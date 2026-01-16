Хэмилтон будет работать в «Феррари» с новым гоночным инженером. Адами перешел на другую должность

У Хэмилтона сменится гоночный инженер.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон начнет следующий сезон в «Ф-1» с новым гоночным инженером.

Занимавший ранее эту должность Риккардо Адами получил новую роль в Академии «Феррари», а также будет отвечать за тесты болидов прошлых лет.

Новый гоночный инженер Хэмилтона пока не объявлен.

Фаны Хэмилтона и «Феррари», крепитесь. Новая машина обнажит все слабости Льюиса

