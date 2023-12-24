«За три часа ни разу не появляется мяч». В Лондоне идет ироничный спектакль про сборную Англии

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От редакции. Вы в блоге «Записки АПЛоголика», автор которого изучает футбольную Англию. В октябре он попал на спектакль Dear England – и делится впечатлениями. Подписывайтесь и ставьте плюсы!

Полный мужчина, похожий на школьного физрука, самодовольно общается с журналистам. Через мгновение он лишается работы, и зрители понимают, что это был Сэм Эллардайс, успевший провести лишь один матч со сборной Англии. Его сменяет интеллигентный бородач, больше похожий на учителя географии, чем на футбольного тренера. Так начинается спектакль «Дорогая Англия» (Dear England), с июня идущий в одном из театров лондонского Вест-Энда.

Театр «Принц Эдвард» в Лондоне

Ближайший порт во время шторма

Саутгейт назначен явно впопыхах, и в него не особо верят сами руководители ассоциации: это как приплыть в ближайший порт во время шторма, замечает один из них. Проблем у нового менеджера хоть отбавляй: сборная полвека ничего не выигрывала, пресса талдычит об очередном «золотом поколении» и требует успехов, игроки разбиты на группировки по клубам и больше заняты подкалыванием друг друга, чем делами сборной, а брутальный помощник застрял где-то в 80-х.

Новый менеджер начинает внедрять инновации в духе киношного Теда Лассо. Он уверен, что большинство проблем сборной лежит в области психологии, поэтому новшества в основном направлены на укрепление ментальности команды. Главное – это появление в штате женщины-психолога (охрана забавно не пускает ее в офис, говоря, что женская сборная базируется в другом месте) – и эта леди (реальный персонаж Пиппа Грандж, работавшая со сборной в 2017-2019 годах) настолько энергична, что кажется, она, если будет нужно, сможет заменить самого Гарета.

Джонатан Пикфорд и помощник Саутгейта не очень понимают, зачем сборной психолог

Далее Саутгейт методично проводит индивидуальную беседу с каждым игроком, исключает из команды Уэйна Руни и назначает капитаном Харри Кейна. Новый менеджер пытается снять давление с игроков, сходу заявляя им: Англия не выиграет ЧМ (на что Харри Магуайр замечает: «А зачем мы тут собрались?»), к нему самому он просит обращаться не тренер или сэр, а просто Гарет.

История в трех актах

Саутгейт объявляет команде, что это будет пьеса в трех актах как у Шекспира: ЧМ в России, Евро-2020 и ЧМ в Катаре. Правда, Шекспира игроки не знают, приходится найти аналогию попроще: «Ну знаете, типа как три части в «Звездных войнах».

Англии нужна новая история, объясняет Саутгейт

Ну а что будет дальше, вы знаете: полуфинал в России (результат Гаретом и нацией признается удовлетворительным), поражение в финале Евро в серии пенальти («Почему мы не можем просто выиграть?» – в сердцах восклицает Саутгейт, в первый раз проявляющий сильную эмоцию) и трагедия Харри Кейна с незабитым пенальти в Катаре. Капитан сборной плачет, его утешают окончательно сплотившиеся товарищи по команде, а Гарет решает, что будет еще четвертый акт – в Германии.

Занавес, и весь зал вместе с актерами поют неофициальный гимн английских футбольных болельщиков Sweet Caroline.

Англия празднует забитый мяч

Футбольная ассоциация повлияла на сюжет – пришлось ждать пять лет

Название спектакля взято из первой строчки открытого письма Гарета Саутгейта, адресованного нации перед Евро-2020. Пьесу написал драматург Джеймс Грэм. Как он сам говорит, идея зародилась у него во время ЧМ-2018, а именно после победного матча с Колумбией.

«Главное, что случилось на том чемпионате: мы сняли проклятие пенальти, и это заслуга Саутгейта, который сам прошел через это. На этом можно построить драму, подумал я», – говорит Грэм, описывающий себя как умеренного футбольного болельщика.

Флэшбек в начале спектакля. Гарет Саутгейт не забивает пенальти в полуфинале Евро-96

После чемпионата мира в России Джеймс связался с футбольной ассоциацией, чтоб узнать их мнение о потенциальном спектакле. Как он говорит, ответ его удивил. Ассоциация согласилась на постановку, но сказала, что это должна быть история в трех частях – по количеству крупных турниров согласно контракту Гарета Саутгейта – так что придется подождать еще почти пять лет. Другой бы забросил идею, но, к счастью, Джеймс не сдался!

