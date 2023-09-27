46 комментариев

В Москве наконец достроили Центр фигурного катания для Этери Тутберидзе – об этом объявил мэр Сергей Собянин.

«Закончили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы. Полтора месяца назад приезжал сюда. Уже тогда было понятно – успеем сдать объект быстрее запланированного срока. Строители не подвели.

В уникальном дворце спорта – две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля. Это позволит проводить и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи, и ледовые шоу.

Для фигуристов в спорткомплексе создали идеальные условия для тренировок. Сделали большое количество залов: 10 хореографических, акробатический, два тренажерных и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Есть реабилитационный блок с зоной водных процедур.

Преобразилась и территория около дворца. Теперь здесь есть удобное место для прогулок, а также парковка на 100 машин и автобусов. От всей души желаю тренерам и будущим чемпионам удачи и ярких побед!» – на осмотре нового объекта с Собяниным присутствовала не только Этери Тутберидзе, но и Камила Валиева с Алиной Загитовой (а еще Акатьева, Петросян).

Евгению Медведеву не позвали, хотя в 2018-м она просила такой каток (не для себя) у Путина.

По словам Собянина, детали проекта обсуждались при участии Тутберидзе – еще на уровне технического задания. Хотя в начале строительства ни разу не проговаривалось, что центр отдадут Этери – в январе 2022-го правительство Москвы анонсировало, что новый ледовый дворец войдет в структуру центра спорта и образования «Самбо-70».

Примерно в то же время Департамент спорта Москвы затеял реорганизации спортшкол, объединив большинство фигурных отделений в единую Академию фигурного катания. «Хрустальный» вместе с Этери был выведен из структуры «Самбо-70» – тогда стало понятно, что новый каток будет иметь другое подчинение.

В какой момент и почему в проекте появилась фамилия Тутберидзе – отследить почти невозможно, но уже осенью 2022-го в пресс-релизах Департамента строительства Москвы Центр стали связывать с ней.

«Технологическое задание и концепция объекта разработаны совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе», − отчитывался глава департамента Рафик Загрутдинов.

Если верить генподрядчику, Тутберидзе лично придумала пустить по периметру тренировочного катка беговую дорожку, а еще попросила сделать витражное остекление кардиозоны, чтобы наблюдать за учениками.

Пока неизвестно, какую должность в своем Центре займет Тутберидзе, но, вероятно, весь «Хрустальный» с фигуристами, тренерами и персоналом переедет туда вместе с ней, а объект войдет в структуру московской Академии фигурного катании.

«Не знаем, что будет с «Хрустальным», когда уедет Этери Георгиевна в свой центр. Как власть решит, так и будет. Центр Этери Тутберидзе будет при академии фигурного катания.

«Хрустальный» – маленький комплекс. Нет ни служебных помещений, ни комнат для отдыха – там очень тесно. Можно сказать, там одна арена и все. А в Ясеневе будут все условия, чтобы готовить для спорта высшего мастерства. В основном Этери Георгиевна будет тренировать в своем центре», – подтверждение от президента «Самбо-70» Рената Лайшева.

«Я очень волнуюсь: хочется, чтобы этот ледовый дворец всем понравился, потому что именно я была ответственна за многие моменты. Очень благодарна, что такой центр построен и сделан для нас. Будем стараться работать и показывать результаты, которые будут радовать. Теперь качество тренировочного процесса будет намного выше», – сама Этери привычно кратко комментирует обновления в жизни.

Санузлы в центре Этери, кстати, тоже удобные – здесь она вряд ли уступит Евгению Плющенко.

И мебель хорошая.

Правда, еще на этапе строительства новый объект угодил в скандал – местные жители устроили онлайн-протест против его строительства, обвалив рейтинг на Яндекс Картах.

Главная претензия – парк, который был в плане, но так и не появился в реальности. Кроме того, стройка располагалась слишком близко к жилым домам и доставляла всем дискомфорт.

«Когда работы будут завершены, уверен, жители увидят, насколько это удобно и хорошо для жителей района. Спорный момент, что негативные комментарии жителей обвалили рейтинг центра фигурного катания. Я бы не говорил, что эти отзывы отражают надежду и отчаяние всех жителей района Ясенево.

На этапе строительства любой объект вызывает обеспокоенность у горожан, но в ходе реализации проекта и отзывы меняются. Это нормально для этапов реализации проектов в городе. Власти в контакте с горожанами, реагируют на их пожелания, предложения», – оправдывался депутат Мосгордумы по району Ясенево Александр Семенников.

Центр Тутберидзе – не первый объект, названный именем действующих селебрити из спорта.

Правда, некоторые имели печальную историю, когда спустя несколько лет имя приходилось отбирать: братская спортшкола Александра Зубкова, мордовский центр ходьбы Виктора Чегина, махачкалинский стадион Елены Исинбаевой, московский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой.

Впрочем, удачный пример тоже есть – дворец Ирины Винер в Москве функционирует во славу художественной гимнастики. Теперь такое же заведение будет и у фигурки.

Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press