Михаил Дегтярев: «Минспорт совместно с ФМБА создаст систему современного медицинского сопровождения спортсменов сборных команд»

Дегтярев: расширение полномочий ФМБА поможет в борьбе с шарлатанами.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказался о расширении полномочий Федерального медико-биологического агентства.

ФМБА России наделено полномочиями по утверждению методических указаний для медико-биологического обеспечения спортсменов из спортивных сборных команд. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Поправки вносятся в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

«Минспорт совместно с Федеральным медико-биологическим агентством создаст систему современного медицинского сопровождения спортсменов сборных команд. Для этого ФМБА России наделено полномочиями по утверждению методических указаний медико-биологического обеспечения, на основе которых регионы будут выстраивать свою работу.

Теперь эта сфера находится под жестким государственным контролем. Это важный шаг к защите здоровья спортсменов и единым, понятным правилам по всей стране.

Законопроект был инициирован правительством России во исполнение поручения президента России Владимира Владимировича Путина по итогам Совета по развитию физической культуры и спорта в Самаре, где глава государства обратил внимание на недопустимые ситуации, когда спортсмены получали неквалифицированную медицинскую помощь с тяжелыми последствиями.

Были случаи, когда помощь оказывали разного рода шарлатанами или применялись незаконные медикаменты», – сказал Дегтярев.