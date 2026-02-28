  • Спортс
  «Барселона» разгромила «Вильярреал» – 4:1! Ямаль сделал хет-трик, Левандовски забил, у Фермина 2 ассиста
«Барселона» разгромила «Вильярреал» – 4:1! Ямаль сделал хет-трик, Левандовски забил, у Фермина 2 ассиста

«Барселона» крупно обыграла «Вильярреалом».

«Барселона» дома разгромила «Вильярреал» (5:2) в 26-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 28-й минуте счет открыл вингер каталонцев Ламин Ямаль. На 37-й 18-летний испанец сделал дубль – оба раза ему ассистировал Фермин Лопес.

На 49-й Пап Гуйе отыграл один мяч. На 69-й Ямаль сделал хет-трик – с паса Педри. На 91-й Роберт Левандовски довел счет до разгромного.

«Барселона» лидирует в таблице, на 4 очка опережая «Реал», у которого игра в запасе.

Ла Лига Испания. 26 тур
28 февраля 15:15, Камп Ноу
Логотип домашней команды
Барселона
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Вильярреал
Матч окончен
  Левандовски
90’
+1’
84’
Пепе   Олувасейи
80’
Комесанья   Парехо
80’
С. Кардона   Гонсалес
Ямаль   Бардагжи
73’
Рафинья   Рэшфорд
73’
  Ямаль
69’
68’
Педраса
67’
Айосе Перес   Бьюкенен
67’
Молейро   Педраса
Ферран Торрес   Левандовски
67’
Берналь   Араухо
67’
Ольмо   Педри
59’
Рафинья
56’
Флик
55’
55’
Гарсия Тораль
Берналь
53’
49’
  Гуйе
2тайм
Перерыв
  Ямаль
37’
  Ямаль
28’
Барселона
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Ольмо, Берналь, Фермин Лопес, Рафинья, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Араухо, Маркес, Бардагжи, Шченсны, Жоау Канселу, Касадо, Левандовски, Педри, Рэшфорд, Аллер
1тайм
Вильярреал:
Жуниор, С. Кардона, Вейга, Наварро, Моуриньо, Молейро, Гуйе, Комесанья, Пепе, Айосе Перес, Микаутадзе
Запасные: Фриман, Тенас, Парехо, Марин, Педраса, Парти, Олувасейи, Гонсалес, Бьюкенен
Подробнее

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Дай Ямалу свободные зоны, он просто космос стату набьет, но против Барсы почти всегда автобус, а его держат по 2-3 чела.
Ответ BurBon
Дай Ямалу свободные зоны, он просто космос стату набьет, но против Барсы почти всегда автобус, а его держат по 2-3 чела.
Он и тогда находит моменты где его сбивают в штрафной, но Мадридские судьи как минимум пеналей 5 чистых в этом сезоне не поставили:)
Ответ BurBon
Дай Ямалу свободные зоны, он просто космос стату набьет, но против Барсы почти всегда автобус, а его держат по 2-3 чела.
Его можно на страйкера поставить
Ничем не хуже Мбаппе будет
Кстати, когда Ламин забивал второй, там был контакт со вторым защитником. Черепундель или обиженнная обезьяна нетрадиционной ориентации нераздумывая завалились бы. И это 146% пенальти. Ямаль другой, не стал корчится, просто организовал мини шедевр, за что ему огромное спасибо!
Ответ граф Володье
Кстати, когда Ламин забивал второй, там был контакт со вторым защитником. Черепундель или обиженнная обезьяна нетрадиционной ориентации нераздумывая завалились бы. И это 146% пенальти. Ямаль другой, не стал корчится, просто организовал мини шедевр, за что ему огромное спасибо!
На моей памяти из последних вингеров, которых прям жестко лупили и они никогда не симулировали(или очень редко) и пытались встать и продолжить атаку, это Месси и Азар, надеюсь Ямаль таким же станет
Ответ Фанат Доры Дуры
На моей памяти из последних вингеров, которых прям жестко лупили и они никогда не симулировали(или очень редко) и пытались встать и продолжить атаку, это Месси и Азар, надеюсь Ямаль таким же станет
А Канчельскис!????
Хет-трик !
Просто лучший !

А Педри - это просто академик футбола !
Ответ Кирилл
Хет-трик ! Просто лучший ! А Педри - это просто академик футбола !
Педри лучший в европе, а может и в мире полузащитник. От Месси многому научился)
Разница между барсой реалом показательно, ла -масия выращивают своих бриллиантов , у мадрид покупные. Сборная испания выигрывают кубки блогадаря барселоне это ФАКТ.
Лева на метр позади мяча был, а боковой офсайд фиксирует
Педри в стиле Месси пас отдал. Страшно подумать, сколько сам Месси создавал бы в этой команде Флика.
Ответ Vinnipukh Vinni
Педри в стиле Месси пас отдал. Страшно подумать, сколько сам Месси создавал бы в этой команде Флика.
Комментарий скрыт
Ответ sqynpcmf7w
Комментарий скрыт
А Левандовски и Ольмо ракеты?
Роман написал: "Бревно Педри какой пас вырезал. Раз в год, раз в год"
Наверняка, в последний момент переправил слово "табуретка" на "бревно". Войд, мы тебя узнали! )))
Все, подаю жалобу на мультиаккаунт.
Ответ Dimaldo
Роман написал: "Бревно Педри какой пас вырезал. Раз в год, раз в год" Наверняка, в последний момент переправил слово "табуретка" на "бревно". Войд, мы тебя узнали! ))) Все, подаю жалобу на мультиаккаунт.
Комментарий скрыт
Ответ Dimaldo
Роман написал: "Бревно Педри какой пас вырезал. Раз в год, раз в год" Наверняка, в последний момент переправил слово "табуретка" на "бревно". Войд, мы тебя узнали! ))) Все, подаю жалобу на мультиаккаунт.
Комментарий скрыт
Боковой очень странный. Поляк на метр сзади Кунде был. Как он умудрился офсайд разглядеть?)
Ответ Headly
Боковой очень странный. Поляк на метр сзади Кунде был. Как он умудрился офсайд разглядеть?)
+ .
Лодку нужно топить , жёстко , аккуратно и красиво .
В Мадриде пока ещё -1с , это не очень хорошо.
Вот -4с это уже для начала будет нормально. Пора от них отрываться , чтобы там был такой минус , чтобы они окоченели от холода.))
Ну , а Ямалю красивой и главное результативной игры. Одну , две голевых передач ждём от него. Пора становиться лучшим ассистентом не только в Ла Лиге , но и в топ- 5 лиг Европы. Да и голов от него уже жаждались. А голы у него особенно в последнее время , очень красивыми получаются (чем-то он этим напоминает Эль Пистолеро , тот некрасивых забивать не умел.)))
Красивой игры и победы Барсе (можно даже с крупным счётом.)))
Всех с победой кулес
Хороший матч
Педри гений Ямаль золото
Рекомендуем