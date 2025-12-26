Sollers ST8 – официальный автомобиль открытия горнолыжного сезона России. Мероприятие прошло у Эльбруса – огненно-рыжий пикап доставил оборудование из Москвы и обратно

Официальным автомобилем открытия горнолыжного сезона России стал Sollers ST8 .

Всероссийское торжественное мероприятие принимал Эльбрус – триумфатор национальной премии «Горы России». Организаторы использовали для доставки оборудования из Москвы на курорт в Кабардино-Балкарии (и обратно) полноприводный пикап Sollers ST8 огненно-рыжего цвета, произведенный на ульяновском заводе «Соллерс» по технологии полного цикла.

«Оранжевый – то, что нужно: ведь это один из наших фирменных цветов, и он соответствовал духу нашей команды. Sollers выполнил всю возложенную на него задачу: доставил на курорт гору оборудования и отлично отработал фотомоделью. Кстати, для фотосессии он спокойно заехал на настоящий горнолыжный склон – у нас сомнений даже не было в его возможностях и проходимости. Все-таки полный привод решает многие проблемы», – отметил основатель экосистемы «Горы России» Илья Виноградов.

Sollers ST8 отличает способность увезти пятерых пассажиров и почти тонну груза в кузове по любой дороге. В городе помогают отличная обзорность, высокая посадка и камеры кругового обзора, на трассе – прекрасная курсовая устойчивость и бензиновый двигатель объемом 2,4 литра. Полный привод, понижающая передача и самоблокирующийся задний дифференциал позволяют забраться в труднодоступные места.

Для защиты от сколов и царапин кузов автомобиля полностью оцинкован, а грузовой отсек покрыт «раптором», благодаря чему под груз не нужно ничего подкладывать. Для чистых вещей и дорогого снаряжения предусмотрены различные виды кунгов и крышек.

У дилеров Sollers доступен пикап с бензиновым и дизельным двигателями. Огненно-рыжие ST8 можно будет приобрести уже в 2026 году.

Реклама. ООО «СОЛЛЕРС Карго». Erid: 2SDnjcEq4ic