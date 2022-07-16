Причину взрыва или отказа мотора «Ф-1» правда можно определить по звуку и дыму? Да! Вот объяснение технического эксперта

Не смейтесь над шефом «Феррари».

После взрыва и пожара на болиде Карлоса Сайнса на Гран-при Австрии шефа «Феррари» Маттию Бинотто уничтожают в комментариях за фразу «Судя по звуку, случилось что-то похожее на неполадку в Азербайджане».

Но вообще-то по звуку, цвету и типу дыма в самом деле можно определить, что именно отказало в моторе и как! Нюнсы объяснил технический эксперт шоу Tech Talk на F1 TV Крэйг Скарборо – в ролике для школы пилотажа Driver61: ведь Крэйг 20 лет работает в паддоке и видел нереально огромное количество отказов.

«Прежде всего: мы не будем раскрывать нюансы гибридной составляющей силовой установки и сконцентрируемся на механических аспектах ДВС.

Они и так безумно сложные – с сотнями и тысячами всевозможных деталей, и каждая может сломаться. Чаще всего что-то отказывает из-за перегрева, вибраций, проблем со смазкой или из-за чрезмерной нагрузки. Причем «Ф-1» стремится к полному балансу между мощностью, массой и возможным километражом, оттого очень быстро даже маленькая проблема может перерасти в катастрофу.

К примеру, дорожная машина спроектирована прежде всего под отказоустойчивость, потому обычно выдерживает легкие перебои со смазкой или перегревы время от времени. Но в «Ф-1» все не так: моторы там в принципе затачивают только под дистанцию 8 Гран-при (способность работать дальше считается бонусом).

Следует разделять три зоны потенциальных отказов: зона нижней части, зона верхней части, зона турбо.

Нижняя часть: коленчатый вал, стержни, подшипники, корпус

Самые грандиозные и самые редкие отказы. Когда что-то ломается, система моментально останавливается, а из корпуса непременно что-то вылетает. Я как-то видел поломку, в которой вал пробил днище и волочился по асфальту.

Как эти отказы можно узнать? Они отличаются от того, что обычно показывают на ТВ как яркие поломки. Нет огромных клуб дыма. Они как правило производят много луж из масла и других жидкостей, а дым может быть только грязным. И всегда очень низко по корпусу ниже охлаждающих выходов.

И он может быстро перерасти в пожар.

Обычно довольно быстрая и моментальная поломка – и очень серьезная.

Верхняя часть: поршни, клапаны, прокладки, цилиндры

Вот эти отказы как раз и сопровождаются огромными клубами белого дыма.

Часто из зоны выхлопа, но необязательно – иногда из зоны цилиндров или просто из любых отверстий в моторном отсеке.

Это внешнее проявление моментального испарения воды из пробитых систем вместе с остатками масла.

Характеризуется моментальной потерей всей мощности, мотор обычно не подлежит восстановлению.

Турбо

В болиде «Ф-1» две турбины, и обе вращаются со скоростью 120 тысяч оборотов в минуту – их ограничивает только регламент. Потому им необходимы отличные подшипники и классная смазочная система.

И если с ними что-то идет не так – то поломка имеет другой характер: турбо сдает довольно медленно, и лишь в самом конце происходит катастрофа. Ведь двигатель продолжает работать – просто не на прежней мощности из-за нехватки питания воздухом от турбины.

Обычно происходит это так: из-за сбоя в системе смазки или проблем с подшипниками турбо начинает замедляться и вибрировать, сотрясая всю установку. Если корпус не выдерживает, то все сразу же взрывается, детали разлетаются во все стороны, а оставшееся масло расплескивается во все стороны.

Если смотреть на процесс со стороны, то с бортовой камеры будет слышно, как «пылесосный» звук турбо сперва поменяет тон на более низкий, а затем превратится в звук пилы или перемалывания.

На ТВ-картинке – сперва небольшое количество дыма из выхлопной трубы…

Которое затем усиливается.

Но в конце концов масло в таких поломках добирается до горячей выхлопной трубы – и начинается пожар. Как и у Сайнса.

Но пожары масла не такие опасные, как топливные – поскольку горят медленнее и при меньшей температуре.

И определяются они именно по комбинации «ревущее и резко замолкающее турбо, внезапный белый дым, а за ним пожар».

И у «Феррари» в этом году, судя по всему, ломались только турбо – так что Бинотто здесь прав, неполадки действительно схожи. Просто у Сайнса в Австрии взорвалось сильнее – так, что даже разворотил корпус. Как раз на предполагаемом месте турбины.