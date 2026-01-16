Дакар-2026. Аль-Аттия сохраняет лидерство во внедорожниках после 12-го этапа, Жала – в грузовиках, Брейбек – снова 1-й в мотоциклах
Завершился 12-й этап ралли «Дакар» в Саудовской Аравии.
Нассер Аль-Аттия («Дачиа») выиграл участок и продолжил лидировать в категории внедорожников.
В мотоциклах победу на этапе забрал Рикки Брейбек («Хонда»), благодаря чему ему удалось вернуться на 1-ю строчку зачета.
Категорию мотовездеходов продолжает возглавлять Брок Хигер («Полярис»).
В классе грузовиков несмотря на победу на этапе Митчела ван ден Бринка («ММ Текнолоджи»), 1-е место продолжает занимать Вайдотас Жала («Ивеко»).
Ралли Дакар
16 января 2026 года
12-й этап
Внедорожники
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») – 3:21.52
2. Митч Гатри (США, «Форд») +1.04
3. Тоби Прайс (Австралия, «Тойота») +1.25
4. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +1.49
7. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +5.13
8. Нани Рома (Испания, «Форд») +7.22
9. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +7.33
10. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +7.45
15. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +16.34
29. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +34.57
Положение после 12-го этапа
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») – 48:01.51
2. Нани Рома (Испания, «Форд») +16.02
3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +23.21
4. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +23.50
5. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +36.33
7. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +53.35
21. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +4:06.20
33. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +8:16.22
Мотоциклы
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 3:19.01
2. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +3.43
3. Тоша Шарейна (Испания. «Хонда») +12.58
Положение после 12-го этапа
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 48:08.12
2. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +3.20
3. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +27.51
Мотовездеходы SSV
1. Жереми Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») – 3:51.36
2. Жоао Монтейру (Португалия, «Кан-Ам») +6.55
3. Хантер Миллер (США, «Кан-Ам») +7.39
Положение после 12-го этапа
1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 54:14.13
2. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +1:03.46
3. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») +1:24.25
Грузовики
1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») – 3:58.47
2. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +6.56
3. Мартин Солтыс (Чехия, «Баггира») +8.24
Положение после 12-го этапа
1. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») – 56:01.24
2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +21.24
3. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +30.22
