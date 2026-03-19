Экитике о выходе в четвертьфинал ЛЧ: «Ливерпуль» заслужил это, наши с Гравенберхом голы помогли команде. Салах – легенда, говорят, у него сложный сезон, но он важен для нас»

Экитике о выходе в четвертьфинал ЛЧ: «Ливерпуль» заслужил это, Салах – легенда.

Нападающий «Ливерпуля » Юго Экитике подвел итоги ответного матча с «Галатасараем » (4:0, первая игра – 0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

О выходе в четвертьфинал и встрече с «ПСЖ»

«Мы это заслужили, мы очень счастливы. Мы отлично поработали. Мы можем гордиться собой и с нетерпением ждать четвертьфинала».

О важности забитых голов в начале второго тайма

«В конце первого тайма мы упустили хорошие шансы. В раздевалке в перерыве я думал: «Нам нужно [закрепить] победу».

Я мог бы забить больше сегодня вечером, но я воспользовался своим шансом [для первого гола во втором тайме], и после этого мы стали забивать свободнее. Райан [Гравенберх] забил сразу же [после этого], и это помогло команде. Все отлично поработали и поддерживали друг друга, поэтому мы и победили».

О Мохамеде Салахе, ставшем первым африканцем с 50 голами в ЛЧ

«Он – легенда. Иногда говорят, что у него сложный сезон, но для таких игроков, как мы, которые наблюдают за ним годами, он важен. У него было много шансов, но он все равно сохранил настрой, чтобы отдать мне отличный пас, и я забил.

Я очень рад за него, он этого заслуживает, и теперь нам нужно продолжать это в каждой игре», – сказал Экитике в интервью TNT Sports.