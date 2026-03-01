914

Чемпионат Англии. «Арсенал» взял верх над «Челси», «МЮ» победил «Кристал Пэлас»

Прошел 28-й тур АПЛ.

В 28-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» победил «Астон Виллу» (2:0).

В субботу «Ливерпуль» дома разгромил «Вест Хэм» (5:2), «Манчестер Сити» в гостях справился с «Лидсом» (1:0).

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» победил «Кристал Пэлас» (2:1), «Арсенал» выиграл у «Челси» (2:1).

Чемпионат Англии

28-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 28 тур
1 марта 14:00, Крэйвен Коттэдж
Логотип домашней команды
Фулхэм
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Тоттенхэм
Матч окончен
90’
+5’
Порро
Кэрни
90’
+2’
90’
Дрэгушин   Данзо
Ивоби   Куэнка
90’
80’
Биссума   де Соуза
Бобб   Кинг
74’
Хименес   Родриго Муниз
73’
Смит-Роу   Кэрни
72’
Уилсон   Чуквуэзе
72’
66’
Ришарлисон
Басси
66’
66’
  Ришарлисон
64’
ван де Вен
Диоп
61’
58’
Коло-Муани   Тель
58’
Симонс   Ришарлисон
58’
Галлахер   Сарр
2тайм
Перерыв
  Ивоби
34’
  Уилсон
7’
Фулхэм
Лено, Басси, Диоп, Сессеньон, Тете, Берге, Ивоби, Бобб, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Лекомт, Робинсон, Рид, Куэнка, Родриго Муниз, Чуквуэзе, Кастань, Кинг, Кэрни
1тайм
Тоттенхэм:
Викарио, ван де Вен, Дрэгушин, Грэй, Порро, Симонс, Пальинья, Биссума, Галлахер, Соланке, Коло-Муани
Запасные: де Соуза, Остин, Роузвелл, Сарр, Олусеси, Данзо, Ришарлисон, Тель, Кински
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 28 тур
1 марта 14:00, Олд Траффорд
Логотип домашней команды
Манчестер Юнайтед
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Кристал Пэлас
Матч окончен
Хевен
89’
Мбемо   Зиркзе
86’
Магуайр   Хевен
85’
85’
Камада   Пино
Шешко   Диалло
75’
68’
Уортон   Хьюз
  Шешко
65’
58’
Джонсон   Гессан
58’
Ларсен   Риад
  Бруну Фернандеш
57’
56’
Лакруа
49’
Хендерсон
2тайм
Перерыв
Диогу Далот
36’
Шоу   Мазрауи
24’
6’
Камада
4’
  Лакруа
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Магуайр, Йоро, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Мбемо, Шешко
Запасные: Хевен, Флетчер, Байындыр, Маласиа, Мазрауи, Мурхаус, Угарте, Зиркзе, Диалло
1тайм
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Джонсон, Сарр, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Ларсен
Запасные: Уче, Риад, Клайн, Бенитес, Соса, Девенни, Хьюз, Пино, Гессан
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 28 тур
1 марта 14:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Логотип домашней команды
Брайтон
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Ноттингем Форест
Матч окончен
Данк
90’
+3’
Митома   де Кейпер
90’
+1’
Милнер   Балеба
86’
Гомес   Марч
86’
Митома
84’
83’
Игор Жезус   Авонийи
82’
Айна   Ндойе
74’
Хадсон-Одои   Баква
Виффер   Велтман
71’
56’
Уильямс   Нетц
56’
Хатчинсон   Жаир Кунья
Виффер
55’
2тайм
Перерыв
30’
Андерсон
  Уэлбек
15’
13’
  Гиббс-Уайт
  Гомес
6’
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Гросс, Милнер, Митома, Хиншелвуд, Гомес, Уэлбек
Запасные: Марч, Боскальи, Костулас, Стил, де Кейпер, Минте, Балеба, Рюттер, Велтман
1тайм
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Йейтс, Авонийи, Жаир Кунья, Макати, Баква, Ндойе, Ганн, Нетц, Домингес
