«Барселона» разгромила «Вильярреал» – 4:1! Ямаль сделал хет-трик, Левандовски забил, у Фермина 2 ассиста

«Барселона» крупно обыграла «Вильярреалом».

«Барселона » дома разгромила «Вильярреал » (5:2) в 26-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 28-й минуте счет открыл вингер каталонцев Ламин Ямаль . На 37-й 18-летний испанец сделал дубль – оба раза ему ассистировал Фермин Лопес .

На 49-й Пап Гуйе отыграл один мяч. На 69-й Ямаль сделал хет-трик – с паса Педри . На 91-й Роберт Левандовски довел счет до разгромного.

«Барселона» лидирует в таблице, на 4 очка опережая «Реал», у которого игра в запасе.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги