Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя

В нашем биатлоне случилось самое обсуждаемое назначение последних лет – главным тренером сборной вроде бы стал Павел Ростовцев. Но это не точно – есть несколько причин, почему такое решение выглядит не совсем легитимным.

Сначала хронология – история развивалась зрелищно и динамично.

1. Перед праздниками инсайдом о назначении Ростовцева главным тренером сборной пальнуло агентство «Весь спорт». Новость выглядела неочевидной – Ростовцев отсутствовал в биатлоне с 2014-го, а его предыдущий заход в сборную ограничился тремя сезонами в штабе Вольфганга Пихлера женским тренером по стрельбе.

2. Во вторник возвращение Ростовцева в сборную подтвердил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«Это лично моя компетенция – формировать штат сотрудников Союза биатлонистов России. Советовался с коллегами. Знаю Павла больше 30 лет как спортсмена, руководителя и тренера. Это наилучшая кандидатура. Вакансия у нас больше двух лет, работы хоть отбавляй, лучшей кандидатуры я не вижу.

Павел с начала января приступает к работе в качестве главного тренера сборной России. Сейчас мы готовим документы для представления его кандидатуры на эту должность в Минспорт. На работу в СБР он уже принят, чтобы мог незамедлительно к ней приступить. В ближайшее время мы официально представим его тренерам сборной».

По информации Sports.ru, Майгуров предложил должность давнему другу Ростовцеву вскоре после победы на октябрьских выборах президента СБР. Предварительная договоренность была уже тогда, но какое-то время потребовалось на завершение дел в регионе (Ростовцев занимает пост советника губернатора Красноярского края) и решение бытовых вопросов.

3. Высказывание от главы Центра спортивной подготовки (ЦСП) Георгия Брюсова – именно он принимает на работу главных тренеров сборных – сделало историю чуть загадочнее:

«Есть определенный порядок согласования. Союз биатлонистов России не предоставил документы кандидата на должность главного тренера спортивной сборной команды России по биатлону на сезон‑2022/2023 в ФГБУ «ЦСП», то есть не инициировал процедуру согласования и утверждения кандидатуры. А, значит, о назначении главного тренера России по биатлону не может быть и речи».

Похоже, СБР поторопился с презентацией главного тренера .

4. К вечеру вторника включился даже министр спорта Олег Матыцин.

«Министерство спорта РФ выступает за честность и объективность в вопросах назначения специалистов, а потому будет рассматривать кандидата в порядке, установленном федеральным законом и соответствующими приказами Минспорта России», – на первый взгляд нейтральное заявление, которое (вы поймете это, дочитав текст до конца) не выглядит перспективным для СБР.

5. Картина была бы неполной без белого шума от комментатора Дмитрия Губерниева, который сопровождает назначение Ростовцева с первого дня, и, по нашей информации, даже приводил аргументы чиновникам из ЦСП и Минспорта в телефонных беседах.

«Майгуров назначил главным тренером человека, который не просто нелегитимен, а даже права тренировать никакого не имеет. 9 лет никого не тренировал, работал депутатом и чиновником, весь спорт развалил в Красноярске, и теперь, когда выгнали отовсюду, Майгуров берет его главным, нарушая все правовые акты. Видимо, главным по рюмочкам! Это просто самоуправство, волюнтаризм федерации биатлона России!

Если нужно пристроить кого-то своего, ну назначьте, ребята, главным по тарелочкам, главным по пробежкам по утрам или по сидению на ужинах с Виктором Майгуровым. Развал команды и тренерского корпуса в нашем биатлоне начался сегодня. Будем наблюдать», – давний конфликт вынуждает Губерниева принципиально не называть фамилию Ростовцева ни в личных соцсетях, ни в трансляциях «Матч ТВ» на всю страну.

6. А вот внутри биатлонного сообщества назначение Ростовцева восприняли позитивно – за время работы с Пихлером он заработал имидж адекватного и вдумчивого специалиста. Светлана Ишмуратова, Сергей Чепиков, Александр Касперович, Ольга Зайцева – напротив Губерниева складывается мощная оппозиция.

***

Понятно, что главный мотив протестов Губерниева – личные отношения . Даже несмотря на то, что им с Ростовцевым не доводилось всерьез пересекаться почти 9 лет, вражда (или неприязнь) никуда не делась.

Но – если рассуждать объективно – вокруг назначения Ростовцева действительно много бюрократической казуистики. И чтобы он приступил к работе в должности главного тренера, всем организациям, которые отвечают в России за большой биатлон (СБР) и спорт (Минспорт, ЦСП), придется юлить, изворачиваться и закрывать глаза в трактовке собственных документов.

И вот почему. Этот гайд хорошо бы изучить и чиновникам из СБР – для понимания механизмов, и Дмитрию Губерниеву – для более внятной аргументации:

• Должность главного тренера сборной в нашем спорте – государственная.

