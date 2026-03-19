  • Джеррард о «Галатасарае»: «Позорились с первой до последней минуты. Люди пришли посмотреть динамичную игру, а они катались по земле. За такое наказывают – счет мог быть 12:0»
14

Джеррард о «Галатасарае»: «Позорились с первой до последней минуты. Люди пришли посмотреть динамичную игру, а они катались по земле. За такое наказывают – счет мог быть 12:0»

Стивен Джеррард: «Галатасарай» был жалок.

Стивен Джеррард раскритиковал «Галатасарай» за нежелание играть с «Ливерпулем» в футбол.

Стамбульцы были разгромлены на «Энфилде» со счетом 0:4 и вылетели из Лиги чемпионов.

«Люди пришли посмотреть динамичную игру, а они катались по земле. Сегодня они позорились с первой и до последней минуты. Игра в целом была слабой, даже жалкой, а еще и футболисты катаются по земле.

Сегодня у них было пару настоящих травм – травм запястий, к которым нужно относиться с уважением. Как профессионал, ты не хочешь видеть такое.

Но потом ты видишь людей, которых практически не задели, а они катаются по газону. За такое наказывают. Они играли в футбол пять минут в конце первого тайма и были наказаны еще сильнее. К концу матча у них накопилось всего 11 минут игры в футбол.

Сегодня счет мог быть 11:0 или 12:0. «Ливерпуль» выиграл с легкостью», – сказал бывший капитан мерсисайдцев в эфире TNT Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Balls.ie
Джеррард, тебя однажды тоже никто не задел, но ты все равно решил на поле поваляться
Ответ Adamdfdgds
Джеррард, тебя однажды тоже никто не задел, но ты все равно решил на поле поваляться
Жёстко)
Ответ Adamdfdgds
Джеррард, тебя однажды тоже никто не задел, но ты все равно решил на поле поваляться
ты сам себя понял?
Как могли, так и играли. Не стреляйте в пианиста.
Галатасарай должен был ещё от Юве отлететь
Люди 24 года ждали чемпионство Ливера, а СтивиДжи катался по газону.
Они этим занимались и в матче против Юве, видимо это философия клуба
Катались по земле ? Слипи Джи, ну тебе ли такое говорить ?
Стиви, согласен...)))))
Хотя бы не скользили, как некоторые
Сперва прочитал Джерард о Галактионове, испугался, хорошо всего лишь о Галатасарае
