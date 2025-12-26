Финал MPL 3 by: международная конкуренция и чемпионство K27

В Алматы завершился третий сезон крупнейшего казахстанского турнира по Counter-Strike 2. Решающий этап MPL by Olimpbet собрал международный состав команд, стадионную аудиторию и стал итоговой точкой насыщенного киберспортивного года в Казахстане.

Третий сезон MPL by Olimpbet стал самым масштабным киберспортивным событием страны по географии участников и получил беспрецедентный для казахстанских турниров призовой фонд – 20 миллионов тенге .

Всего за три сезона призовые MPL by Olimpbet, топовой казахстанской лиги по Counter - Strike 2, составили порядка $100 000 .

LAN-финал третьего сезона прошел во Дворце спорта Балуана Шолака, собрав международный состав участников и подтвердив статус MPL как главного киберспортивного турнира страны.

«2025 год прошел для нас под знаком поддержки локальной киберспортивной сцены, – говорит Геннадий Шемраев , директор по маркетингу Olimpbet. – И за три сезона MPL, проведенных в этом году, мы видим, что интерес к казахстанской лиге постоянно растет, а в LAN-финале выступают команды с высоким международным рейтингом. Это говорит о постоянном росте уровня соревнований и статуса Казахстана на мировой киберспортивной карте» .

Гранд-финал без интриги

Финальный игровой день MPL начался с матча нижней сетки, где WHITEBIRD встретились с Oxuji . На обеих картах Oxuji навязывали борьбу и имели шансы на камбэк, однако WHITEBIRD сыграли более хладнокровно и закрыли серию со счетом 2:0 .

В решающем матче турнира WHITEBIRD противостояли главному фавориту сезона – команде K27 , входящей в топ-40 мирового рейтинга Valve.

Гранд-финал не оставил пространства для интриги. K27 уверенно контролировали ход серии и одержали победу со счетом 3:0 , не отдав сопернику ни одной карты.

Поддержка для сообщества

Помимо матчей основного турнира, финал MPL Season 3 стал большим событием для киберспортивного сообщества. На площадке проходили любительские турниры по Counter-Strike 2 , FC 26 и Tekken 8 , работали игровые зоны и фан-активности.

Атмосферу события подогрели выступления артистов MOREART и Кисло-Сладкого , а также участие специальных гостей, включая легенду казахстанского Counter-Strike Дастана Акбаева .

«В целом 2025 год был очень насыщенным для киберспорта в Казахстане. Прошло много турниров – как локальных, так и международных. И третий сезон MPL стал логичным и сильным завершением этого года.

Мы сознательно расширили офлайн-программу, добавив выступления артистов, зоны активности и мини-турниры, чтобы зрители могли провести на площадке целый день. Для нас MPL – это не только соревнования, но и вклад в развитие киберспортивной культуры в Казахстане» , – отметил генеральный директор MySkill Ярослав Мун.

MySkill Pro League – казахстанская киберспортивная лига, организованная компанией MySkill. Входит в число крупнейших турниров по CS2 страны. Поддержка со стороны Olimpbet позволила MPL расширить охват, привлечь международное внимание и сделать киберспорт в Казахстане более профессиональным и зрелищным.

Olimpbet – ведущая казахстанская компания в индустрии беттинга, спорта и развлечений, поддерживающая спортивные проекты и организации. В 2025 году компания поддержала проведение трех сезонов MySkill Pro League и организовала первую международную женскую киберспортивную лигу из Центральной Азии – Female Pro League – с участием тир-1 команд мировой CS-сцены.