Макс Ферстаппен о новой ливрее «Ред Булл»: «Уже давно просил о такой – мне она нравится»
Ферстаппен доволен новой ливреей «Ред Булл».
Пилот «Ред Булл» поделился мнением о ливрее, которую команда будет использовать в сезоне-2026.
«Думаю, стало намного лучше. Я уже давно просил о такой, так что все здорово. Мне нравится, как она блестит, нравится этот синий – мой любимый цвет. Мне нравятся контуры логотипа «Ред Булл». Ливрея ощущается более свежей, так что мне она нравится», – сказал Ферстаппен.
«Ред Булл» перекрасил болид впервые за 10 лет – в глянцевый синий. У Ферстаппена – новый номер
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
