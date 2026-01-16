Макс Ферстаппен о новой ливрее «Ред Булл»: «Уже давно просил о такой – мне она нравится»

Ферстаппен доволен новой ливреей «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» поделился мнением о ливрее, которую команда будет использовать в сезоне-2026.

«Думаю, стало намного лучше. Я уже давно просил о такой, так что все здорово. Мне нравится, как она блестит, нравится этот синий – мой любимый цвет. Мне нравятся контуры логотипа «Ред Булл». Ливрея ощущается более свежей, так что мне она нравится», – сказал Ферстаппен.

«Ред Булл» перекрасил болид впервые за 10 лет – в глянцевый синий. У Ферстаппена – новый номер

