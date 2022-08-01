Великие оправдания «Феррари» за шинный самобой с потерей победы: план был в порядке, виноваты погода, болид и смелый пит-стоп Ферстаппена

Леклер в шоке, шеф – просто слегка расстроен.

Карлос Сайнс и Шарль Леклер прессинговали лидера Джорджа Расселла, и сперва Скудерия испортила гонку испанцу: передержала его на пит-стопе (3,6 секунды, спойлер – второй был даже 4,7 секунды!) и вывела вперед монегаска. №16 хотя бы оправдал ситуацию и обогнал «Мерседес» в схватке за первое место, но затем смелый по таймингу (сразу после утихания легкого дождя) пит-стоп «Ред Булл» так напугал Скудерию, что алые стратеги зазвали Леклера и установили ему самый жесткий состав – «хард.» С ним в этот уик-энд провалились все команды: еще с утра называли «мусором», а в гонке в момент остановки Шарля весь пелотон уже видел кошмарный темп «Альпин» и «Хаас» с белыми ободками. Да чего там, «Ред Булл» после ужасного установочного круга забросил идею использования «харда» и поставил «софт».

Тем не менее, «Феррари» отправила Леклера в битву с Ферстаппеном именно на нем – и Макс дважды обогнал беззащитного Шарля. В итоге №16 пришлось останавливать и в третий раз – так монегаск с первого места скатился на финишное шестое.

Но шеф Скудерии Маттиа Бинотто этого не видел – ушел в гараж за 11 кругов до финиша.

Как же он потом все это объяснял? Виноват болид!

«Потребуется хотя бы несколько часов или несколько дней, чтобы проанализировать случившееся. Безусловно, мы не показывали скорость, которую ожидали. Сегодня болид вел себя не очень хорошо в первый раз в этом сезоне – вот в чем дело. Может, из-за того, что было гораздо холоднее.

Мы понимали, что с «хардом» возникнут проблемы, и первые несколько кругов он будет медленнее «медиума», 10-11 кругов на 30-круговом отрезке. Но мы думали, что благодаря этому окажемся в хорошем положении в конце заезда. Мы пытались защитить позицию от Макса, но «хард» просто не заработал.

В целом шины работали не так, как мы ожидали – главным образом потому, что машина работала не так, как мы ожидали. Надо посмотреть, проанализировать и сделать выводы.

Мы следили за гонкой, а также наблюдали, что происходит с «хардом» у других команд. Мы учли все факторы, обсудили, какое решение станет наилучшим, и сделали выбор. Безусловно, он оказался неверным. Но в целом скорости не хватало. Какие бы шины мы ни использовали, вряд ли бы мы оказались так быстры, как рассчитывали

Если смотреть на сезон в общем, мы сделали правильный выбор во Франции, в Австрии, во многих других случаях. Порой мы ошибаемся, как и остальные команды. Не только [главный стратег] Иньяки [Руэда], но и вся команда у нас отличная. Я их полностью поддерживаю, потому что доверяю им».

А Леклер не согласен:

«Я сказал, что хочу оставаться на «медиуме» так долго, как это возможно. Нужно понять, почему мы захотели перейти на «хард», ведь я четко сказал, что хочу продержаться на «медиуме» максимально долго. Но мы очень рано поставили «хард».

На «медиуме» темп был очень хорошим. На «харде» мы, конечно, потеряли всю скорость. Мы сделали на пит-стоп больше остальных, упустили 20 секунд. Кроме этого, на протяжении пяти или шести кругов мы теряли секунду с круга – накопилось большое отставание.

Ощущения на «медиуме» были очень хорошими, честно. На «софте», да, [было гранулирование], но пришлось заезжать в боксы довольно рано, потому что на «харде» пилотировать было невероятно трудно, и у нас оставался только «софт». В конце гонки мы столкнулись с гранулированием, но это меня не удивило, мы ожидали подобного.

Я считаю, второй отрезок нужно было удлинить. В первый раз мы остановились вовремя и сделали верный выбор. Я не совсем понял, почему мы укоротили второй отрезок.

Вполне уверен, что пит-стоп [Ферстаппена] оказал на нас давление, но, может, не следовало реагировать, потому что мы столкнулись с эффектом снежного кома и потеряли больше времени, чем должны были», – заявил Леклер.

А вот Карлос Сайнс не согласен с напарником:

«Не думаю, что мы много ошибались. Мне кажется, что когда вам не хватает скорости – как не хватало «Ред Булл» на Гран-при Австрии, например, – никто же не спрашивает о том, «почему «Ред Булл» опять ошиблись?» Нет. Просто сегодня у нас был очень плохой темп, как мне кажется.

Нам нужно все проанализировать и понять, как после пятницы, когда наш темп был на 0,5 секунды лучше, чем у всех остальных, при этом атакуя на пределе и не нагружая шины, в воскресенье износ шин мог настолько усилиться, притом что температура трассы упала на 30 градусов. На мой взгляд, победу мы упустили именно из-за нехватки темпа в таких условиях.

Я руководствовался темпом из пятницы, но по тем данным у нас выходил легкий дубль. А вышли трудности каждый круг без баланса и уверенности в машине, я не мог атаковать, потому что не мог «включить» передние шины.

Мои медленные пит-стопы? У нас были приличные пит-стопы весь год, но время от времени случаются осечки. Первый медленный пит-стоп стоил мне проигрыша позиции Джорджу, мы попытались исправить это на трассе. После второго пит-стопа я откатился с первого места на третье, а потом только берег шины, было обидно. Проблема в стратегии? Я не знаю».

А со стороны «Мерседеса» прилетела другая версия – ошибка крылась все-таки в стратегии, но даже не на гонку, а на весь уик-энд:

«Думаю, у них просто не было другого выбора, – объяснил шеф восьмикратных чемпионов Тото Вольфф. – В их распоряжении оставались только «софт» и «хард», а переходить на «софт» в тот момент было слишком рано. Поэтому оставался только «хард». Я думаю, что ошибка была допущена «Феррари» в пятницу, ну или в субботу – ошибка в том, что они не оставили в запасе еще один комплект «медиума».

Но приз за лучшее резюме все-таки уходит Сайнсу:

«Мы проиграли как команда. Нужно оглянуться, перегруппироваться, посмотреть, что мы сделали не так, и вернуться после летнего перерыва с лучшей машиной».

Вот и попробуйте поспорить!

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI, Hoch Zwei/Keystone Press Agency