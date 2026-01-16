«Кадиллак» провел первые заезды в Сильверстоуне

Болид «Кадиллака» проехал первые круги.

Команда «Кадиллак» провела съемочный день на трассе в Сильверстоуне , поделившись кадрами с заездов в соцсетях.

«Первый круг чего-то большего», – написал американский коллектив.

Видео: соцсети «Кадиллака»

