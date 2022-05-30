Алонсо ехал Гран-при Монако на 4 секунды медленнее нормальной «Ф-1», расстроил Хэмилтона, но набрал очки. Зачем Фернандо так тащился?

Из-за шин и трассы.

Трасса в Монако – не только одна из самых престижных в «Ф-1», но еще и одна из самых необгонных. Здесь трудно объехать кого-то даже с преимуществом в несколько секунда на круге, и потому аутсайдеры регулярно пользуются возможностями: экспериментируют со стратегиями, ловят длинные паровозики быстрых машин и раздражают лидеров.

Если из фаворитов кто-то попадает в такой трафик – гонка моментально схлопывается. Нет, правда: к примеру, Карлос Сайнс списал потерю победы на неудачный один неудачный круг за таким аутсайдером. Льюис Хэмилтон вообще имел все шансы сразиться за топ-5 с Джорджем Расселлом и Ландо Норрисом, но в итоге финишировал восьмым с отставанием 40 секунд от напарника. А все из-за Фернанадо Алонсо, тормозившего пелотон – только посмотрите, как это выглядело на карте:

«Кто знает, где я смог бы оказаться, – сокрушался после финиша Льюис. – Честно, я не знал, какие у меня возможности. Честно сказать, я не разочарован. Такого и ожидаешь в Монако. Я понимал, что нечто подобное случится, раз я квалифицировался ниже одного из них».

«Льюис сильно разочарован. Разница в 5 секунд на круге – это почти как разница между болидами «Формулы-1» и «Формулы-2», – объяснил после финиша шеф «Мерседеса» Тото Вольфф. – Гран-при Монако – это всегда фантастический этап, замечательное зрелище. Но нам, возможно, стоит изучить варианты изменения конфигурации трассы, на которой сейчас можно просто закрыть другим траекторию и ты не можешь обогнать соперника, даже когда едешь на 5 секунд быстрее него.

Мог ли Хэмилтон побороться за пятое место вместе с Расселлом? Конечно. Его темп позволял бы вести борьбу с Расселлом и Норрисом. Но что тут скажешь, правила есть правила. Сегодня мы еще раз убедились в том, что позиция на трассе на Гран-при Монако решает все».

Реакция Фернандо – легкая ирония в ответ.

«Не моя проблема. Обгонять здесь очень трудно, поэтому удерживать «Мерседес» позади было довольно легко».

Но зачем же он вообще ехал так медленно? Планировал рывок на последней фазе гонки!

«Мы поставили «медиум», до финиша оставалось 33 круга, шинам могло просто не хватить ресурса, чтобы мы смогли доехать до конца. Это был спринт и у нас было два варианта: либо поставить старые жесткие шины с начала гонки, либо же поставить шины «медиум». Но ресурса у шин «медиум» на 33 круга не было.Так что мы не знали, смогу ли я добраться до финиша.

Мне нужно было беречь шины. В некоторых поворотах была угроза гранулирования, так что первые 10-15 кругов мне приходилось действовать очень аккуратно и беречь шины, чтобы на следующих 15 кругах я мог атаковать», – признался Алонсо.

И не соврал: на финальном рывке он ехал даже быстрее победителя Серхио Переса:

А лучший круг испанца – 1.15,882 – оказался третьим среди всех в гонке (быстрее проехали только выбравшие самый поздний пит-стоп Норрис и Цунода).

И, между прочим, Перес в самом деле словил проблемы с «медиумом» на последнем отрезке:

«Внезапно у меня появилось много недостаточной поворачиваемости в 3-4 поворотах круг за кругом», – признался Чеко.

Сработало – Фернандо не просто показал лучший результат в сезоне, но и обогнал Райкконена по числу Гран-при в очках. Теперь у него 220 таких финишей – больше только у Михаэля Шумахера (221) и самого Хэмилтона (255). Хотя испанец и пилотировал с травмированной в австралийской квалификации рукой (той самой, где чемпион ехал поул, но из-за отказа болида приехал в стену) – по признанию в интервью The Race, для заживления требуется еще 2-3 месяца.

А пока он легко удерживает Хэмилтона в Монако одной рукой – хоть и опускаясь до темпа «Формулы-2». Могуч!

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic