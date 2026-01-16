«Кадиллак» провел первые заезды в Сильверстоуне
Болид «Кадиллака» проехал первые круги.
Команда «Кадиллак» провела съемочный день на трассе в Сильверстоуне, поделившись кадрами с заездов в соцсетях.
«Первый круг чего-то большего», – написал американский коллектив.
Видео: соцсети «Кадиллака»