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 28 тур
1 марта 16:30, Эмирейтс
Логотип домашней команды
Арсенал
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Челси
Матч окончен
90’
Сарр   Адарабиойо
86’
Палмер   Гарначо
86’
Фернандес   Делап
79’
Фернандес
Дьокереш   Хавертц
76’
Райс   Нергор
76’
75’
Хато   Гюсто
75’
Сантос   Лавия
Габриэл
75’
70’
Нету
67’
Нету
  Тимбер
66’
65’
Хато
59’
Палмер
Троссард   Мартинелли
56’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Инкапиэ
  Салиба
21’
Арсенал
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Эзе, Сака, Дьокереш
Запасные: Нергор, Мартинелли, Мадуэке, Хавертц, Калафьори, Габриэл Жезус, Льюис-Скелли, Аррисабалага, Москера
1тайм
Челси:
Санчес, Хато, Сарр, Чалоба, Джеймс, Фернандес, Сантос, Кайседо, Палмер, Жоао Педро, Нету
Запасные: Йоргенсен, Адарабиойо, Бадьяшиль, Лавия, Делап, Гюсто, Гиу, Гарначо, Ачимпонг
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 28 тур
27 февраля 20:00, Молинью
Логотип домашней команды
Вулверхэмптон
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Астон Вилла
Матч окончен
  Гомеш
90’
+8’
Армстронг   Гомеш
90’
+3’
90’
+2’
Кэш
Андре   Гомес
89’
86’
Уоткинс   Эдвард
Белльгард   Арокодаре
81’
75’
Бэйли
70’
Динь   Матсен
70’
Буэндиа   Абрахам
  Гомес
61’
60’
Дуглас Луис   Баркли
60’
Санчо   Бэйли
Белльгард
58’
54’
Буэндиа
Армстронг
51’
2тайм
Перерыв
Москера
45’
+1’
Вулверхэмптон
Жозе Са, Гомеш, С. Буэно, Москера, Мане, Белльгард, Уго Буэно, Гомес, Андре, Тшатшуа, Армстронг
Запасные: Меллер Вольф, Гомес, Лима, Эдози, Доэрти, Олагунджу, Джонстон, Гомеш, Арокодаре
1тайм
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Дуглас Луис, Онана, Буэндиа, Роджерс, Санчо, Уоткинс
Запасные: Мингз, Матсен, Баркли, Эдвард, Бэйли, Бизот, Линделеф, Богарде, Абрахам
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 28 тур
28 февраля 12:30, Вайталити Стэдиум
Логотип домашней команды
Борнмут
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Сандерленд
Матч окончен
90’
+6’
Майенда   Изидор
Скотт
90’
+5’
Кристи
90’
Тот
86’
Эванилсон   Тот
85’
Тавернье   Адли
81’
Крупи   Унал
81’
76’
Г. Джака   Ангуло
74’
Руфс
69’
Тальби   Траоре
  Эванилсон
63’
Адамс   Кристи
62’
Адамс
58’
Брукс   Эванилсон
46’
2тайм
Перерыв
33’
Садики
18’
  Майенда
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Скотт, Адамс, Брукс, Тавернье, Роша, Крупи
Запасные: Смит, Диаките, Кристи, Тот, Адли, Мандас, Эванилсон, Унал, Милосавлевич
1тайм
Сандерленд:
Руфс, Хьюм, Альдерете, Бэллард, Гертрюйда, Г. Джака, Садики, Ле Фе, Диарра, Тальби, Майенда
Запасные: Джонс, Ангуло, Эльборг, Ригг, Алексич, Изидор, Траоре, О`Нин, Джонс
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 28 тур
28 февраля 15:00, Сент-Джеймс Парк
Логотип домашней команды
Ньюкасл
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Эвертон
Матч окончен
90’
+5’
Барри
89’
Дьюзбери-Холл   Кин
Берн
88’
Гордон   Осула
86’
83’
  Барри
  Дж. Мерфи
82’
81’
Макнил   Армстронг
Триппьер   Висса
75’
74’
Бету   Барри
67’
Гарнер
Уиллок
61’
Вольтемаде   Барнс
56’
Эланга   Дж. Мерфи
56’
53’
Дьюзбери-Холл
Рэмзи   Уиллок
46’
2тайм
Перерыв
34’
  Бету
  Рэмзи
32’
19’
  Брэнтуэйт
