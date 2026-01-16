Хэмилтон будет работать в «Феррари» с новым гоночным инженером. Адами перешел на другую должность
У Хэмилтона сменится гоночный инженер.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон начнет следующий сезон в «Ф-1» с новым гоночным инженером.
Занимавший ранее эту должность Риккардо Адами получил новую роль в Академии «Феррари», а также будет отвечать за тесты болидов прошлых лет.
Новый гоночный инженер Хэмилтона пока не объявлен.
Фаны Хэмилтона и «Феррари», крепитесь. Новая машина обнажит все слабости Льюиса
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости