В фигурке объявили о приросте занимающихся – плюс 92 человека за год. Что не так с цифрами Сихарулидзе?

Антон Сихарулидзе второй год исполняет обязанности босса нашей фигурки – и отчитался, что при нем количество занимающихся выросло ровно на 92 человека.

«Численность занимающихся фигурным катанием составляет 29 313 человек, что больше, чем в 2022 году», – цифры из доклада Сихарулидзе на отчетной конференции ФФКР.

Новость вызвала неразбериху. Ведь в апреле Минспорт пальнул статистикой, из которой выходило, что в 2023-м фигурным катанием в стране занималось 247 тысяч человек – на 375 тысяч меньше, чем в 2022-м.

Почему у Минспорта и ФФКР противоположно разные данные? Частичное объяснение дал сам Сихарулидзе на пресс-конференции.

«Нужно очень тонко объяснить это. Существуют разные системы подсчета. Есть система, которая называется 5‑ФК. Это система подсчета тех, кто занимается в специализированных школах фигурного катания. Это то, что можно назвать детским профессиональным фигурным катанием. Этих спортсменов у нас 29 313 человек в этом году. И это количество ненамного, но выросло по сравнению с 2022 годом.

А также есть другая система 1‑ФК – система подсчета людей, которые занимаются массовым фигурным катанием. В фигурном катании очень тяжело говорить про массовый спорт. В легкой атлетике проще, потому что если ты занимаешься бегом, то половина планеты им занимается – взял кроссовки и побежал.

По системе 1‑ФК первое, что должно быть, – регионы. Федерации должны давать точные показатели по тому количеству людей, которые приходят даже на открытый каток, даже на одну минуту просто постоять на льду. Один раз ударил по мячику – это уже человек, который хоть как‑то играет в футбол. Эти данные всегда должны быть точными.

Мы пока не были готовы к такому развитию событий и никогда не уделяли именно этим данным такого внимания. Что в Москве, что в других городах не было достоверных данных, сколько людей ходило на открытые катки, массовое катание. Такие данные даже не собирались и поэтому получился такой разрыв.

Это не объективное снижение количества людей, которые пробуют кататься на коньках, а разрыв в подсчетах. На следующий сезон, зная, что существует такая статистика, будем внимательно все отслеживать и просить регионы давать и эти статистические данные. Посмотрим, что из этого получится ».

Несколько выводов из слов Сихарулидзе:

1) В следующем отчете Минспорта число занимающихся массовым фигурным катанием должно резко вырасти – регионы соберут необходимые данные. Минспорт будет только рад – 70% занимающихся спортом станут чуточку ближе.

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2) Актуальная статистика Минспорта, по которой высчитывают количество занимающихся спортом в России – полная чепуха. Как можно объективно рассматривать эти цифры, если в одном из самых популярных видов – фигурном катании – данные, по словам Сихарулидзе, «даже не собирались»?

3) Сихарулидзе плохо знаком с методикой Минспорта, которая считает количество занимающихся. По нормативам, здесь учитывают не тех, кто «один раз ударил по мячику или на одну минуту пришел постоять на льду», а только системно занимающихся данным видом. А под системностью понимается занятия спортом, при котором человек соблюдает необходимый двигательный режим в объеме от 90 до 125 минут в неделю (в зависимости от возраста), проводя не менее 8 занятий в месяц.

Но вернемся к главным цифрам от исполняющего обязанности – 29313 человек, которые занимаются фигуркой профессионально.

Здесь Сихарулидзе тоже до конца не разобрался – в это число входят не только спортсмены из специализированных школ фигурного катания и это не только дети.

Вот другие подробности о фигурке из отчета 5-ФК:

● в эту статистику попадают все спортсмены, занимающиеся фигурным катанием в организациях, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки или обеспечивающие подготовку спортивного резерва. Это спортивные школы, училища олимпийского резерва и даже центры спортивной подготовки – то есть спортсмены из сборной России тоже учитываются;

● из общего числа занимающихся фигуркой большинство – действительно дети в возрасте от 5 до 17 лет. Их 21 622 человека. В категории от 18 до 22 лет – всего 338 человек, а старше 22 лет – 77 фигуристов;

● фигурное катание в России – гендерно выраженный спорт, на 8 занимающихся девочек здесь приходится примерно два мальчика;

● в 2018-м фигурным катанием в стране занималось 30 249 человек – почти на тысячу больше, чем в 2023-м.

Кстати, именно цифры из отчета 5-ФК заложены федерацией фигурного катания в собственную программу развития на ближайшие годы.

Например, цель федерации на 2024 год – 31 296 занимающихся. Получается, для ее выполнения за год потребуется где-то найти 1983 новых занимающихся.

Посмотрим, что из этого получится (с).

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Рамиль Ситдиков, Денис Абрамов