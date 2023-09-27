46 комментариев

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Тутберидзе получила именной каток, хотя его начинали строить для «Самбо-70». Теперь она как Винер

Самбо-70
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Фигурное катание Фигурное катание

В Москве наконец достроили Центр фигурного катания для Этери Тутберидзе – об этом объявил мэр Сергей Собянин.

«Закончили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы. Полтора месяца назад приезжал сюда. Уже тогда было понятно – успеем сдать объект быстрее запланированного срока. Строители не подвели.

В уникальном дворце спорта – две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля. Это позволит проводить и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи, и ледовые шоу. 

Для фигуристов в спорткомплексе создали идеальные условия для тренировок. Сделали большое количество залов: 10 хореографических, акробатический, два тренажерных и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Есть реабилитационный блок с зоной водных процедур. 

Преобразилась и территория около дворца. Теперь здесь есть удобное место для прогулок, а также парковка на 100 машин и автобусов. От всей души желаю тренерам и будущим чемпионам удачи и ярких побед!» – на осмотре нового объекта с Собяниным присутствовала не только Этери Тутберидзе, но и Камила Валиева с Алиной Загитовой (а еще Акатьева, Петросян).

Евгению Медведеву не позвали, хотя в 2018-м она просила такой каток (не для себя) у Путина.

По словам Собянина, детали проекта обсуждались при участии Тутберидзе – еще на уровне технического задания. Хотя в начале строительства ни разу не проговаривалось, что центр отдадут Этери – в январе 2022-го правительство Москвы анонсировало, что новый ледовый дворец войдет в структуру центра спорта и образования «Самбо-70».

Примерно в то же время Департамент спорта Москвы затеял реорганизации спортшкол, объединив большинство фигурных отделений в единую Академию фигурного катания. «Хрустальный» вместе с Этери был выведен из структуры «Самбо-70» – тогда стало понятно, что новый каток будет иметь другое подчинение. 

В какой момент и почему в проекте появилась фамилия Тутберидзе – отследить почти невозможно, но уже осенью 2022-го в пресс-релизах Департамента строительства Москвы Центр стали связывать с ней.

«Технологическое задание и концепция объекта разработаны совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе», − отчитывался глава департамента Рафик Загрутдинов.

Если верить генподрядчику, Тутберидзе лично придумала пустить по периметру тренировочного катка беговую дорожку, а еще попросила сделать витражное остекление кардиозоны, чтобы наблюдать за учениками.

Пока неизвестно, какую должность в своем Центре займет Тутберидзе, но, вероятно, весь «Хрустальный» с фигуристами, тренерами и персоналом переедет туда вместе с ней, а объект войдет в структуру московской Академии фигурного катании. 

«Не знаем, что будет с «Хрустальным», когда уедет Этери Георгиевна в свой центр. Как власть решит, так и будет. Центр Этери Тутберидзе будет при академии фигурного катания. 

«Хрустальный» – маленький комплекс. Нет ни служебных помещений, ни комнат для отдыха – там очень тесно. Можно сказать, там одна арена и все. А в Ясеневе будут все условия, чтобы готовить для спорта высшего мастерства. В основном Этери Георгиевна будет тренировать в своем центре», – подтверждение от президента «Самбо-70» Рената Лайшева.

«Я очень волнуюсь: хочется, чтобы этот ледовый дворец всем понравился, потому что именно я была ответственна за многие моменты. Очень благодарна, что такой центр построен и сделан для нас. Будем стараться работать и показывать результаты, которые будут радовать. Теперь качество тренировочного процесса будет намного выше», – сама Этери привычно кратко комментирует обновления в жизни.

Санузлы в центре Этери, кстати, тоже удобные – здесь она вряд ли уступит Евгению Плющенко.

И мебель хорошая.

Правда, еще на этапе строительства новый объект угодил в скандал – местные жители устроили онлайн-протест против его строительства, обвалив рейтинг на Яндекс Картах.

Главная претензия – парк, который был в плане, но так и не появился в реальности. Кроме того, стройка располагалась слишком близко к жилым домам и доставляла всем дискомфорт.

В Ясенево достраивается каток Тутберидзе – как реагируют местные? Горячий спор на Яндекс Картах

«Когда работы будут завершены, уверен, жители увидят, насколько это удобно и хорошо для жителей района. Спорный момент, что негативные комментарии жителей обвалили рейтинг центра фигурного катания. Я бы не говорил, что эти отзывы отражают надежду и отчаяние всех жителей района Ясенево. 

На этапе строительства любой объект вызывает обеспокоенность у горожан, но в ходе реализации проекта и отзывы меняются. Это нормально для этапов реализации проектов в городе. Власти в контакте с горожанами, реагируют на их пожелания, предложения», – оправдывался депутат Мосгордумы по району Ясенево Александр Семенников.

