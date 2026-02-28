Экс-судья Захаров об отмене гола «Зениту»: «Если даже игрок «Балтики» был во вне игры, он не мешал обзору вратаря – Адамов сразу отреагировал на удар»
Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров высказался об отмене гола «Балтики» в матче РПЛ с «Зенитом» (0:1) из-за офсайда у Брайана Хиля.
«Если даже игрок «Балтики» был во вне игры, то он не мешал обзору вратаря «Зенита» [Адамова], который сразу отреагировал на удар. Футболист стоял в стороне. Гол забит чистый. Раньше у нас были рекомендации трактовать такие эпизоды в пользу атаки.
Я даже после повторов не могу точно утверждать, что футболист «Балтики» находился в положении вне игры. Даже если он находился в офсайде, то он должен был мешать вратарю, но видно, что он стоит от него в полуметре. Он не мешал голкиперу, потому что тот мгновенно отреагировал на удар», — сказал Захаров.
Дело в юбилее, уж третий раз переносить юбилей будет вообще стремно. Хотя, о чем я, этим товарищам даже это было бы по плечу))
PS. За Зенит болею, и лично во время рассмотрения VAR молил «только этого еще не хватало», и вдрызг недоволен судейским решением. Но это не значит, что от судейства моя команда не страдает.
Какая нога Мантуана была ближе к воротам ?
Ну и скриншот с голом Мартинса не забудь 🤣🤣🤣🤣🤣
При этом, конечно, с VAR стало лучше. Исчезли голы из двухметровых офсайдов, неназначенные пенальти при явном срубе игроков и, наоборот, назначанные при очевидных симуляциях.