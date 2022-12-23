Олимпийские виды
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Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные

танцы на льду
Егор Базин Егор Базин
Елизавета Худайбердиева Елизавета Худайбердиева
чемпионат России чемпионат России
Фигурное катание Фигурное катание

Наши танцы – какой-то бесконечный шарж на фигурное катание.

Если олимпийский сезон прошел под знаком выпуклых, но, как выяснилось, бессмысленных маневров вокруг третьей пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, то нынешний переворачивает реальность еще мощнее.

Теперь дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – эталон в российских танцах, а чемпионат страны выигрывают с драмой в КиКе и такими выражениями тренерских лиц.

Контекст для тех, кто далек от фигурных танцев: Худайбердиева и Базин взяли золото с двумя падениями – это ровно в два раза больше, чем допустили остальные дуэты за оба дня. А за сезон (это всего восемь прокатов) Худайбердиева с Базиным уже собрали комбо из шести падений – так часто на льду не лежали даже некоторые одиночники с четверными прыжками.

«Раньше если пара падала, то она отлетала», – в абстрактных словах проигравшей Елизаветы Шанаевой немой вопрос: а что вообще происходит? Он висел в воздухе и год назад, но тогда среди его авторов значились и Худайбердиева с Базиным, а герои того вопроса (речь по-прежнему о Дэвис и Смолкине) катались по крайней мере устойчиво.

Как быстро все перевернулось. Осталось дождаться вопроса в микст-зоне: пишут, что вы блатные, читали? 

«Я не буду объяснять, надо прочитать правила», – в победном интервью Базин прав: в танцевальных правилах действительно не существует условия, что падения (да хоть бы и два) лишают шансов на чемпионство. Наверное, в теории можно выигрывать и не поднимаясь со льда – и тоже получать удовлетворение от результата.  

Но у регулярных побед с таким количеством ошибок и такими заоблачными баллами может быть только два объяснения:

1. Пара по-настоящему гениальна – и никакие падения не влияют на восприятие их проката, образов, техники.

Но в случае Худайберидевой и Базина сразу возникает противоречие: почему тот запредельно высокий уровень катания, о котором сейчас говорят Тарасова, Авербух и другие комментаторы, год назад оценивался скромными по российским меркам 195 баллами (и это без падений!) и не позволил отобраться в Пекин-2022?

Неужели тогда все было не совсем справедливо, и Лизе с Егором занижали баллы?

2. Остальные пары настолько слабы и беспомощны, что даже хорошие прокаты не могут подпустить их к системно падающему дуэту на расстояние ближе 5 баллов. И если это судейский месседж всем нам: «смотрите, за лидерами выжженная земля» – то, наверное, наши танцы обречены на годы вперед.

Понятно, как Худайбердиева с Базиным приобрели статус лидера – это единственный уцелевший дуэт из топ-9 прошлогоднего чемпионата России. Остальные – кто на бессрочной паузе, кто затеял фигурный свинг. Логичный итог движения в танцевальной очереди.

Объяснения от экспертов, почему выигрывают именно они, вроде бы тоже убедительны: пара хорошо катит, красивая, хореографичная, показывает необычный сложный контент, поэтому иногда ошибается. Но именно в этом посыле спрятана логическая ошибка: если ты не справляешься со сложным контентом – значит, у тебя проблемы с техникой, физикой, психологией. Какие угодно. Их, конечно, можно оправдывать болезнями, нервами и даже вниманием журналистов, но, например, люди из одиночного катания с такими аргументами с чемпионата снимаются, а не выигрывают его. 

Разве Александра Трусова, падая с четверных, имела защитные тотемы только потому, что делает сложные вещи? Почему Михаил Коляда не выигрывал с бабочками и падениями – у него же редкое скольжение и безумная хореография?

Если в танцах победы настолько запрограммированы, что можно срывать элементы и оставаться лучшими, тогда какой главный скилл танцоров – это больше не владение коньком? Если ты регулярно падаешь – значит, не так хорошо им владеешь, разве нет? Тогда откуда девятки в оценках за мастерство катания?

 

В этих бесконечных знаках вопроса зрители превращаются в коллективного Александра Жулина с новым мемом: «Прокомментировать судейство не могу. Я ничего не понимаю». Дисциплина, которую и раньше хейтили за максимально невнятные критерии, ушла в совсем серую зону и словно существует для своих: судей, экспертов – кроме них, никто не понимает происходящих в ней процессов и механизмов. 

Нет, вопросы, конечно, не к Худайбердиевой с Базиным – они в какой-то степени тоже жертвы. Возможно даже, что прошлогодний статус жертв эмоционально они переживали проще и комфортнее нынешнего, но это уже слишком глубокая психология и философия.

В том, что сейчас происходит вокруг них, Елизавета с Егором виноваты меньше всего. Не они сочиняют себе оценки. Не они вручают себе медали. Не они нахваливают себя в трансляциях. Они падают – только и всего. Катаются и падают, но лучшей парой страны они себя не назначали. 

Это сделали другие люди, которые, возможно, совсем не задумывались, что от лучшей пары в сложных для восприятия танцах ждут не только изящного катания, но и каких-то понятных на интуитивном уровне вещей.