С 2013 года существует приказ Минспорта с длинным названием «Об утверждении Порядка согласования общероссийской спортивной федерацией кандидатуры на должность главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по соответствующему виду спорта».

В нем 6 страниц сложных юридических конструкций, но главная мысль предельно проста: без утверждения кандидатуры в Минспорте назначение главного тренера невозможно .

«В случае принятия Министром спорта решения о несогласовании соответствующей кандидатуры общероссийская спортивная федерация в течение двух недель со дня получения из Министерства письма о несогласовании соответствующей кандидатуры представляет в ФГБУ ЦСП кандидатуру, которая ранее на согласование не представлялась», – пожалуй, самая важная деталь из приказа, которую нужно держать в голове СБР и Виктору Майгурову.

Иными словами, без согласования с Минспортом ни одна федерация не вправе назначать главного тренера – вот почему актуальное объявление о назначении Ростовцева не имеет юридической силы, пока документ о назначении не подпишет министр Матыцин.

• Механизм согласования главного тренера сборной, описанный в том же приказе, сложный и многоступенчатый. Схематично он выглядит так:

а) федерация определяется с кандидатурой и направляет в ЦСП пакет документов на тренера – анкету, справку о предыдущей работе и результатах, копию диплома etc;

б) ЦСП проверяет эти документы и в течение 10 рабочих дней направляет заключение в Минспорт с предложением согласовать (или нет) кандидатуру;

в) кандидата приглашают на заседание экспертного совета Минспорта, который после заслушивания голосует – рекомендовать ли кандидатуру для согласования министру – и в течение 3 дней отправляет министру служебную записку с решением;

г) министр подписывает приказ о согласовании кандидатуры главного тренера, а если нет, то ставит резолюцию о несогласовании на служебной записке.

И только в этом случае назначение главного тренера становится официальным.

• К кандидатуре главного тренера сборной предъявляются серьезные требования – в том же приказе Минспорта прописано, что он должен соответствовать требованиям, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих .

Здесь у Ростовцева и СБР снова проблемы – не выполняется ни один из критериев:

1. Высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта.

У Ростовцева несколько дипломов (технический, юридический), но спортивную специальность – педагог по физической культуре и спорту – он получал в Красноярском училище олимпийского резерва. Это не высшее, а среднее образование.

2. Стаж работы по непосредственной подготовке спортсмена-члена спортивной сборной команды не менее 5 лет (или в должности старшего тренера спортивной сборной команды не менее 3 лет).

Биатлонистов, в профайле которых Ростовцев бы числился личным тренером, в сборной никогда не было. Три года работы в сборной России (с 2011-го по 2014-й ассистентом Пихлера) тоже не подходят – Ростовцев занимал должность тренера, а критерии требуют функиционал старшего.

Получается, для соответствия требованиям Минспорта Ростовцеву нужны еще два года работы в сборной «по непосредственной подготовке спортсмена» – обычным тренером.

• Еще один пункт Приказа, который не выполняет СБР при назначении Ростовцева – сроки предоставления документов для согласования тренера.

Подавать их можно не позднее трех месяцев после завершения Олимпийских игр, за 60 дней до истечения полномочий действующего главного тренера или в течение 30 дней после досрочного прекращения полномочий главного тренера, но СБР затянул процедуру на полтора года.

Впрочем, это самая незначительная деталь, которую можно в виде исключения объяснить отсутствием главного тренера в данный момент. Но как быть с остальными?

В нашем биатлоне уже случалась попытка назначить главным тренером человека без мощного бэкграунда – в 2015-м Александр Кравцов вроде бы пообещал пост только завершившей карьеру Ольге Зайцевой, но все закончилось довольно быстро (и почему-то без шума от Губерниева). Зайцеву на новый сезон тихо оформили в сборную аналитиком, а главным стал удобный и подходящий по всем пунктам Касперович.

Нет, СБР имеет право принимать на работу специалистов, даже создавать под них должности; но назначение главного тренера – процедура, которая невозможна без государственной визы . Ведь если следовать официальным протоколам, кандидатура Ростовцева не имеет шансов дойти даже до Минспорта – по всем критериям ее отбракуют уже на уровне ЦСП после изучения документов. Тогда в чем тайный смысл затеянной СБР операции?

Если Минспорт, как говорит Ростовцев, действительно готовит изменения в приказ, то не логичнее было бы оформить назначение уже по новым критериям? Хотя бы ради того, чтобы не превращать неплохого тренера в нарицательного персонажа и не отдавать его на растерзание Губерниеву.

Потому что в нынешнем варианте для СБР остается лишь серая схема с официальным оформлением Ростовцева на низшую должность тренера/специалиста/начальника и наделением его полномочиями главного тренера , которая станет насмешкой над собой, министерством, тренером, биатлонистами, да и вообще над здравым смыслом.

Хотя наш биатлон всегда умел удивлять.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Максим Блинов