  • И Хэмилтон, и Ферстаппен пытались прессинговать Сайнса и Норриса перед рестартом на 31-м – и оба чуть не обогнали соперников в запрещенный момент. Очень опасные моменты!
  • На 33-м Льюис ошибся с точкой торможения, уехал в стену и пропустил Норриса – едва успел вернуться перед Ферстаппеном.

  • А шины Расселла внезапно заработали!
  • На 34-м Ферстаппен пожаловался на сломанную машину Хэмилтона – она и правда искрила. А пока он ехал еще на круг, мельницу пит-стопов открыл Пьер Гасли.
  • На 35-м «Феррари» обслужила Леклера за какие-то 5,3 секунды – невероятная скорость! Шарль получил «медиум».
  • Следом заехал и Хэмилтон – его чинили 13,8 секунд. Льюис откатился на 9-е.
  • Лидер гонки Перес заехал за сликами на 36-м круге одновременно с Сайнсом – и вернулся первым. За ним – и Ферстапппен, а Норрис и Риккардо продолжили ехать на «промежуточных».
  • На 36-м Цунода влетел в барьеры и сошел. Опять сэйфти-кар, «Макларены» заехали в боксы – и Норрис остался впереди Ферстаппена. Риккардо перешел сразу на «софт», но остался в топ-6.
  • Во время сэйфти-кара включился таймер обратного отсчета, поскольку гонка подобралась к лимиту по времени. На момент рестарта оставалось 34 минуты до финального круга.
  • На первом же круге после рестарта Ферстаппен атаковал Норриса, жестко заблокировал колеса, уехал в зону вылета и вернулся на 8-е – перед Хэмилтоном.

Пришлось заезжать в боксы вновь – в итоге Макс оказался последним.

  • за 29 минут до финального Леклер начал атаковать Переса.
  • За 27 минут до финала включили DRS. У Серхио же возникли проблемы с выдачей мощности двигателя по задаваемым пилотом настройкам.
  • За 21 минуту до финала Перес ошибся на торможении – они с Шарлем гонялись и обменивались лучшими секторами и кругами буквально каждый круг подряд с самого рестарта. На следующем круге блокировка случилась ровно в том же месте.

  • За 17 минут до финала ошибку в том же повороте допустил уже Леклер. И отстал на 1,5 секунды от Серхио.
  • Ферстаппен вернулся в топ-10 за 13 минут до финиша – да, на исправление ушло примерно 10 кругов. Гасли тут же пропустил Макса вновь без борьбы.
  • За 10 минут до последнего круга Леклера предупредили, чтобы Шарль остался в 5 секундах от Серхио – поскольку против Переса открыли расследование за нарушение правил сэйфти-кара (без конкретных подробностей и деталей).
  • За пару минут до финального круга Ферстаппен обогнал Хэмилтона и вернулся на стартовую 8-ю позицию. Вот это путешествие!
  • За минуту до финального круга Серихо выбрался за 5 секунд – нарастил отрыв до 6,5!
  • Макс обогнал Феттеля в битве за 7-е буквально на ленточке. Но чемпионом, конечно, не стал.

Потому итог таков – особенно порадовали невероятные «Макларены» с «Астон Мартин»:

Зато битва за второе место чемпионата накалилась до максимума – а Хэмилтон, похоже, похоронен на шестой (нижайшей за всю карьеру, кстати):

И делайте ваши ставки, догонит ли Ферстаппен лично «Мерседес» и «Феррари» к концу сезона?

После Японии в розыгрыше останется 112 очков, а сейчас Макс везет 104 балла Шарлю. Выходит, победы с лучшим кругом Ферстаппену уже хватит для оформления титула на «Сузуке», даже если Леклер приедет вторым.

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