Чтобы они не падали.

Или падали, но не так системно.

Ну а если они падают так системно, то, может, это просто не лучшая пара? 

Из-за чего рыдала новая чемпионка в танцах на льду? Эмоции после победы, в которой никто не сомневался

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев

19 комментариев

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supepper
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почему ХБ вечно падают? Да хз...
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Сим Сим
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Внутри России победителя можно просто назначить, а что будет когда мы вернёмся в большой спорт и будем выступать за бугром?
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Sivl
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Это показатель уровня наших танцев на льду. Просто после олимпийского цикла ушли лидеры и судьи начали грибовать как не в себя единственную пару, которая что-то из себя представляет. Конкурентов у ХБ нет и это печально, потому что Лиза не в порядке, она болезненно худа, а костюмы лишь подчеркивают недостатки фигуры, что портит общее впечатление. Есть ещё юниоры КА и ХЧ, но они снялись по болезни, а грибовать ШН и ПН пока опасаются, так как они дальше в очереди. Вот, собственно, почему такая у нас печальная общая картина. Для меня открытие чемпионата это Лиза с Максимом, классные они, надеюсь федерация на них обратит внимание.
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Светлана Менова
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Ответ Оз
Когда уже появится статья о грибовании Самарина? Откуда у него такие баллы за компоненты?
ЦСКА и проныра Соколовская. Сегодня вот что Самоделкина 71 балл заслужила что ли?
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Алексей Авдохин
Автор
Команда Sports.ru
Алексей Авдохин
632 подписчика
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Ответ Оз
Когда уже появится статья о грибовании Самарина? Откуда у него такие баллы за компоненты?
А вы этот пост с доброделом не перепутали?
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Grads
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Да просто уровень других пар ниже, воэтому они и выиграли даже с падениями.
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Zag Alien
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Так они и в РТ упали? И где Букины?
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Ольга Калугина
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Ответ AIBOLIT66
Базин? Из Курьера? Надо же как вырос...
Сбылась мечта - пальто купил
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Rygeek
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Такое впечатление, что вчера и сегодня наваляли ПС, а не ХБ.)
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Ольга Калугина
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Ответ Оз
Когда уже появится статья о грибовании Самарина? Откуда у него такие баллы за компоненты?
Штаб
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Оз
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И ещё обратила внимание, почему именно у Мозалева второе соревнование подряд за чистый элемент какой-нибудь судья обязательно ставит минусовое ГОЕ. Это что за показательные действия со стороны судей в отношении Андрея?!
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Оз
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Когда уже появится статья о грибовании Самарина? Откуда у него такие баллы за компоненты?
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AIBOLIT66
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Базин? Из Курьера? Надо же как вырос...
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Karamazoff
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А почему Самарин не катается, а получает медали?
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acasancra
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Обвинять в своих падениях болельщиков, которые критикуют их ошибки - слабость. Настоящий человек должен искать причину неудач в себе
А вообще дрожать перед первой возможностью выиграть ЧР показывает отсутствие стержня, умения собраться и спортивного борцовского характера
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Светлана Менова
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Они прекрасно знают, почему им завышают баллы. Базин даже проговорился: чтобы "сохранить мотивацию". Только вот делают это за счёт других пар, у которых нет проблем с мотивацией, даже в условиях бана и ситуации неопределённости.
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agolarov_raf@icloud.com
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Очередной раз убеждаюсь что этот спорт днище дна
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Febanacci-88
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Весь наш спорт превратился в фарс и «местечковые первенства водокачек»
Фигурка
Футбол
Хоккей
Баскетбол
И многое другое

То, что раньше не происходило, по причине того, что мы состояли в различных международных союзах и федерациях, теперь может происходить абсолютно спокойно.
Там где чуть ли не задним числом меняют законы и конституцию, неужели будет проблемой назначать «нужных» победителей или просто судить так, как кому-то хочется или выгодно?))

Можно поливать здесь грязью функционеров и чиновников, попрекать возомнивших о себе слишком много спортсменов средней руки, только кому это поможет? Но это личное дело каждого, хотите расстраивать себя, это ваше дело, переживать за них (спортсменов), болеть - решать, опять-таки вам.

Просто полезным будет, если в голове устаканится мысль:

Имеем, что есть, другое мы не заслужили, по причине своего бездействия.
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Оле-Лукойе
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Можно сказать, что ХБ не виноваты - и правда, не они же сами выставляют себе оценки. Но у них очень наглое поведение для такого блата, что тоже симпатии к ним не прибавляет. Поэтому все эти фразы, что их гнобят и травят, очень смешны. Не говоря уже о том, что настоящий спортсмен может и должен выступать абсолютно в любых условиях, как Алина на ЧМ выступила и законно забрала золото. А тут, что мы имеем? Люди сами гнобили ДС за блат (хотя блат ДС и рядом не стоял с этим безобразием), сами дорвались до блата, выступают отвратительно, на интервью хамят, а потом их ещё, видите ли, гнобят, и поэтому они ошибаются.
+26
-4
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