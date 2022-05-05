Забота Хэмилтона о коже: мыло для лица, лосьон-тонер и две сыворотки. Он – красавчик, будьте как Льюис

Секреты семикратного чемпиона «Формулы-1».

Семикратному чемпиону «Формулы-1» сэру Льюису Хэмилтону вообще-то уже 37 лет – просто лидер «Мерседеса» так шикарно выглядит, что об этом часто забывают. В чем же секрет? Раньше даже №44 считал, будто в генах – три года назад еще 34-летний Льюис вот такое выдал в интервью Дэвиду Леттерману на Netflix.

«Знаете, сегодня утром встретил отца в аэропорту, и мой друг спросил: «Это что, твой брат?». Я подумал: «Вот блин!». Говорят, черные не стареют — надеюсь, я унаследовал этот ген».

Но, кажется, возраст все-таки догнал и самого успешного пилота «Ф-1» – теперь на уход за кожей уходит намного больше сил. Об утренних ритуалах Льюис рассказал в ответах на вопросы подписчиков «Мерседеса» в тиктоке.

«Долгое-долгое время у не было никакой рутины – умывался холодной водой по утрам, и все. Теперь по утрам я пользуюсь особенной водой и специальным мылом для лица. Еще – тонер, что-то вроде лосьона, и еще две разные сыворотки – смешиваю их на руках и прохожусь по лицу. Умываюсь по вечерам, чтобы удостовериться, что кожа остается гладкой и шелковистой. К сожалению, я так сплю, что мне постоянно приходится проверять, не отпечаталось ли что-то на лице. Может, стоит сменить еще материал подушки».

Но наш раздел «Здоровье» считает, что Льюис – красавчик и все делает правильно: так и должен выглядеть обычный уход за кожей.

«То, что делает Льюис, – базовый уход за кожей, который дерматологи рекомендуют и женщинам, и мужчинам.

– Очищение – утром после сна и вечером перед сном. Чтобы убрать с кожи излишки секрета сальных желез, пот, пыль и грязь, используются мягкие и щадящие пенки для умывания, которые не высушивают кожу и не нарушают ее кислотность. Если слишком сильно высушить кожу (например, умываться обычным мылом), сальные железы в ответ будет вырабатывать еще больше секрета, кожа будет становиться жирной быстрее.

– Тонизирование – необязательный, но возможный этап при многоступенчатом уходе. Тоники бывают увлажняющие, удерживающие влагу в коже, успокаивающие и т.д.

– Увлажнение – финальный этап основного ухода – тоже выполняется каждый раз после очищения утром и перед сном. В зависимости от потребностей кожи, можно использовать один или несколько кремов или сывороток, так как у каждого средства может быть своя цель – увлажнение, питание, уход при акне, борьба с морщинами. Некоторые кремы и сыворотки не рекомендуется смешивать из-за реакции компонентов, поэтому их можно наносить на разные зоны лица, в зависимости от того, какую проблему хочется решить. Если проблем нет, то увлажняющий крем может быть один, тогда использовать его можно и утром, и ночью. Либо утром наносить более легкий крем, а на ночь – более питательный. Зимний уход отличается от летнего, средства для него нужно подбирать отдельно.

Для дневного ухода также нужны средства с защитой от ультрафиолета, чтобы снизить риск возникновения рака и предотвратить старение кожи. Это могут быть легкие SPF-лосьоны, которые распыляют поверх увлажняющего крема, или дневной увлажняющий крем с SPF-защитой.

Так что Хэмилтон – молодец. Будьте как Хэмилтон!

Фото: instagram.com/lewishamilton; REUTERS/Marco Bello; Gettyimages.ru/Clive Mason