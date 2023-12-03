Траньков – специалист по говорящим фамилиям. Интересно, знает ли он происхождение своей?

Бывший фигурист Максим Траньков в своем телеграме устроил прожарку Веры Базаровой, которая посмела усомниться в прогрессе пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Кто забыл, летом они перешли от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе, а значит – вольно или невольно – к Максиму Транькову, который входит в базовую комплектацию для пар в этой группе.

«С приветом для Веры с говорящей фамилией», – так Траньков подписал видеоответ с тренировки, на котором Бойкова с Козловским выполняют четверной выброс.

Транькова можно поздравить – после ухода (возможно, временного) из ледового цирка хореографа Алексея Железнякова он заслуженно возглавил топ главных трэштокеров нашей фигурки. В его профайле достаточно разнообразных заочных баттлов, но апелляция к фамилии – совершенно новый уровень аргументации, о которой до Транькова в фигурном сообществе еще никто не додумался.

Все поняли, что фамилия Веры Базаровой о чем-то то говорит Транькову, но его выпад породил внезапный вопрос: о чем говорит фамилия Транькова?

Мы погрузились в семантику и историю ее возникновения, чтобы разобраться.

1. Фамилии на Руси существуют почти восемь веков – их первые упоминания встречаются в новгородских летописях XIII века.

В XIV-XV веках родовые имена появлялись у князей и бояр, к началу XVII века фамилии получили распространение у служащих и купечества, а крестьяне начали их обретать только во второй половине XIX века – после отмены крепостного права. Полностью фамилиями население СССР было обеспечено только в 1930-х, когда власть запустила всеобщую паспортизацию.

2. В антропонимике (наука, изучающая в том числе и возникновение фамилий) выделяют пять базовых механик их образования на Руси – как люди выбирали/получали фамилии, когда это стало необходимостью:

● самая популярная группа – фамилии, образованные от канонических или народных форм имен: Мишина, Тарасова, Игнатов, Семененко, Фролова, Загитова.

● большое количество фамилий получены от мирских имен, прозвищ, черт характера или внешних признаков: Щербакова, Горбачева, Медведева, Хромых.

● еще есть фамилии на основе профессий, рода деятельности или изготовляемых людьми предметов: Сотникова, Базарова, Коробейникова, Горшков, Рукавицын, Гуменник.

● еще одна группа фамилий получилась от привязки к географическими названиям: Москвина, Ветлугин, Самарин.

● наконец, самая малочисленная часть фамилий была придумана духовенством: Протопопов, Кагановская, Попов, Розанов.

3. Согласитесь, фамилию Траньков интуитивно сложно отнести к какой-то группе – требуется серьезное погружение в ту самую антропонимику.

Мы обнаружили несколько трактовок ее возникновения:

● По одной из версий, прозвище Транько пришло на русские земли из средненемецкого диалекта, откуда в славянские языки слова заимствовались еще с XII века благодаря торговым связям Новгородской земли с Ливонским орденом и Ганзейским союзом. А в XVI веке в Москве даже появилась Немецкая слобода – место, где селили европейцев, не знавших русского языка.

В переводе со средненемецкого trank означает пить/выпивать. Считается, что этот часто употребляемый немцами глагол крепко прижился на Руси, а прозвищем Транько/Транька награждали наиболее активных любителей хмельных напитков на основе меда – пива, браги медовухи.

● Вторая гипотеза базируется на заимствовании из румынского языка, в котором слово с похожим звучанием означало шум или болтовню, а в народе так называли излишне говорливого/шумного человека. Подходит, правда?

● Третья версия звучит банальнее – написание Траньков стало ответвлением фамилии Троньков, которая была образована от крестильного имени Трофим и его уменьшительной формы Троня. Но какой-то момент при старинном делопроизводстве случилась ошибка при записи – так обрело жизнь звучание через а.

● Наконец, четвертый вариант уносит в старинный итальянский город Трани, который считается одним из европейских центров древнего искусства и архитектуры. Несколько веков назад Трани одновременно являлся важным центром католицизма и одних из самых масштабных портов на Адриатическом море, откуда в русские города приезжали торговцы, архитекторы и строители.

Возможно, кто-то из первых Траньковых был осевшим на Руси выходцем из итальянского города Трани.

Интересно, какая из этих версий (а может, у него есть и альтернативная) ближе Максиму – самому знаменитому носителю фамилии Траньковых?

Фото: Телеграм-канал Максима Транькова; David G. Mcintyre/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; РИА Новости/Нина Зотина, Алексей Даничев