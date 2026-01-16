Дэймон Хилл: «В новом сезоне в «Ф-1» может произойти настоящий сюрприз – что-то на уровне Баттона и «Брауна» в 2009-м»

Хилл поделился мыслями о возможном сюрпризе в сезоне-2026.

Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл допускает, что в расстановке сил в следующем сезоне могут произойти сенсации.

«Да, положение в чемпионате может измениться. Мы можем столкнуться с настоящим сюрпризом. Что-то на уровне победы Дженсона Баттона с «Брауном » [в 2009-м], когда они всех удивили, поскольку досконально изучили правила.

Настоящий мастер видеть серые зоны в регламенте – это Эдриан Ньюи, который перешел в «Астон Мартин». Он покинул «Ред Булл » и Макса Ферстаппена . Оттуда же ушел Кристиан Хорнер. И Ньюи теперь в «Астон Мартин». Он уже около 18 месяцев работает над этим проектом, так что мы в какой-то степени ждем, что он взмахнет своей волшебной палочкой над «Астон Мартин». Это вполне может произойти», – считает Хилл.

