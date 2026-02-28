  • Спортс
  • Экс-судья Захаров об отмене гола «Зениту»: «Если даже игрок «Балтики» был во вне игры, он не мешал обзору вратаря – Адамов сразу отреагировал на удар»
Экс-судья Захаров об отмене гола «Зениту»: «Если даже игрок «Балтики» был во вне игры, он не мешал обзору вратаря – Адамов сразу отреагировал на удар»

Захаров об отмене гола «Зениту»: игрок «Балтики» не мешал обзору вратаря.

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров высказался об отмене гола «Балтики» в матче РПЛ с «Зенитом» (0:1) из-за офсайда у Брайана Хиля.

«Если даже игрок «Балтики» был во вне игры, то он не мешал обзору вратаря «Зенита» [Адамова], который сразу отреагировал на удар. Футболист стоял в стороне. Гол забит чистый. Раньше у нас были рекомендации трактовать такие эпизоды в пользу атаки.

Я даже после повторов не могу точно утверждать, что футболист «Балтики» находился в положении вне игры. Даже если он находился в офсайде, то он должен был мешать вратарю, но видно, что он стоит от него в полуметре. Он не мешал голкиперу, потому что тот мгновенно отреагировал на удар», — сказал Захаров.

Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда – а он был? Вопросы к линиям

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Футболист Балтики мешал юбилеи отмечать, строго нарушение правил. Это как Урал не хотел проигрывать на открытии баклан арены, пока у него пол команды не удалили.
Ответ Гриша
Футболист Балтики мешал юбилеи отмечать, строго нарушение правил. Это как Урал не хотел проигрывать на открытии баклан арены, пока у него пол команды не удалили.
Да вряд ли тот дело в юбилее Семака. Он то пешка.
Дело в юбилее, уж третий раз переносить юбилей будет вообще стремно. Хотя, о чем я, этим товарищам даже это было бы по плечу))
Ответ Гриша
Футболист Балтики мешал юбилеи отмечать, строго нарушение правил. Это как Урал не хотел проигрывать на открытии баклан арены, пока у него пол команды не удалили.
Комментарий скрыт
ну,в следующем матче отменят какой-нибудь чистый гол Зенита,при счете 3-0 и скажут,ну вот,видете....лицемеры...
Ответ Сергей Круг
ну,в следующем матче отменят какой-нибудь чистый гол Зенита,при счете 3-0 и скажут,ну вот,видете....лицемеры...
Вполне, вероятно, тем более дальше у них в чемпе Оренбург
Ответ Сергей Круг
ну,в следующем матче отменят какой-нибудь чистый гол Зенита,при счете 3-0 и скажут,ну вот,видете....лицемеры...
То есть отменять чистые голы Зенита можно. Так и записываем? Вот это и есть настоящее лицемерие.

PS. За Зенит болею, и лично во время рассмотрения VAR молил «только этого еще не хватало», и вдрызг недоволен судейским решением. Но это не значит, что от судейства моя команда не страдает.
Да все всё видели. Все понятно, как у нас это делается. Даже за чемпионатом следить не хочется теперь, раз у нас вот так.
Ответ ЦЕС
Да все всё видели. Все понятно, как у нас это делается. Даже за чемпионатом следить не хочется теперь, раз у нас вот так.
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Офсайд был ?
Какая нога Мантуана была ближе к воротам ?
Ну и скриншот с голом Мартинса не забудь 🤣🤣🤣🤣🤣
Да не мешал он обзору
Ответ Сергей Зотов
Да не мешал он обзору
Комментарий скрыт
Ответ Александр Головенков
Комментарий скрыт
Типичный фанат зенита
Иначе юбилей придется второй раз переносить. )
Ответ FCCZ
Иначе юбилей придется второй раз переносить. )
Комментарий скрыт
Ответ unreality
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Да да потом вылезет питерский со своей статистикой , что зенит больше всех пострадал от судейства
Ответ Ришад Хайруллин
Да да потом вылезет питерский со своей статистикой , что зенит больше всех пострадал от судейства
Да-да, а потом ты будешь игнорировать любые ошибки против «Зенита», ведь теория заговора должна быть стройной.
Ответ Ришад Хайруллин
Да да потом вылезет питерский со своей статистикой , что зенит больше всех пострадал от судейства
Комментарий скрыт
Игрок "Балтики" мешал Газпрому...
Почему линию чертили по пятки Мантуано? Если его плечо ближе к воротам? Вопрос риторический
Ответ Axmat Cecenov
Почему линию чертили по пятки Мантуано? Если его плечо ближе к воротам? Вопрос риторический
Потому что нельзя оставлять Зенит без чемпионства во второй юбилейный год.
Ответ Владимир Самсонов
Потому что нельзя оставлять Зенит без чемпионства во второй юбилейный год.
Очень надеюсь что Краснодар, или хотя бы ЦСКА, сможет это сделать. Что будут делать тогда?)) Хватит им наглости опять перенести? Это будет катастрофой
Сейчас такие вещи трактуются в пользу юбиляров.
В нашем чемпионате похоже вар не футболу способствует, а подводит законную базу под коррупционные решения.
Ответ snork
В нашем чемпионате похоже вар не футболу способствует, а подводит законную базу под коррупционные решения.
Я думаю, надо строго очертить рамки применения VAR - не «смотреть каждый гол», а анализировать явно спорные моменты. Чтобы избежать вот таких спекуляций.

При этом, конечно, с VAR стало лучше. Исчезли голы из двухметровых офсайдов, неназначенные пенальти при явном срубе игроков и, наоборот, назначанные при очевидных симуляциях.
