Дакар-2026. Аль-Аттия сохраняет лидерство во внедорожниках после 12-го этапа, Жала – в грузовиках, Брейбек – снова 1-й в мотоциклах

Завершился 12-й этап ралли «Дакар» в Саудовской Аравии.

Нассер Аль-Аттия («Дачиа») выиграл участок и продолжил лидировать в категории внедорожников.

В мотоциклах победу на этапе забрал Рикки Брейбек («Хонда»), благодаря чему ему удалось вернуться на 1-ю строчку зачета.

Категорию мотовездеходов продолжает возглавлять Брок Хигер («Полярис»).

В классе грузовиков несмотря на победу на этапе Митчела ван ден Бринка («ММ Текнолоджи»), 1-е место продолжает занимать Вайдотас Жала («Ивеко»).

Ралли Дакар

16 января 2026 года

12-й этап

Внедорожники

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») – 3:21.52

2. Митч Гатри (США, «Форд») +1.04

3. Тоби Прайс (Австралия, «Тойота») +1.25

4. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +1.49

7. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +5.13

8. Нани Рома (Испания, «Форд») +7.22

9. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +7.33

10. Карлос Сайнс -старший (Испания, «Форд») +7.45

15. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +16.34

29. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +34.57

Положение после 12-го этапа

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») – 48:01.51

2. Нани Рома (Испания, «Форд») +16.02

3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +23.21

4. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +23.50

5. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +36.33

7. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +53.35

21. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота ») +4:06.20

33. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +8:16.22

Мотоциклы

1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 3:19.01

2. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +3.43

3. Тоша Шарейна (Испания. «Хонда») +12.58

Положение после 12-го этапа

1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 48:08.12

2. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +3.20

3. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +27.51

Мотовездеходы SSV

1. Жереми Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») – 3:51.36

2. Жоао Монтейру (Португалия, «Кан-Ам») +6.55

3. Хантер Миллер (США, «Кан-Ам») +7.39

Положение после 12-го этапа

1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 54:14.13

2. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +1:03.46

3. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») +1:24.25

Грузовики

1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») – 3:58.47

2. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +6.56

3. Мартин Солтыс (Чехия, «Баггира») +8.24

Положение после 12-го этапа

1. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») – 56:01.24

2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +21.24

3. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +30.22

