  Экитике о выходе в четвертьфинал ЛЧ: «Ливерпуль» заслужил это, наши с Гравенберхом голы помогли команде. Салах – легенда, говорят, у него сложный сезон, но он важен для нас»
Нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике подвел итоги ответного матча с «Галатасараем» (4:0, первая игра – 0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

О выходе в четвертьфинал и встрече с «ПСЖ»

«Мы это заслужили, мы очень счастливы. Мы отлично поработали. Мы можем гордиться собой и с нетерпением ждать четвертьфинала».

О важности забитых голов в начале второго тайма

«В конце первого тайма мы упустили хорошие шансы. В раздевалке в перерыве я думал: «Нам нужно [закрепить] победу».

Я мог бы забить больше сегодня вечером, но я воспользовался своим шансом [для первого гола во втором тайме], и после этого мы стали забивать свободнее. Райан [Гравенберх] забил сразу же [после этого], и это помогло команде. Все отлично поработали и поддерживали друг друга, поэтому мы и победили».

О Мохамеде Салахе, ставшем первым африканцем с 50 голами в ЛЧ

 «Он – легенда. Иногда говорят, что у него сложный сезон, но для таких игроков, как мы, которые наблюдают за ним годами, он важен. У него было много шансов, но он все равно сохранил настрой, чтобы отдать мне отличный пас, и я забил.

Я очень рад за него, он этого заслуживает, и теперь нам нужно продолжать это в каждой игре», – сказал Экитике в интервью TNT Sports.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
Материалы по теме
Слот про 4:0 с «Галатасараем»: «Мне понравилась почти каждая минута. У соперника не было ни единого шанса»
сегодня, 22:54
Салах – первый африканец с 50 голами в ЛЧ. Вингер «Ливерпуля» делит с Анри 10-е место в списке лучших бомбардиров турнира
сегодня, 21:33
Рекомендуем
Главные новости
Джеррард о «Галатасарае»: «Позорились с первой до последней минуты. Люди пришли посмотреть динамичную игру, а они катались по земле. За такое наказывают – счет мог быть 12:0»
52 минуты назад
Слот про 4:0 с «Галатасараем»: «Мне понравилась почти каждая минута. У соперника не было ни единого шанса»
сегодня, 22:54
Компани о выходе «Баварии» в четвертьфинал ЛЧ: «Горжусь настроем и голами ребят. Ожидаем топ-матч с «Реалом» и хотим победить»
сегодня, 22:51
У «Баварии» 9 побед с общим счетом 32:9 и две ничьих в 11 последних матчах
сегодня, 22:35
Кто дороже – Винисиус или Фоден? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
сегодня, 22:30Тесты и игры
Ланг серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде», – шла кровь, Ноа унесли на носилках. Вингера «Галатасарая» отправили в больницу, его прооперируют
сегодня, 22:30Фото
Кейн забил 50 голов в ЛЧ за 66 матчей – как Месси. Их опережают Холанд (49) и ван Нистелрой (62)
сегодня, 22:30
«Реал» проведет 29-й и 30-й матч против «Баварии» – это самое частое противостояние в истории ЛЧ. У мадридцев 13 побед, у мюнхенцев – 11
сегодня, 22:25
Схвативший Серлота за гениталии защитник «Хетафе» Абкар дисквалифицирован на 2 матча
сегодня, 22:12
В 1/4 финала ЛЧ сыграют 3 клуба из Испании, 2 из Англии и по 1 из Германии, Франции и Португалии
сегодня, 22:04
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси принимает «Нэшвилл» в ответном матче
44 минуты назадLive
Хау о 2:7: «Ньюкасл» практически преподнес «Барсе» победу на блюдечке с голубой каемочкой. Подобные подарки им не нужны, учитывая уровень их игры»
57 минут назад
Симеоне о 8-м выходе в 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»: «Довольны ростом клуба и тем, что мы постоянно входим в восьмерку лучших в Европе, хотя с каждым разом это становится все труднее»
сегодня, 22:47
«Бавария» 3 раза выигрывала двухматчевые противостояния в ЛЧ с разницей в 8+ мячей – это рекорд ЛЧ
сегодня, 22:42
У Салаха 201 (140+61) результативное действие в 211 матчах за «Ливерпуль» на «Энфилде»
сегодня, 22:26
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема по пенальти прошел «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» вылетел от «Аль-Холуда»
сегодня, 22:05
У Альвареса 8 голов в сезоне ЛЧ. Только Мбаппе и Гордон забили больше, чем форвард «Атлетико»
сегодня, 21:27
Хуан Карседо: «Спартак» постарается пройти «Зенит». Мы доминировали над «Динамо», работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов»
сегодня, 21:24
Канчельскис о Сафонове: «Становится главным лицом российского футбола, обходя Головина. Александр упустил шанс поиграть в европейском топ-клубе, потенциал позволял сделать еще шаг вперед»
сегодня, 21:14
Кейн забил «Аталанте» с пенальти со второй попытки. 11-метровый назначили после ВАР за игру рукой Скальвини и дали перебить
сегодня, 20:43
Рекомендуем