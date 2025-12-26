  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • Sollers ST8 – официальный автомобиль открытия горнолыжного сезона России. Мероприятие прошло у Эльбруса – огненно-рыжий пикап доставил оборудование из Москвы и обратно
Реклама
0

Sollers ST8 – официальный автомобиль открытия горнолыжного сезона России. Мероприятие прошло у Эльбруса – огненно-рыжий пикап доставил оборудование из Москвы и обратно

Официальным автомобилем открытия горнолыжного сезона России стал Sollers ST8.

Всероссийское торжественное мероприятие принимал Эльбрус – триумфатор национальной премии «Горы России». Организаторы использовали для доставки оборудования из Москвы на курорт в Кабардино-Балкарии (и обратно) полноприводный пикап Sollers ST8 огненно-рыжего цвета, произведенный на ульяновском заводе «Соллерс» по технологии полного цикла.

«Оранжевый – то, что нужно: ведь это один из наших фирменных цветов, и он соответствовал духу нашей команды. Sollers выполнил всю возложенную на него задачу: доставил на курорт гору оборудования и отлично отработал фотомоделью. Кстати, для фотосессии он спокойно заехал на настоящий горнолыжный склон – у нас сомнений даже не было в его возможностях и проходимости. Все-таки полный привод решает многие проблемы», – отметил основатель экосистемы «Горы России» Илья Виноградов.

Sollers ST8 отличает способность увезти пятерых пассажиров и почти тонну груза в кузове по любой дороге. В городе помогают отличная обзорность, высокая посадка и камеры кругового обзора, на трассе – прекрасная курсовая устойчивость и бензиновый двигатель объемом 2,4 литра. Полный привод, понижающая передача и самоблокирующийся задний дифференциал позволяют забраться в труднодоступные места.

Для защиты от сколов и царапин кузов автомобиля полностью оцинкован, а грузовой отсек покрыт «раптором», благодаря чему под груз не нужно ничего подкладывать. Для чистых вещей и дорогого снаряжения предусмотрены различные виды кунгов и крышек.

У дилеров Sollers доступен пикап с бензиновым и дизельным двигателями. Огненно-рыжие ST8 можно будет приобрести уже в 2026 году.

Реклама. ООО «СОЛЛЕРС Карго». Erid: 2SDnjcEq4ic

Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Теннисная капибара прячется слишком глубоко. Пользователи жалуются, но продолжают играть
25 декабря, 12:00Тесты и игры
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Федерациям предстоит начать подачу заявок с января, средства они будут получать на конкурсной основе»
25 декабря, 07:18
Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня в городе Помпеи
23 декабря, 11:00Фото
Сеть фитнес-клубов С.С.С.Р. в 12-й раз наградила лучших сотрудников – тех, кто помогает тренироваться регулярно
22 декабря, 08:00Реклама
Дмитрий Песков: «Мы находим отклики в МОК, и еще больше наших федераций полноправно возвращаются в мировой спортивный процесс»
18 декабря, 17:06
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Италии
15 декабря, 14:31
Выберите подарок Ямалю, который отвлечет его от тиктока
15 декабря, 08:00Тесты и игры
Угадайте звезду спорта по новогоднему подарку в новом тесте
12 декабря, 19:30Тесты и игры
МОК не обсуждал вопрос восстановления статуса ОКР на заседании исполкома
10 декабря, 17:24
Чего больше: карат в кольце Джорджины или голов Криштиану в Саудовской Аравии? Ответь на 10 вопросов о статистике
5 декабря, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Финал MPL 3 by: международная конкуренция и чемпионство K27
вчера, 07:04
Снова №1: Назван ключевой инвестор казахстанского спорта
вчера, 05:47
Дворец тенниса «Лужники» и WINLINE запустили совместные проекты по развитию падела
23 декабря, 11:37
20 миллионов на кону: не пропустите большой CS2 в стадионном формате!
19 декабря, 06:58
«Казахский воин» против филиппинского претендента: сможет Ельшат Ныгметолла защитить пояс WBA Asia в Алматы?
18 декабря, 06:33
МЮ – «Борнмут»: цифры, форма и неудобный соперник
16 декабря, 09:30
В «Лужниках» открылся самый большой мультимедийный каток в России
15 декабря, 16:08Фото
Кто стал главным героем футбольного сезона в Казахстане?
12 декабря, 07:30
Возвращение экс-чемпиона: главный бой Alash Pride FC 115
11 декабря, 10:30
Государство и бизнес поддерживают казахстанский падел: в Алматы и Астане прошли любительские турниры ADD Tournament
11 декабря, 05:35