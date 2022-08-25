Спартакиада в России – недоразумение: рейтинги ниже танкового биатлона, волейбол снимали с одной камеры – зато 400 тысяч за золото

По России шагает Спартакиада – самое масштабное спортивное мероприятие года в стране.

Почти 10 тысяч участников, главные олимпийские звезды лета в 39 видах и почти два месяца соревнований в Москве, Питере, Казани и регионах – сублимация российского спорта, отстраненного от международных турниров, на внутренние старты.

Но идея, которая начиналась с создания альтернативной площадки для спортсменов, которым сейчас, по сути, негде выступать, на практике оказалась артхаусом.

Возможно, вы даже не знали о том, что в России сейчас Спартакиада – несмотря на участие в ней большинства героев Токио-2020: Евгения Рылова, Софии Лохановой (Поздняковой), Климента Колесникова, Марии Ласицкене, Максима Михайлова, Влада Ларина, Светланы Колесниченко. Даже к названию для понимания добавили официальное пояснение: Спартакиада по летним видам спорта СРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ .

Есть ощущение, что проект изначально был скучен даже организаторам, механически выполняющим поручение президента Владимира Путина, с которого все и началось:

«Обеспечить совершенствование порядка организации и проведения всероссийских спортивных соревнований, включая учреждение и проведение коммерчески привлекательных многоэтапных открытых спортивных турниров с участием иностранных спортсменов и иностранных спортивных клубов (команд), определив объем и источники финансирования указанных соревнований, предусмотрев возможность установления денежных вознаграждений российским и иностранным участникам».

Для Спартакиады, похоже, приоритетной целью выбрали призовые для спортсменов и тренеров – их обещали приравнять к выплатам за медали на чемпионатах мира : 400 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч – за второе, 150 тысяч – за третье. Компенсации за пропущенные в этом году чемпионаты мира – водный, волейбольный, легкоатлетический, фехтовальный...

«Надеемся, что Спартакиада послужит для популяризации спорта. В ней участвуют сильнейшие, молодым спортсменам конкурировать с лучшими как никогда важно. Сейчас очень непростой период для российского спорта, наша задача – обеспечить конкурентные соревнования для наших спортсменов, будут присуждаться звания, планируем, что премиальные будут вручаться в размере чемпионатов мира.

Итогом должно стать привлечение детей к занятиям спортом, вовлечение всех жителей нашей страны в регулярные занятия спортом. Россия – сильная спортивная держава, я уверен, что Спартакиада еще раз это докажет», – обещал министр спорта Олег Матыцин.

Позади уже половина соревнований, но, кажется, ожидания намного превзошли реальность.

Низкий интерес и скука – пожалуй, главный итог Спартакиады. Выяснилось, что выступления звезд российского спорта в условиях импортозамещения топовых иностранных соперников – продукт, который не пользуется спросом . И с этим согласны почти все – зрители, спортсмены, чиновники, теленачальники.

Вот только факты:

• Вход на большинство соревнований Спартакиады – бесплатный, флаеры раздают перед аренами, но трибуны все равно безжизненны и выглядят примерно одинаково.

Это Москва принимает турнир по тхэквондо с участием действующих олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина.

Регби-7 в «Лужниках».

Баскет 3х3 в московском центре уличного баскетбола «Под мостом».

Похожая картинка на плавании в Питере. И в Казани, где проходят прыжки в воду и борьба.

• Трансляции тоже смотрят неохотно – несмотря на регулярные лайвы «Матч ТВ». Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов так описал взаимоотношения канала со Спартакиадой в интервью «Ведомостям»:

– На Спартакиаде канал сможет заработать или это выполнение госзаказа?

– Это социальная функция. Сейчас, когда российские спортсмены остались без международных стартов, мы поддерживаем их, предоставляя эфир. Во многих видах – прыжках в воду, плавании, легкой атлетике — у нас потрясающие результаты. Неправильно было бы лишать аудиторию возможности посмотреть на сильнейших спортсменов.

– То есть рейтинги Спартакиады не играют роли?

– В данном случае нет, конечно. Рейтинги футбола или UFC значительно выше, чем у Спартакиады – бессмысленно отрицать очевидное. Но нельзя говорить, что аудитория на Спартакиаде падает в ноль – есть, пусть и достаточно небольшое, ядро зрителей, которым это интересно.

