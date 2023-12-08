8 россиян, прошедших отбор на Олимпиаду-2024. Кто они и что не так с этой цифрой

Международный олимпийский комитет (МОК) выдал расширенный пресс-релиз о правилах допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже – подробности вы уже видели.

Отдельное удивление оттуда – фраза про 8 российских (и трех белорусских) спортсменов, прошедших квалификацию в Париж-2024 в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.

Вот она полностью.

«Только очень ограниченное число спортсменов смогут пройти квалификацию через существующие квалификационные системы международных федераций. Среди 4 600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Париж-2024, на данный момент только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и три с белорусским).

Для сравнения, на сегодняшний день более 60 украинских спортсменов прошли квалификацию в Париж-2024. Ожидается, что состав украинской делегации будет примерно таким же, как на Олимпийских играх в Токио-2020», – согласитесь, в этой цитате весь спектр жанров от злорадства до оправдания.

Здесь выглядят странно сразу все цифры.

1) 4600 спортсменов, прошедших, по данным МОК, квалификацию в Париж-2024 – это почти половина от общего числа участников будущих Игр. За восемь месяцев до Олимпиады, когда в отдельных видах спорта видах (теннис, велотрек, скейтбординг, тяжелая атлетика) никакого списка отобравшихся вообще не существует, выглядит завышенной.

2) Похоже, лукавит МОК и с числом лицензий, уже добытых российскими спортсменами, занижая их количество на данный момент примерно в два раза.

Разберемся, сколько их и откуда МОК взяла цифру восемь:

● На данный момент россияне обладают 10 лицензиями в дзюдо.

Они именные (передавать другому спортсмену нельзя) и достаются за нахождение в топ-17 мирового рейтинга в конкретной весовой категории: Рамазан Абдулаев (60 кг), Махмадбек Махмадбеков (73 кг), Давид Карапетян (81 кг), Михаил Угольников (90 кг), Матвей Каниковский (100 кг), Инал Тасоев (+100 кг), Сабина Гилязова (48кг), Дарья Курбанмамадова (57 кг), Мадина Таймазова (70 кг), Элис Старцева (+78 кг).

Еще одна квота есть в командном турнире, но это противоречит правилам МОК.

● ЧМ-2023 по борьбе принес россиянам 4 олимпийские лицензии – они, в отличие от дзюдо, неименные, их можно использовать для любого спортсмена сборной. Борцовский отбор продолжится весной 2024-го – не разыграно еще больше половины квот.

● Еще 4 актуальных лицензии (две – у мужчин, две – у женщин) есть у велосипедистов на шоссе – благодаря местам в национальном мировом рейтинге UCI.

«Эти квоты заработаны нашими профессиональными гонщиками, которые выступают в соревнованиях высшего дивизиона. Если они захотят выступать на Олимпиаде – выступят, а если нет, то будем смотреть по ситуации. Я не хочу отправлять кого-то, чтобы просто поехать, я хочу отправлять конкурентоспособных. Либо это профессиональные гонщики, либо никто», – условие от президента Федерации велосипедного спорта России Вячеслава Екимова.

● Не меньше 8 лицензий в Париж-2024 должно быть у российских теннисистов – даже при условии, что возникнут вопросы с парными дисциплинами (хотя не должно).

Все решат летние позиции в мировом рейтинге и в фехтовании – здесь тоже есть перспективы.

Понятно, что эти расклады не имеют большого смысла – финальное количество россиян в Париже-2024 будет зависеть от других факторов.

Но все же забавно – как в пресс-релиз МОК вкралась цифра восемь, у которой нет совпадений ни с математикой, ни с логикой, ни с фактами.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Владимир Трефилов; Gettyimages/Ezra Shaw