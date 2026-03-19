Джеррард о «Галатасарае»: «Позорились с первой до последней минуты. Люди пришли посмотреть динамичную игру, а они катались по земле. За такое наказывают – счет мог быть 12:0»
Стивен Джеррард раскритиковал «Галатасарай» за нежелание играть с «Ливерпулем» в футбол.
Стамбульцы были разгромлены на «Энфилде» со счетом 0:4 и вылетели из Лиги чемпионов.
«Люди пришли посмотреть динамичную игру, а они катались по земле. Сегодня они позорились с первой и до последней минуты. Игра в целом была слабой, даже жалкой, а еще и футболисты катаются по земле.
Сегодня у них было пару настоящих травм – травм запястий, к которым нужно относиться с уважением. Как профессионал, ты не хочешь видеть такое.
Но потом ты видишь людей, которых практически не задели, а они катаются по газону. За такое наказывают. Они играли в футбол пять минут в конце первого тайма и были наказаны еще сильнее. К концу матча у них накопилось всего 11 минут игры в футбол.
Сегодня счет мог быть 11:0 или 12:0. «Ливерпуль» выиграл с легкостью», – сказал бывший капитан мерсисайдцев в эфире TNT Sports.