Центр Тутберидзе – не первый объект, названный именем действующих селебрити из спорта.

Правда, некоторые имели печальную историю, когда спустя несколько лет имя приходилось отбирать: братская спортшкола Александра Зубкова, мордовский центр ходьбы Виктора Чегина, махачкалинский стадион Елены Исинбаевой, московский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой.

Впрочем, удачный пример тоже есть – дворец Ирины Винер в Москве функционирует во славу художественной гимнастики. Теперь такое же заведение будет и у фигурки.

Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

46 комментариев

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Alina66
Что бы про нее не говорили, она выдающийся тренер. Я помню ее ещё с тех пор, когда она была никем, когда ее учениц незаслуженно задвигали под учениц ЦСКА. И сделала она себе имя сама, из самбисткой школы сделать главную по фигурке в стране да и в мире, если брать женскую одиночку, за несколько лет- это дорого стоит.
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svetlic
Молодец Этери. Заслужила. Кому еще, если не для ТШТ, строить такие объекты?
+25
-16
+9
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Lapo Elkann
Все лучшее лучшему тренеру.
+6
-3
+3
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*** Monik ***
Ответ garovatat
И прекрасно! Государственная спортшкола имени Э.Тутберидзе, что в этом такого? Она то как раз более чем заработала право дарить свое имя Спорту, своими победами, своим новаторством, прорывом в ЖОФК, феноменальными результатами. Госшкола по фигурному катанию А.Н. Мишина и Т.Н. Москвиной "Звездный лед" есть, и чего? Никто не возбуждается. Давать имена великих спортсменов и тренеров спортивным учреждениям - совершенно нормальная практика. Да, Этери в ФК как Виннер в ХГ, хотя Виннер конечна глыба большего масштаба, но она старше. Хейтеры, умойтесь/успокойтесь. Прекрасная школа ФК будет действовать на благо спорта, Этери наверняка расширит область своего интереса и влияния, парное - уже, танцы скорее всего тоже в будущем. Будет главным тренером, будет еще более результативна. Если уж в маленьком Хрустальном удалось добиться такого, то при данных ресурсах и подавно. Потому что вот главе угла - человеческий фактор, оборудование/условия вторичны, хотя и очень важны. Кроме того неизбежен закономерный логический ход истории - сначала результат, а уж затем слава, признание, вознаграждение, а потом - снова результат, если медные трубы не оглушат, но Этери это не грозит, уже давно прошла сквозь них. У Плюща же, к примеру, все наоборот и он категорически не понимает что неправ. В этой связи никакие дворцы не обеспечат ему вожделенную тренерскую великость, помню как он делился с матчем - хочу быть тренером №1. Про унитазы - смешно))
Про унитазы, кстати, классная шпилька в статье)) тоже оценила 😅
Удивительно, у многих есть объекты, школы их имени, и работают многие тренеры в гораздо лучших условиях чем Этери Георгиевна, Тутберидзе же столько лет ютилась на крохотном пятачке хрустального с не самым хорошим льдом, с подвальными маленькими помещениями, которые сама инициировала для обустройства для офп и медкабинета, потому что раньше всего этого не было. Столько сделала для спорта, для страны, но у нее был всего лишь любительский маленький каток. И , наконец, заслужено получив нормальное помещение опять следом получает и огромную волну хейта. Воистину Тутберидзе ничего не дается легко
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spf12
#работаемдальше сказала Тутберидзе.
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*** Monik ***
Ответ Железная Леди
Отняла у детей района. вам это нравится?
Что еще она отняла у детей? 😂
Дворец именной и да, теперь , наконец, наши чемпионы смогут тренироваться в достойных условиях, а не в крошечном хрустальном, где не развернуться. Считаю это прекрасное дело для детей 😌
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Владислава Крюкова
Ответ Железная Леди
Вопросы есть, ответов не дождемся. что хорошего получили дети и жители Ясенево от строительства этого центра? понятно, что все это для избранных. почему у нашего мера такое неоднозначное отношение к ЭТ? ей и каток, построенный на деньги налогоплательщиков и поддержка ее бизнеса " Тим Тутберидзе". А ведь в Москве работают и другие прекрасные тренеры.
Жители Ясенево вместо бомжатника и котлована, получили ледовый дворец и парк за ним. Это ли не хорошо?
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Железная Леди
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Ответ Залина Малина
У кого из этих "прекрасных тренеров" есть чемпионы 3-х последних Олимпиад? Вот именно!
Тренеры, которые арендуют лед почасово, не могут соревноваться с ЭТ, у которой условия лучшие в мире. если и дальше будут все деньги впихивать в одного тренера, что же ждать от нашего спорта.
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Алексей Токарев
Этери уже столько чемпионов воспитала, что просто несправедливо что в стране нет ни одного катка названного в её честь.
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*** Monik ***
Ответ Железная Леди
нигде в мире не строят катка для одного тренера за счет налогоплательщиков и для будующих чемпионов.
Нигде в мире тренер такого уровня не ютится на посредственном катке, обеспечивая при этом медалями страну.
Она и ее команда давно заслужили нормальные условия, я рада, что это поняли и построили ей дворец, который она сама и спроектировала
А вы перестаньте бегать и брызгать ядом по темам Этери, выглядите не очень достойно 😅
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Hiro Nakamura
Ответ Alex_V69
Вообще-то я думал, что центр строили на народные деньги (а какие еще деньги в бюджете) для народа, чтобы фигурное катание развивалось. А оно вон как оказалось. И еще странное. Если строят центр фигурного катания, там ведь должны быть представлены все виды фигурки. Как развиваться мужскому катанию, например, если условий нет? Но это ладно, главное, чтобы вскорости не стали деревеньки с людом отдавать в пользование кому-нибудь особо эффективному.
Там как раз так и будет, я полагаю. Женское есть, мужское ЭГТ тоже обучает, пары тоже у нее есть и танцы тоже будут с расширением площадей (она ведь сама танцорша). Все 4 вида ФК будут представлены.
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Алексей Токарев
Ответ Alex_V69
Вообще-то я думал, что центр строили на народные деньги (а какие еще деньги в бюджете) для народа, чтобы фигурное катание развивалось. А оно вон как оказалось. И еще странное. Если строят центр фигурного катания, там ведь должны быть представлены все виды фигурки. Как развиваться мужскому катанию, например, если условий нет? Но это ладно, главное, чтобы вскорости не стали деревеньки с людом отдавать в пользование кому-нибудь особо эффективному.
У Тутберидзе все виды тренируются, кроме ритм-танцев.
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chekatilo
Ответ Mbest77
Зачем строить в Москве не понятно 🤷‍♂️ Лучше регионы развивать. К Этери тренироваться приедут даже в Сибирь. Для какого-то небольшого провинциального городка такой объект был бы огромной рекламой и послужил бы развитию города.
Фигурное катание - это городской вид спорт. Помню, что почти все фигуристы из Питера или Москвы. Поэтому, логично такой об’ект строить в Москве.

