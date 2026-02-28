Экс-судья Захаров об отмене гола «Зениту»: «Если даже игрок «Балтики» был во вне игры, он не мешал обзору вратаря – Адамов сразу отреагировал на удар»

Захаров об отмене гола «Зениту»: игрок «Балтики» не мешал обзору вратаря.

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров высказался об отмене гола «Балтики» в матче РПЛ с «Зенитом » (0:1) из-за офсайда у Брайана Хиля .

«Если даже игрок «Балтики» был во вне игры, то он не мешал обзору вратаря «Зенита» [Адамова ], который сразу отреагировал на удар. Футболист стоял в стороне. Гол забит чистый. Раньше у нас были рекомендации трактовать такие эпизоды в пользу атаки.

Я даже после повторов не могу точно утверждать, что футболист «Балтики» находился в положении вне игры. Даже если он находился в офсайде, то он должен был мешать вратарю, но видно, что он стоит от него в полуметре. Он не мешал голкиперу, потому что тот мгновенно отреагировал на удар», — сказал Захаров.