Ньюкасл
Поуп, Холл, Берн, Тиав, Триппьер, Тонали, Рэмзи, Жоэлинтон, Вольтемаде, Эланга, Гордон
Запасные: Ботман, Шахар, А. Мерфи, Барнс, Висса, Осула, Рэмсдейл, Дж. Мерфи, Уиллок
1тайм
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Гарнер, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Макнил, Бету
Запасные: Кин, Диблинг, Армстронг, Паттерсон, Ироэгбунам, Джордж, Трэверс, Рель, Барри
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 28 тур
28 февраля 15:00, Турф Муур
Логотип домашней команды
Бернли
Завершен
3 - 4
Логотип гостевой команды
Брентфорд
Матч окончен
Фостер
90’
+11’
90’
+10’
Ярмолюк
90’
+3’
  Дамсгор
Флемминг   Барнс
90’
+1’
Хамфрис
86’
Межбри   Тшауна
84’
77’
Игор Тиаго
Уорд-Проуз   Флорентину
75’
72’
Ярмолюк   Хендерсон
72’
Шаде   Льюис-Поттер
72’
Уаттара   Донован
  Флемминг
60’
  Энтони
47’
Лоран   Угочукву
46’
Бруун Ларсен   Фостер
46’
2тайм
Перерыв
  Кайоде
45’
+3’
34’
  Шаде
25’
  Игор Тиаго
9’
  Дамсгор
Бернли
Дубравка, Эстев, Уоррелл, Хамфрис, Энтони, Бруун Ларсен, Пирес, Межбри, Уорд-Проуз, Лоран, Флемминг
Запасные: Флорентину, Фостер, Вайсс, Уокер, Хартман, Экдаль, Угочукву, Тшауна, Барнс
1тайм
Брентфорд:
Вальдимарссон, Хенри, ван ден Берг, Айер, Кайоде, Йенсен, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Коллинз, Пиннок, Фуро, Балкомб, Шилд, Бентт, Льюис-Поттер, Хендерсон, Донован
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 28 тур
28 февраля 15:00, Энфилд
Логотип домашней команды
Ливерпуль
Завершен
5 - 2
Логотип гостевой команды
Вест Хэм
Матч окончен
90’
Диуф   Майерс
90’
Соучек   Канте
Гравенберх   Ньони
86’
Собослаи
85’
  Дисаси
82’
79’
Саммервилл
Гомес   Фримпонг
77’
Экитике   Нгумоа
76’
76’
Магасса   Траоре
75’
  Кастельянос
  Гакпо
70’
Гакпо
55’
49’
  Соучек
2тайм
Перерыв
45’
Магасса
  Мак Аллистер
43’
  ван Дейк
24’
  Экитике
5’
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Собослаи, Салах, Экитике
Запасные: Робертсон, Фримпонг, Нгумоа, Мамардашвили, Джонс, Вудмен, Рэмзи, Ньони, Кьеза
1тайм
Вест Хэм:
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уан-Биссака, Саммервилл, Магасса, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Килмен, Траоре, Скарлз, Майерс, Канте, Ареоля, Уокер-Питерс, Уилсон, Тодибо
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 28 тур
28 февраля 17:30, Элланд Роуд
Логотип домашней команды
Лидс
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Манчестер Сити
Матч окончен
Фарке
90’
+7’
90’
+2’
Савиньо
90’
+2’
Аит-Нури
88’
Шерки   Аке
Родон   Бийол
87’
Джастин   Пиру
87’
85’
Доннарумма
Богл   Джеймс
76’
Груев   Ньонто
75’
70’
О`Райли   Рейндерс
68’
Мармуш   Савиньо
Ааронсон   Нмеча
65’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Семеньо
Лидс
Дарлоу, Гудмундссон, Богл, Стрейк, Родон, Джастин, Ааронсон, Груев, Ампаду, Штах, Калверт-Льюин
Запасные: Лукас Перри, Пиру, Лонгстафф, Ньонто, Нмеча, Танака, Борнаув, Бийол, Джеймс
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Рубен Диаш, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, О`Райли, Бернарду Силва, Шерки, Мармуш, Семеньо
Запасные: Аке, Стоунз, Доку, Траффорд, Фоден, Савиньо, Нико Гонсалес, Рейндерс, Хусанов
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
