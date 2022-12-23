Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные

Наши танцы – какой-то бесконечный шарж на фигурное катание.

Если олимпийский сезон прошел под знаком выпуклых, но, как выяснилось, бессмысленных маневров вокруг третьей пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, то нынешний переворачивает реальность еще мощнее.

Теперь дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – эталон в российских танцах, а чемпионат страны выигрывают с драмой в КиКе и такими выражениями тренерских лиц.

Контекст для тех, кто далек от фигурных танцев: Худайбердиева и Базин взяли золото с двумя падениями – это ровно в два раза больше, чем допустили остальные дуэты за оба дня. А за сезон (это всего восемь прокатов) Худайбердиева с Базиным уже собрали комбо из шести падений – так часто на льду не лежали даже некоторые одиночники с четверными прыжками.

«Раньше если пара падала, то она отлетала», – в абстрактных словах проигравшей Елизаветы Шанаевой немой вопрос: а что вообще происходит? Он висел в воздухе и год назад, но тогда среди его авторов значились и Худайбердиева с Базиным, а герои того вопроса (речь по-прежнему о Дэвис и Смолкине) катались по крайней мере устойчиво.

Как быстро все перевернулось. Осталось дождаться вопроса в микст-зоне: пишут, что вы блатные, читали?

«Я не буду объяснять, надо прочитать правила», – в победном интервью Базин прав: в танцевальных правилах действительно не существует условия, что падения (да хоть бы и два) лишают шансов на чемпионство. Наверное, в теории можно выигрывать и не поднимаясь со льда – и тоже получать удовлетворение от результата.

Но у регулярных побед с таким количеством ошибок и такими заоблачными баллами может быть только два объяснения:

1. Пара по-настоящему гениальна – и никакие падения не влияют на восприятие их проката, образов, техники .

Но в случае Худайберидевой и Базина сразу возникает противоречие: почему тот запредельно высокий уровень катания, о котором сейчас говорят Тарасова, Авербух и другие комментаторы, год назад оценивался скромными по российским меркам 195 баллами (и это без падений!) и не позволил отобраться в Пекин-2022?

Неужели тогда все было не совсем справедливо, и Лизе с Егором занижали баллы?

2. Остальные пары настолько слабы и беспомощны, что даже хорошие прокаты не могут подпустить их к системно падающему дуэту на расстояние ближе 5 баллов . И если это судейский месседж всем нам: «смотрите, за лидерами выжженная земля» – то, наверное, наши танцы обречены на годы вперед.

Понятно, как Худайбердиева с Базиным приобрели статус лидера – это единственный уцелевший дуэт из топ-9 прошлогоднего чемпионата России. Остальные – кто на бессрочной паузе, кто затеял фигурный свинг. Логичный итог движения в танцевальной очереди.

Объяснения от экспертов, почему выигрывают именно они, вроде бы тоже убедительны: пара хорошо катит, красивая, хореографичная, показывает необычный сложный контент, поэтому иногда ошибается. Но именно в этом посыле спрятана логическая ошибка: если ты не справляешься со сложным контентом – значит, у тебя проблемы с техникой, физикой, психологией. Какие угодно. Их, конечно, можно оправдывать болезнями, нервами и даже вниманием журналистов, но, например, люди из одиночного катания с такими аргументами с чемпионата снимаются, а не выигрывают его.

Разве Александра Трусова, падая с четверных, имела защитные тотемы только потому, что делает сложные вещи? Почему Михаил Коляда не выигрывал с бабочками и падениями – у него же редкое скольжение и безумная хореография?

Если в танцах победы настолько запрограммированы, что можно срывать элементы и оставаться лучшими, тогда какой главный скилл танцоров – это больше не владение коньком? Если ты регулярно падаешь – значит, не так хорошо им владеешь, разве нет? Тогда откуда девятки в оценках за мастерство катания?

В этих бесконечных знаках вопроса зрители превращаются в коллективного Александра Жулина с новым мемом: «Прокомментировать судейство не могу. Я ничего не понимаю». Дисциплина, которую и раньше хейтили за максимально невнятные критерии, ушла в совсем серую зону и словно существует для своих: судей, экспертов – кроме них, никто не понимает происходящих в ней процессов и механизмов.

Нет, вопросы, конечно, не к Худайбердиевой с Базиным – они в какой-то степени тоже жертвы. Возможно даже, что прошлогодний статус жертв эмоционально они переживали проще и комфортнее нынешнего, но это уже слишком глубокая психология и философия.

В том, что сейчас происходит вокруг них, Елизавета с Егором виноваты меньше всего. Не они сочиняют себе оценки. Не они вручают себе медали. Не они нахваливают себя в трансляциях. Они падают – только и всего. Катаются и падают, но лучшей парой страны они себя не назначали.

Это сделали другие люди, которые, возможно, совсем не задумывались, что от лучшей пары в сложных для восприятия танцах ждут не только изящного катания, но и каких-то понятных на интуитивном уровне вещей.

Чтобы они не падали.

Или падали, но не так системно.

Ну а если они падают так системно, то, может, это просто не лучшая пара?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев