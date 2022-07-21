Рудковская говорит, что Плющенко мог умереть на льду в Сочи-2014. Это уже седьмая версия, почему он снялся за минуту до олимпийского проката

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская выдала новый флешбэк об Олимпиаде-2014 в Сочи – все могло кончиться смертью ее мужа прямо на льду.

«После командного турнира Женя подписал все документы о снятии, все они сохранены по сей день. Но в три утра следующего дня, сразу после допинг-контроля, нас вытащили на совещание. У меня до сих пор та картина перед глазами стоит: Алексей Мишин, Александр Горшков, и звонит Виталий Мутко – и все они говорят, что ситуация безвыходная и нужно участвовать. Женя пытался возражать – у него были страшные боли. И все-таки его уговорили.

Как потом сказал хирург Илья Пекарский, который оперировал Женю в Израиле, если бы муж не снялся после разминки, а пошел бы катать программу и упал, он, скорее всего, умер бы прямо на льду. Женя потом и сам признался, что боль была такой, что он толком не понимал, что с ним происходит», – рассказала Рудковская в интервью RT.

Это новое прочтение знаменитого сюжета – ходило много версий про отказ Плющенко от личного турнира (мы насчитали аж шесть!), но о его вероятной смерти на льду прежде не говорили.

Шикарный повод восстановить в подробностях, что же происходило 8 лет назад на льду сочинского «Айсберга» и неподалеку от него.

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Сочи-2014 – финальный штрих в карьере Евгения Плющенко, растворивший его репутацию одним турниром. В котором он даже не выступал.

Нет, его могли не любить и до домашних Игр – за поход в политику (в 2007-м стал депутатом питерского заксобрания), обожающую пиар супругу, подозрительные снятия с неудачных турниров (ЧМ-2005, ЧЕ-2013), крестовый поход против журналиста Журанкова, войну с Ягудиным, высокомерие и надменность, в конце концов.

Но сочинский сюжет и спустя годы выглядит самым токсичным для имиджа Плющенко.

Короткий синопсис для тех, кто не помнит ничего из 2014-го: Плющенко шагнул на Олимпиаду, как казалось, нарушив спортивный принцип, забрал золото в командном турнире и снялся с личного за секунды до старта.

Отбор не был очевидным: Федерация заранее прописала пункт под Плющенко

Детектив закрутился на чемпионате России за 2 месяца до Олимпиады – формально именно здесь начинался отбор в команду на Сочи-2014.

Еще один важный эпизод случился годом раньше. На ЧМ-2013 в Канаде, где разыгрывались олимпийские лицензии, провалился Максим Ковтун (17-е место) – единственный российский фигурист в мужском турнире. Это означало, что у России на домашних Играх будет только один одиночник.

Кажется, Плющенко никогда не сомневался, что этот мужчина – он. Даже проиграв определяющий чемпионат России 18-летнему Ковтуну, Евгений уверенно строил планы на Сочи.

Его финальное отставание от Ковтуна не выглядело фатальным (меньше 6 баллов), но разница в контенте бросалась в глаза: 31-летний Плющенко изо всех сил держался за четверной тулуп, приносивший победы в нулевые; Максим рисковал, добавляя в программы четверной сальхов в каскаде.

Неожиданные итоги чемпионата – Плющенко проиграл в России впервые с 1998-го – загнали ФФКР (Федерацию фигурного катания России) в тупик – теперь выбор Плющенко не выглядел таким очевидным. По крайней мере – для болельщиков.

Важная деталь, которая за годы почти стерлась: ФФКР еще до чемпионата России официально оговорилась, что мужской отбор в Сочи-2014 – особенный.

«Кандидатура спортсмена в мужском катании будет определена на основании заключения экспертной группы и рекомендации всероссийского тренерского совета, принимая главным образом во внимание потенциал данного фигуриста к завоеванию наиболее высокого места в командных и личных соревнованиях на Олимпийских играх», – вероятно, этот пункт в принципах отбора был прописан специально под Плющенко.

Стандартный отбор для остальных дисциплин подразумевал две фазы: чемпионат России (предварительный) и чемпионат Европы (окончательный).

Плющенко еще в декабре проговорился, что ему важен только командный турнир

От поездки на Евро Плющенко отказался сразу после поражения на ЧР – даже несмотря на то, что именно в Будапеште Федерация планировала финальный отбор в Сочи.

«На чемпионат Европы я не поеду – при любом раскладе. А на Олимпиаде, думаю, выберу командный турнир, а молодому и перспективному спортсмену отдам личные соревнования.

Я здраво рассуждаю и адекватно все оцениваю – мне будет достаточно выступить в командном турнире, в котором сборная России может рассчитывать на золото. Тяжело ли продолжать тренировки, находясь в неизвестности по олимпийскому составу? Мне уже все известно», – смело рассказывал Плющенко после чемпионата России.

Евгений всегда отличался способностью сказать лишнее. В его интервью из декабря 2013-го прозвучали сразу два инсайда, о которых точно не стоило болтать. Он знал, что: 1) точно едет на Олимпиаду; 2) после командного турнира его заменит другой фигурист.

Такой сценарий, похоже, действительно считали рабочим в федерации – он казался самым логичным и, на первый взгляд, устраивал всех.

Если бы не одна проблема: ни Плющенко, ни чиновники из ФФКР толком не изучили олимпийский регламент, в котором возможность замены фигуристов между командным и личным турниром отсутствовала. Если совсем просто: при одной лицензии от страны в командном и личном турнирах мог выступать только один фигурист.

Узнав из прессы о таком нюансе, в ФФКР впали в легкую панику.

«Оставьте это на мудрость федерации», – так фигурный босс Александр Горшков отвечал на вопросы о том, как собирается выпутываться из правил ISU.

После дипломатических консультаций в ISU (Международном союзе конькобежцев) Россия продавила допустимость замены по медицинским показаниям, но загнала себя в репутационную ловушку. Теперь вероятная замена Плющенко на Ковтуна из-за травмы выглядела бы постановкой, в реальность которой не поверил бы даже годовалый тогда Гном Гномыч.

Плющенко сильно откатал за команду – проиграл только Ханю

Окончательное решение, что в командном турнире выступит Плющенко, федерация объявила сразу после чемпионата Европы. Сильно помог Ковтун, провалившийся в Будапеште – только 5-е место (хуже Сергея Воронова и Константина Меньшова), сорванные прыжки и нервные прокаты.

Это стало решающим сигналом – парень может поплыть и в Сочи. А командного поражения фигуристов в первые дни домашних Игр федерация допустить не имела права: проверенный Плющенко выглядел гарантией, что в мужской части все пройдет четко.

Легенда не подвела – катание Плющенко в командном турнире было идеальным для фигуриста, которому за 30. Да, в короткой Евгений пропустил вперед японца Юдзуру Ханю, но выполнил главную миссию – опередил соперников из Канады (Патрика Чана) и США (Джереми Эббота). Стран, которые могли отобрать золото у России.

«Извините меня, но я дернул Чана – для меня это очень важно было», – после короткой счастливый Плющенко не стеснялся эмоций.

На произвольную против него выпустили вторые номера топ-сборных – Кэвина Рейнольдса, Джейсона Брауна, Тацуки Мачиду. Россиянин хоть и уступил им в технике, убрал всех благодаря мощным домашним компонентам: плюс 7-8 баллов от канадца и американца.

Два четверных тулупа (по одному в короткой и произвольной), стабильные прыжки, музыка Эдвина Мартона и хореография Давида Авдыша – в Сочи Плющенко не изменял себе ни на секунду.

За год до Сочи подозрительный комментатор подорвал доверие к Плющенко

Еще один короткий флэшбек – теперь в 2013 год. На чемпионате Европы в Загребе Плющенко провалил короткую программу (6-е место), а вместо произвольной полетел в израильскую клинику. Там ему заменили один из межпозвоночных дисков, а сюжет об операции даже вышел в вечерних новостях на Первом.

Спустя несколько дней комментатор Андрей Журанков в прямой трансляции на «Евроспорте» предположил, что операция Плющенко – мистификация: «Такой операции не было, и вся эта история, то, как она была подана в прессе, напоминает стратегию, по которой делаются различные пиар-ходы в шоу-бизнесе».

Плющенко подал в суд на Журанкова заявление о клевете, но в возбуждении уголовного дела ему отказали, не найдя в словах комментатора нарушения закона.

Эхом раздутого фигуристом скандала стало недоверие к любым словам и диагнозам – спустя год в Сочи это сыграет с Плющенко злую шутку.

Официальный отказ произошел за секунды до проката

Командный и личный турниры фигуристов в Сочи разделяли четыре дня – ни разу за это время из команды Плюшенко не звучало жалоб на его здоровье. Евгений строил планы на Пхенчхан-2018 («почему бы и нет»), полноценно тренировался и раздавал оптимистичные интервью – отказ от выступления прямо во время предпрокатной разминки прогремел максимально внезапно.

Плющенко выпало открывать вторую группу фигуристов. Разминаясь, он сорвал приземление и выезд из первого акселя, сделал бабочку на втором и принялся наматывать круги по льду, демонстративно держась за поясницу.

К бортику, за которым стоял тренер Алексей Мишин, Плющенко подъехал, когда диктор уже приглашал его на прокат. Зрители восторженно аплодировали, пока фигурист вел рваный диалог с Мишиным:

– Спину, спину... Просел... Щелкнуло…

Дальше под восторженные овации зрителей, которые были уверены, что вот-вот начнется прокат, Плющенко поехал к судьям, все так же держась за поясницу. Отыскав за бортиком шведскую рефери Мону Юнссон, которая в тот день была главной, Евгений коротко сказал ей, что кататься не будет. Шведка на прощание нежно погладила его по руке.

«Евгений Плющенко, Россия, не сможет принять участие в соревнованиях из-за травмы», – зрители осознали, что единственный русский фигурист отказывается от проката, только с объявлением диктора.

В микст-зоне Евгений заговорил о собственном ледовом туре по России, который запланировал на следующий после Олимпиады месяц.

«Я понял, что кататься без прыжков и занимать 20-е место, наверное, неправильно. Могло все закончиться печально для меня. Сейчас нужно восстановиться и дальше продолжать карьеру фигуриста – как бизнесмена, шоумена. Будет у меня тур по России, поэтому все будет в порядке. Жизнь на этом не останавливается, я много сделал для спорта, особенно для фигурного катания. Все будет хорошо», – сильного расстройства Плющенко на камеру не показывал.

«Женя мог бы просто сняться, но пообещал попробовать выступить для меня. Накануне он очень сильно упал на спину на тренировке. Мы могли бы сделать ему уколы, но из-за этого просели бы ноги. Рисковать здоровьем мы не могли. У него же вместо спинного диска искусственные протезы. А ему с этим еще жить», – сразу вступилась за мужа Яна Рудковская.

Замена была реальностью, но версий, почему ее не сделали, слишком много

Информация о том, почему не случилась возможная замена, до сих пор остается предельно противоречивой:

• Мишин объяснял, что рокировка допускалась правилами только на утро после командного турнира (на самом деле – до 9 утра в день произвольной программы). В тот момент Евгений еще был в порядке, а проблемы со спиной не выглядели ужасными;

• сам Плющенко рассказывал, что до Ковтуна просто не дозвонились люди из Федерации, поэтому и пришлось идти до конца;

• по версии министра спорта Виталия Мутко, Ковтун в те дни тяжело заболел и ни при каких раскладах не мог выступить вместо Плющенко;

• хореограф Петр Чернышов уверял, что до последнего тренировал Ковтуна в Москве;

• Ковтун позже несколько раз повторял, что рассказы о том, как его не нашли в Москве для замены – ложь;

• предыдущая версия от Рудковской: «После командных соревнований он чувствовал, что что-то происходит. Что какие-то боли, дискомфорт. И он сразу сказал: я меняюсь. К сожалению, два фигуриста, которые были на замене, оба были не готовы. И это знают и федерация, и Минспорт. Но они сказали: давай, попробуй-попробуй, уговаривают – нам нужна еще медаль.

И Женя такой: я не могу, у меня боли, ну как? Ну ты понимаешь, ты же великий, давай-давай. Я была против этих индивидуальных соревнований».

В какой момент травма Плющенко стала критичной – до сих пор загадка. Ходили слухи, что об отказе от личного турнира он сообщил чиновникам из федерации сразу после командного. Евгений противоречил сам себе – то рассказывал, что рад был уступить место Ковтуну, но его не нашли, то вспоминал, что определяющим стало падение с четверного на тренировке за день до старта.

Там же в Сочи Плющенко признался, что уходит из фигурного катания:

«Я закончил карьеру. Возраст позволяет, но 12 операций – это слишком много. Своим примером я, выиграв на четвертой Олимпиаде еще одно золото, хочу показать в том числе и молодым ребятам, что ни в коем случае нельзя опускать руки. Мне кажется, у меня получилось. Я подумал, что это Бог говорит мне, что пора остановиться».

После Олимпиады Плющенко с семьей прилетел на операцию – туда же прибыли камеры программы «Время».

Закончив карьеру на словах, Евгений еще три года по документам входил в состав сборной России, получая зарплату и другие полезные бонусы от Минспорта и время от времени фантазируя о Пхенчхане-2018.

Официально о завершении карьеры он объявил только в марте 2017-го.

От редакции: впервые этот текст опубликован на Sports.ru в июне 2020 года.

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Robert Cianflone; РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Песня