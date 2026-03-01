Чемпионат Англии. «Арсенал» взял верх над «Челси», «МЮ» победил «Кристал Пэлас»

Прошел 28-й тур АПЛ.
В 28-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» победил «Астон Виллу» (2:0).
В субботу «Ливерпуль» дома разгромил «Вест Хэм» (5:2), «Манчестер Сити» в гостях справился с «Лидсом» (1:0).
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» победил «Кристал Пэлас» (2:1), «Арсенал» выиграл у «Челси» (2:1).
Чемпионат Англии
28-й тур
Фулхэм
Лено, Басси, Диоп, Сессеньон, Тете, Берге, Ивоби, Бобб, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Лекомт, Робинсон, Рид, Куэнка, Родриго Муниз, Чуквуэзе, Кастань, Кинг, Кэрни
Тоттенхэм:
Викарио, ван де Вен, Дрэгушин, Грэй, Порро, Симонс, Пальинья, Биссума, Галлахер, Соланке, Коло-Муани
Запасные: де Соуза, Остин, Роузвелл, Сарр, Олусеси, Данзо, Ришарлисон, Тель, Кински
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Магуайр, Йоро, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Мбемо, Шешко
Запасные: Хевен, Флетчер, Байындыр, Маласиа, Мазрауи, Мурхаус, Угарте, Зиркзе, Диалло
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Джонсон, Сарр, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Ларсен
Запасные: Уче, Риад, Клайн, Бенитес, Соса, Девенни, Хьюз, Пино, Гессан
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Гросс, Милнер, Митома, Хиншелвуд, Гомес, Уэлбек
Запасные: Марч, Боскальи, Костулас, Стил, де Кейпер, Минте, Балеба, Рюттер, Велтман
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Йейтс, Авонийи, Жаир Кунья, Макати, Баква, Ндойе, Ганн, Нетц, Домингес
Арсенал
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Эзе, Сака, Дьокереш
Запасные: Нергор, Мартинелли, Мадуэке, Хавертц, Калафьори, Габриэл Жезус, Льюис-Скелли, Аррисабалага, Москера
Челси:
Санчес, Хато, Сарр, Чалоба, Джеймс, Фернандес, Сантос, Кайседо, Палмер, Жоао Педро, Нету
Запасные: Йоргенсен, Адарабиойо, Бадьяшиль, Лавия, Делап, Гюсто, Гиу, Гарначо, Ачимпонг
Вулверхэмптон
Жозе Са, Гомеш, С. Буэно, Москера, Мане, Белльгард, Уго Буэно, Гомес, Андре, Тшатшуа, Армстронг
Запасные: Меллер Вольф, Гомес, Лима, Эдози, Доэрти, Олагунджу, Джонстон, Гомеш, Арокодаре
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Дуглас Луис, Онана, Буэндиа, Роджерс, Санчо, Уоткинс
Запасные: Мингз, Матсен, Баркли, Эдвард, Бэйли, Бизот, Линделеф, Богарде, Абрахам
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Скотт, Адамс, Брукс, Тавернье, Роша, Крупи
Запасные: Смит, Диаките, Кристи, Тот, Адли, Мандас, Эванилсон, Унал, Милосавлевич
Сандерленд:
Руфс, Хьюм, Альдерете, Бэллард, Гертрюйда, Г. Джака, Садики, Ле Фе, Диарра, Тальби, Майенда
Запасные: Джонс, Ангуло, Эльборг, Ригг, Алексич, Изидор, Траоре, О`Нин, Джонс
Ньюкасл
Поуп, Холл, Берн, Тиав, Триппьер, Тонали, Рэмзи, Жоэлинтон, Вольтемаде, Эланга, Гордон
Запасные: Ботман, Шахар, А. Мерфи, Барнс, Висса, Осула, Рэмсдейл, Дж. Мерфи, Уиллок
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Гарнер, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Макнил, Бету
Запасные: Кин, Диблинг, Армстронг, Паттерсон, Ироэгбунам, Джордж, Трэверс, Рель, Барри
Бернли
Дубравка, Эстев, Уоррелл, Хамфрис, Энтони, Бруун Ларсен, Пирес, Межбри, Уорд-Проуз, Лоран, Флемминг
Запасные: Флорентину, Фостер, Вайсс, Уокер, Хартман, Экдаль, Угочукву, Тшауна, Барнс
Брентфорд:
Вальдимарссон, Хенри, ван ден Берг, Айер, Кайоде, Йенсен, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Коллинз, Пиннок, Фуро, Балкомб, Шилд, Бентт, Льюис-Поттер, Хендерсон, Донован
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Собослаи, Салах, Экитике
Запасные: Робертсон, Фримпонг, Нгумоа, Мамардашвили, Джонс, Вудмен, Рэмзи, Ньони, Кьеза
Вест Хэм:
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уан-Биссака, Саммервилл, Магасса, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Килмен, Траоре, Скарлз, Майерс, Канте, Ареоля, Уокер-Питерс, Уилсон, Тодибо
Лидс
Дарлоу, Гудмундссон, Богл, Стрейк, Родон, Джастин, Ааронсон, Груев, Ампаду, Штах, Калверт-Льюин
Запасные: Лукас Перри, Пиру, Лонгстафф, Ньонто, Нмеча, Танака, Борнаув, Бийол, Джеймс
Манчестер Сити:
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Рубен Диаш, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, О`Райли, Бернарду Силва, Шерки, Мармуш, Семеньо
Запасные: Аке, Стоунз, Доку, Траффорд, Фоден, Савиньо, Нико Гонсалес, Рейндерс, Хусанов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица АПЛ
Статистика АПЛ
Какая дикость царит в АПЛ!
гол Челси закрыл эпизод, но так нельзя играть. Что это за установки у судей?
с победой хозяев 🤝