И почитайте истории многих фигуристов: им в детстве пришлось переезжать в Москву и Питер вместе с одним из родителей, чтобы могли заниматься фигурным катанием. Ребенок учился и тренировался, а родитель работал.
Теперь представьте, что такой об’ект построят в Чайковском
И где родители будут искать работу в таком случае а крохотном Чайковском? Определенно, что в Москве и Питере для родителей возможностей будет больше

При этом лыжные и биатлонные центра в Москве и Питере строить смысла нет, т.к. это наоборот не городские виды спорта.
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Алексей Токарев
Ответ Железная Леди
А вы знаете каток имени Тарасовой или Родниной. Плющ ни у кого ничего не отнимал. он такой какой есть. наверно ему лучше знать какие унитазы должны быть у детей. А Эт не забыла про косметические и массажные кабинеты. Каждому свое.
Арена "Мегаспорт" разве не имени Тарасовой?
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Железная Леди
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Ответ Владислава Крюкова
Жители Ясенево вместо бомжатника и котлована, получили ледовый дворец и парк за ним. Это ли не хорошо?
Протестовавшим жителям лучше знать, что им нужно.
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Владислава Крюкова
Ответ Рокко Сиффредди
им поход в этот дворец не по карману. они получат забитые парковки у своих домов
У всех домов давно шлагбаумы. Да и парковку возле дворца свою тоже построили.
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Рокко Сиффредди
Ответ Владислава Крюкова
Жители Ясенево вместо бомжатника и котлована, получили ледовый дворец и парк за ним. Это ли не хорошо?
им поход в этот дворец не по карману.
они получат забитые парковки у своих домов
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Anna
Ответ Железная Леди
Вопросы есть, ответов не дождемся. что хорошего получили дети и жители Ясенево от строительства этого центра? понятно, что все это для избранных. почему у нашего мера такое неоднозначное отношение к ЭТ? ей и каток, построенный на деньги налогоплательщиков и поддержка ее бизнеса " Тим Тутберидзе". А ведь в Москве работают и другие прекрасные тренеры.
Это потому что вы следите только за Тутберидзе , а так в этом году построили 4 ледовые арены, в т. ч. Плющенко https://mperspektiva.ru//topics/kak-stroili-ledovyy-dvorets-sporta-v-yasenevo/
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Anna
Ответ Ceasus
Но ведь она не Плющ. ЭТА ДРУГОЕ
Плющу тоже построили https://mperspektiva.ru//topics/kak-stroili-ledovyy-dvorets-sporta-v-yasenevo/
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ДИОНИС
Поздравляю весь ТШТ с этим событием! Этери Тутберидзе заслужила открытие собственного Центра Фигурного Катания!
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