Англичане – мастера посмеяться на собой

По моему описанию выше может сложиться впечатление, что это все похоже на классический голливудский фильм про тренера, берущегося за безнадежную команду и вопреки всему приводящему ее к победам. Однако серьезных побед здесь, собственно, нет – если, конечно, не считать таковой выигрыш в серии пенальти у Колумбии в 2018-м: первая выигранная серия в истории ЧМ для Англии – после этого события на сцене танцуют все, от Терезы Мэй до Гари Линекера. И спектакль совсем не скатывается в пафос, и наполнен забавными моментами – англичане любят и умеет смеяться над собой. Есть такое понятие как Self-depreciation humor или, как говорил герой книги «Географ глобус пропил»: «Посмеяться над собой – это лишить этой возможности других».

Руководители ассоциации уморительно считают, сколько лет Англия ждет трофеев, Харри Кейн очень похожим на оригинал странным голосом говорит ужасные банальности, Пикфорд кривляется совсем как в жизни, а Саутгейту все кому не лень припоминают незабитый пенальти в 96-м. Исторически слишком быстрое исполнение пенальти Англией (в среднем 2,80 секунды между свистком судьи и ударом против 8 секунд у Германии) сравнивается с преждевременной эякуляцией. В перерыве между мужскими турнирами женская сборная страны выигрывает Евро, и их тренер издевательски предлагает Саутгейту подержать подержать кубок. «Тем более у меня есть еще один, выигранный с Нидерландами», – добавляет она.

Несмотря на поражение от Хорватии, ЧМ–2018 признан успешным. В центре – Гари Линекер, удивительно похожий на настоящего

Достается и второстепенным персонажам. Три последних премьера Великобритании комично объясняют, почему не вышло с Брекситом, глава ФИФА Инфантино выглядит еще более жуликовато, чем в жизни, Фабио Капелло говорит по-английски с жутким акцентом, Гари Линекер рассуждает про беженцев и другие мировые проблемы, а футболисты сборной на ЧМ в Катаре путаются, нужно ли петь в гимне про недавно умершую королеву или уже про короля.

Три часа футбола без мяча

Технически все сделано великолепно. Серия пенальти с Колумбией показана во всех деталях и напряжение нарастает так, что начинаешь действительно переживать за исход матча. Музыка, хореография и видеоряд создают ощущения присутствия на реальных матчах ЧМ и ЧЕ, при том, что на сцене за три часа ни разу не появляется мяч. Актеры подобраны прекрасно. Саутгейта играет известный в Англии актер Джозеф Файнс («Влюбленный Шекспир», «Рассказ служанки»), Харри Кейн похож не внешне, но харизмой и интонациями, ну а моим любимцем стал актер, играющий Пикфорда – было полное ощущение, что вратаря выдернули из «Эвертона» для игры сцене.

Гарет Саутгейт и актер Джозеф Файнс

Антураж тоже не подкачал. Об окончании антракта мы узнаем благодаря свистку судьи, в буфете продается только один вид пива под названием Dear England, а многие зрители, включая меня, пришли в футболках сборной Англии.

Сорт пива из буфета

Саутгейт – шекспировский герой

Мне однозначно понравилось. Для меня это спектакль о человеке, который не является гением в своей профессии, но который поставил себе цель, и тихо, без лишнего шума и скандалов, честно делает свою работу. А вот что говорит сам драматург о своем персонаже: «Он напоминает мне героев пьес Шекспира. У них были грандиозные цели: они хотели стать королями, они хотели найти любовь, или власть, или богатство. Так и Саутгейт: он хочет найти Грааль, и вернуть его нации, и залечить национальную рану. Но прежде чем исцелить всю страну, ему нужно вылечить этих 11 парней».

Да, Гарету никак не удается последний шаг – но кто вообще может выиграть турнир с Англией? К тому же, как говорит на сцене Саутгейт: «Сборная страны это не только результаты, но и то, как мы себя ведем, и то, получилось ли у нас объединить нацию». Судя по тому, что об этой сборной ставят спектакль, как минимум эта часть Гарету и его парням удалась».

Выход актеров на поклон

Фото: личный архив автора, официальный сайт спектакля.