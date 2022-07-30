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Фернандо Алонсо – 41, но как же он в порядке! На следующий день после ДР спас болид на мокрой трассе одним движением руля

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Реакция комментатора – «Вау!»

29 июля двукратному чемпиону «Формулы-1» и быстрейшему мужику Астурии Фернандо Алонсо исполнился 41 год. И уходить он не собирается: инсайдеры передают о почти подписанном контракте с «Альпин» аж на 2 года, а сам №14 смело претендует на любое свободное место.

Еще бы – ведь Алонсо в полном порядке: посмотрите, как мастерски спас болид на мокром треке «Хунгароринга» на следующий же день после празднования ДР! Отловил одним движением руля и спокойно продолжил практику (которую закончил 6-м):

Реакция комментатора – «Вау!»

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