Конов не говорил этого, но по цифрам рейтинги Спартакиады действительно удручающие, а ядро ее зрителей предельно небольшое.

Например, в топ-10 самых популярных трансляций прошлой недели в России, по данным Медиаскопа, нет ни одного эфира Спартакиады – даже помпезной церемонии открытия (которая на 10 дней отстала от первых стартов) с участием Ларисы Долиной, Григория Лепса, Лолиты и Мити Фомина. В десятке самых популярных спортивных трансляций недели тоже без Спартакиады, зато с танковым биатлоном и дневником Международных армейских игр на «Звезде» – видимо, ядро зрителей там чуть больше.

Ажурные объяснения Конова можно понять – «Матч ТВ» тоже выполняет июньское поручение президента Путина, которое предусматривает «принять дополнительные меры по широкому освещению в государственных СМИ деятельности по развитию различных направлений массового спорта».

Возможно, именно этот смысл скрывается под термином «социальная функция».

• Официальный сайт Спартакиады – максимально бесполезное приспособление, которое, очевидно, делали люди, далекие от спорта и его специфики.

И дело не в том, что он дико неудобный и безликий – просто попробуйте найти там минимальный функционал любого спортивного события: онлайн-результаты, информацию об участниках или протоколы – стартовые и итоговые . С билетами – та же история, а сопоставить фамилию конкретного спортсмена с датой его старта – невыполнимый челлендж.

• Спортивная интрига Спартакиады, по замыслу организаторов, спрятана в командном зачете – он как раз на самом видном месте официального сайта.

После двух недель на первом месте Москва с 932 очками, дальше Питер и Подмосковье (534 и 486 очков). Как и за что начислялись баллы – не объясняется.

Кстати, в командных видах противостояние регионов выглядело особенно непривычно. Например, в финале мужского волейбола пряталась битва двух «Зенитов», которую было трудно разглядеть за официальной вывеской Татарстан против Петербурга.

• Спортсмены тоже удивляются, не понимая, почему организация шикарна только на словах, а в реальности иначе .

«Масштаб Спартакиады изначально был грандиозным, но почему-то все спустили на нет. Очень много вопросов. Это кажется неуважением к болельщикам, игрокам, командам, да и ко всему виду спорта. У нас даже на соревнованиях детско-юношеских спортивных школ в наличии не менее двух камер. Одна камера на матче – это ни в какие ворота не лезет. Проводим это для галочки? Так не должно быть.

Возникает вопрос: какая цель всего этого мероприятия, для кого мы это делаем? Наши болельщики не могут полноценно насладиться волейболом, не могут его нормально смотреть, переживать. Если это все организовывается для болельщиков, которые смотрят матч на трибунах, то сегодня в зале было крайне мало людей» – жесткая реплика от генерального менеджера волейбольной сборной России Сергея Тетюхина.

«Для меня это довольно странный старт. Не могу сказать, что похоже на международные соревнования или хотя бы чемпионат России, потому что мало народу. Но в целом – очень приятно находиться здесь. Хотелось бы, чтобы турнир был получше, но мы уже привыкли, что у нас таким образом проходят соревнования. Может быть, не хватает драйва, но думаю, это потому, что нет рядом иностранных соперников», – размышления пловчихи Светланы Чимровой.

«Слегка начинаешь чувствовать, что немного не хватает стимула, той энергии, которая присутствует на международных стартах. Там ребят конкурентоспособных гораздо больше. Не могу сказать, что стимула вообще нет. Но чувствуется большая разница между международными стартами и стартами внутри страны», – признание двукратного призера Олимпиады-2020 Климента Колесникова.

Возможно, это и есть реальный интерес к российскому спорту вне контекста Олимпиад, чемпионатов мира и медийного футбола.

Но есть и еще одна версия: а вдруг, чтобы наш спорт стал востребованным, его надо упаковать не в устаревший формат из середины прошлого века, а придумать что-то новое и необычное из будущего?

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов, Павел Бедняков, Александр Гальперин; spartakiada2022.ru; VK/spartakiada2022

В тексте использованы цитаты: «Чемпионат» и «Матч ТВ».