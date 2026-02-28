Матч окончен
«Барселона» разгромила «Вильярреал» – 4:1! Ямаль сделал хет-трик, Левандовски забил, у Фермина 2 ассиста
«Барселона» крупно обыграла «Вильярреалом».
«Барселона» дома разгромила «Вильярреал» (5:2) в 26-м туре Ла Лиги.
Матч проходил на стадионе «Камп Ноу».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 28-й минуте счет открыл вингер каталонцев Ламин Ямаль. На 37-й 18-летний испанец сделал дубль – оба раза ему ассистировал Фермин Лопес.
На 49-й Пап Гуйе отыграл один мяч. На 69-й Ямаль сделал хет-трик – с паса Педри. На 91-й Роберт Левандовски довел счет до разгромного.
«Барселона» лидирует в таблице, на 4 очка опережая «Реал», у которого игра в запасе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Ничем не хуже Мбаппе будет
Просто лучший !
А Педри - это просто академик футбола !
Наверняка, в последний момент переправил слово "табуретка" на "бревно". Войд, мы тебя узнали! )))
Все, подаю жалобу на мультиаккаунт.
В Мадриде пока ещё -1с , это не очень хорошо.
Вот -4с это уже для начала будет нормально. Пора от них отрываться , чтобы там был такой минус , чтобы они окоченели от холода.))
Ну , а Ямалю красивой и главное результативной игры. Одну , две голевых передач ждём от него. Пора становиться лучшим ассистентом не только в Ла Лиге , но и в топ- 5 лиг Европы. Да и голов от него уже жаждались. А голы у него особенно в последнее время , очень красивыми получаются (чем-то он этим напоминает Эль Пистолеро , тот некрасивых забивать не умел.)))
Красивой игры и победы Барсе (можно даже с крупным счётом.)))
Хороший матч
Педри гений Ямаль золото