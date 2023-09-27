46 комментариев

Тутберидзе получила именной каток, хотя его начинали строить для «Самбо-70». Теперь она как Винер
В Москве наконец достроили Центр фигурного катания для Этери Тутберидзе – об этом объявил мэр Сергей Собянин.
«Закончили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы. Полтора месяца назад приезжал сюда. Уже тогда было понятно – успеем сдать объект быстрее запланированного срока. Строители не подвели.
В уникальном дворце спорта – две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля. Это позволит проводить и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи, и ледовые шоу.
Для фигуристов в спорткомплексе создали идеальные условия для тренировок. Сделали большое количество залов: 10 хореографических, акробатический, два тренажерных и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Есть реабилитационный блок с зоной водных процедур.
Преобразилась и территория около дворца. Теперь здесь есть удобное место для прогулок, а также парковка на 100 машин и автобусов. От всей души желаю тренерам и будущим чемпионам удачи и ярких побед!» – на осмотре нового объекта с Собяниным присутствовала не только Этери Тутберидзе, но и Камила Валиева с Алиной Загитовой (а еще Акатьева, Петросян).
Евгению Медведеву не позвали, хотя в 2018-м она просила такой каток (не для себя) у Путина.
По словам Собянина, детали проекта обсуждались при участии Тутберидзе – еще на уровне технического задания. Хотя в начале строительства ни разу не проговаривалось, что центр отдадут Этери – в январе 2022-го правительство Москвы анонсировало, что новый ледовый дворец войдет в структуру центра спорта и образования «Самбо-70».
Примерно в то же время Департамент спорта Москвы затеял реорганизации спортшкол, объединив большинство фигурных отделений в единую Академию фигурного катания. «Хрустальный» вместе с Этери был выведен из структуры «Самбо-70» – тогда стало понятно, что новый каток будет иметь другое подчинение.
В какой момент и почему в проекте появилась фамилия Тутберидзе – отследить почти невозможно, но уже осенью 2022-го в пресс-релизах Департамента строительства Москвы Центр стали связывать с ней.
«Технологическое задание и концепция объекта разработаны совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе», − отчитывался глава департамента Рафик Загрутдинов.
Если верить генподрядчику, Тутберидзе лично придумала пустить по периметру тренировочного катка беговую дорожку, а еще попросила сделать витражное остекление кардиозоны, чтобы наблюдать за учениками.
Пока неизвестно, какую должность в своем Центре займет Тутберидзе, но, вероятно, весь «Хрустальный» с фигуристами, тренерами и персоналом переедет туда вместе с ней, а объект войдет в структуру московской Академии фигурного катании.
«Не знаем, что будет с «Хрустальным», когда уедет Этери Георгиевна в свой центр. Как власть решит, так и будет. Центр Этери Тутберидзе будет при академии фигурного катания.
«Хрустальный» – маленький комплекс. Нет ни служебных помещений, ни комнат для отдыха – там очень тесно. Можно сказать, там одна арена и все. А в Ясеневе будут все условия, чтобы готовить для спорта высшего мастерства. В основном Этери Георгиевна будет тренировать в своем центре», – подтверждение от президента «Самбо-70» Рената Лайшева.
«Я очень волнуюсь: хочется, чтобы этот ледовый дворец всем понравился, потому что именно я была ответственна за многие моменты. Очень благодарна, что такой центр построен и сделан для нас. Будем стараться работать и показывать результаты, которые будут радовать. Теперь качество тренировочного процесса будет намного выше», – сама Этери привычно кратко комментирует обновления в жизни.
Санузлы в центре Этери, кстати, тоже удобные – здесь она вряд ли уступит Евгению Плющенко.
И мебель хорошая.
Правда, еще на этапе строительства новый объект угодил в скандал – местные жители устроили онлайн-протест против его строительства, обвалив рейтинг на Яндекс Картах.
Главная претензия – парк, который был в плане, но так и не появился в реальности. Кроме того, стройка располагалась слишком близко к жилым домам и доставляла всем дискомфорт.
В Ясенево достраивается каток Тутберидзе – как реагируют местные? Горячий спор на Яндекс Картах
«Когда работы будут завершены, уверен, жители увидят, насколько это удобно и хорошо для жителей района. Спорный момент, что негативные комментарии жителей обвалили рейтинг центра фигурного катания. Я бы не говорил, что эти отзывы отражают надежду и отчаяние всех жителей района Ясенево.
На этапе строительства любой объект вызывает обеспокоенность у горожан, но в ходе реализации проекта и отзывы меняются. Это нормально для этапов реализации проектов в городе. Власти в контакте с горожанами, реагируют на их пожелания, предложения», – оправдывался депутат Мосгордумы по району Ясенево Александр Семенников.
Центр Тутберидзе – не первый объект, названный именем действующих селебрити из спорта.
Правда, некоторые имели печальную историю, когда спустя несколько лет имя приходилось отбирать: братская спортшкола Александра Зубкова, мордовский центр ходьбы Виктора Чегина, махачкалинский стадион Елены Исинбаевой, московский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой.
Впрочем, удачный пример тоже есть – дворец Ирины Винер в Москве функционирует во славу художественной гимнастики. Теперь такое же заведение будет и у фигурки.
Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press
Удивительно, у многих есть объекты, школы их имени, и работают многие тренеры в гораздо лучших условиях чем Этери Георгиевна, Тутберидзе же столько лет ютилась на крохотном пятачке хрустального с не самым хорошим льдом, с подвальными маленькими помещениями, которые сама инициировала для обустройства для офп и медкабинета, потому что раньше всего этого не было. Столько сделала для спорта, для страны, но у нее был всего лишь любительский маленький каток. И , наконец, заслужено получив нормальное помещение опять следом получает и огромную волну хейта. Воистину Тутберидзе ничего не дается легко
Дворец именной и да, теперь , наконец, наши чемпионы смогут тренироваться в достойных условиях, а не в крошечном хрустальном, где не развернуться. Считаю это прекрасное дело для детей 😌
Она и ее команда давно заслужили нормальные условия, я рада, что это поняли и построили ей дворец, который она сама и спроектировала
А вы перестаньте бегать и брызгать ядом по темам Этери, выглядите не очень достойно 😅
И почитайте истории многих фигуристов: им в детстве пришлось переезжать в Москву и Питер вместе с одним из родителей, чтобы могли заниматься фигурным катанием. Ребенок учился и тренировался, а родитель работал.
Теперь представьте, что такой об’ект построят в Чайковском
И где родители будут искать работу в таком случае а крохотном Чайковском? Определенно, что в Москве и Питере для родителей возможностей будет больше
При этом лыжные и биатлонные центра в Москве и Питере строить смысла нет, т.к. это наоборот не городские виды спорта.
они получат забитые парковки у своих домов