Джеррард о «Галатасарае»: «Позорились с первой до последней минуты. Люди пришли посмотреть динамичную игру, а они катались по земле. За такое наказывают – счет мог быть 12:0»

Стивен Джеррард: «Галатасарай» был жалок.

Стивен Джеррард раскритиковал «Галатасарай» за нежелание играть с «Ливерпулем» в футбол.

Стамбульцы были разгромлены на «Энфилде» со счетом 0:4 и вылетели из Лиги чемпионов.

«Люди пришли посмотреть динамичную игру, а они катались по земле. Сегодня они позорились с первой и до последней минуты. Игра в целом была слабой, даже жалкой, а еще и футболисты катаются по земле.

Сегодня у них было пару настоящих травм – травм запястий, к которым нужно относиться с уважением. Как профессионал, ты не хочешь видеть такое.

Но потом ты видишь людей, которых практически не задели, а они катаются по газону. За такое наказывают. Они играли в футбол пять минут в конце первого тайма и были наказаны еще сильнее. К концу матча у них накопилось всего 11 минут игры в футбол.

Сегодня счет мог быть 11:0 или 12:0. «Ливерпуль» выиграл с легкостью», – сказал бывший капитан мерсисайдцев в эфире TNT Sports.